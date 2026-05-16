Θεοδωρικάκος:-Η-εμβληματική-επένδυση-για-το-γάλλιο-γεωστρατηγικό-«όπλο»-για-την-Ελλάδα

Ο υπ. Ανάπτυξης προανήγγειλε για τον Σεπτέμβριο νέο αναπτυξιακό καθεστώς 150 εκατ. ευρώ για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στο πλαίσιο του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος συμμετείχε σε πάνελ ειδικής θεματικής συζήτησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Καινοτομία, παρουσία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε πως το Υπουργείο Ανάπτυξης προκηρύσσει τον Σεπτέμβριο ειδικό καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου ύψους 150 εκατομμύρια ευρώ για να περάσει η Τεχνητή Νοημοσύνη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην εμβληματική επένδυση για την παραγωγή γαλλίου με 340 εκατ. ευρώ, που σχετίζεται άμεσα με την Τεχνητή Νοημοσύνη καθώς αποτελεί μια εξαιρετικά κρίσιμη πρώτη ύλη για τη δημιουργία μικροαγωγών. Όπως τόνισε, πρόκειται «για ένα σπουδαίο γεωστρατηγικό “όπλο” που θα ενισχύσει τη γεωστρατηγική θέση της πατρίδας μας».

Στην τοποθέτηση του, ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε:

«Επειδή ό,τι κάνουμε, γίνεται για τις επόμενες γενιές, γιατί αυτό είναι το στοίχημα στο τέλος της ημέρας για όλους μας, θα κάνω μια ανορθόδοξη αφετηρία γι’ αυτά που θα σας πω. Κύριε Κουτσούμπα, συνάδελφε για πολλά χρόνια, βουλευτή Βοιωτίας, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τον καταπληκτικό γιο σας και να συγχαρώ τον Πρωθυπουργό της χώρας που επέλεξε έναν νέο επιστήμονα, με εξαιρετικές σπουδές, με ήθος και με καταπληκτική δουλειά, με τον οποίο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Πρέπει να στηρίζουμε τους νέους ανθρώπους και να κάνουμε την παράταξή μας την παράταξη της νέας γενιάς. Γιατί οι ιδέες αυτού του Πρωθυπουργού και αυτής της παράταξης αφορούν πάνω απ’ όλα το αύριο της χώρας.

Πολλές φορές στις πολιτικές μας, λέμε πράγματα που ακούγονται τεχνοκρατικά, αλλά για παράδειγμα το πόσα λεφτά χρωστάει η Ελλάδα έχει τεράστια σχέση με το μέλλον των παιδιών μας. Καμία σοβαρή οικογένεια δεν αφήνει καταχρεωμένα τα παιδιά για το μέλλον. Και αυτό είναι ένα σπουδαίο μάθημα που πήραμε και θα το τηρήσουμε για πάντα.

Τεχνητή Νοημοσύνη: πρόκειται για συγκλονιστική αλλαγή. Όλοι εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε στο να συνειδητοποιήσουμε ότι φέρνει τεράστιες αλλαγές στη ζωή μας, στον τρόπο που εργαζόμαστε, που επικοινωνούμε, στον τρόπο που παράγουμε, δουλεύουμε, στα πάντα. Η χώρα έχει εθνική στρατηγική και για εμάς το κρίσιμο είναι να πετύχουμε ένα άλμα παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας και δημιουργικότητας για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, μειώνοντας και όχι αυξάνοντας τις αντιθέσεις. Και όχι ένα χάσμα δικό μας από την Ελλάδα έναντι των άλλων χωρών, ούτε ένα χάσμα μέσα στην κοινωνία μας, ανάμεσα σε αυτούς που είναι εξοικειωμένοι με την ΤΝ και σε αυτούς που δεν είναι. Δύσκολη πρόκληση…

Αλλά αυτός ο Πρωθυπουργός, αυτή η Κυβέρνηση, αυτή η παράταξη από νωρίς διαμόρφωσαν εθνική στρατηγική για την ΤΝ. Τμήμα της είναι πρωτοβουλίες που παίρνει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η συνεργασία μας με τον τεχνολογικό κολοσσό OpenAI και την Endeavor για το πρόγραμμα ΑΙ Accelerator για τις επιχειρήσεις. Ήδη 1 στις 3 επιχειρήσεις κάνουν χρήση τεχνολογιών ΑΙ και οι μισές από τις startup που βρίσκονται στο Elevate Greece δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς με χρήση της ΤΝ.

Μας απασχολεί όμως κάτι παρά πολύ κρίσιμο. Πώς η ΤΝ θα γίνει μέρος της δράσης και της λειτουργίας της μικρομεσαίας ελληνικής επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό, μαζί με την αγορά, το Υπουργείο Ανάπτυξης δημιουργεί και υλοποιεί ξεχωριστό αναπτυξιακό καθεστώς με 150 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να έρθουν σε επαφή με την ΤΝ, να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, να αποκτήσουν συμβούλους που θα δουλεύουν γι’ αυτούς και θα αποκτήσουν εξοπλισμό που θα μπορεί να κάνει χρήση ΑΙ τεχνολογιών.

Θέλω να πω και κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο. Χθες η Διυπουργική Επιτροπή για τις στρατηγικές επενδύσεις, ενέκρινε και ενέταξε στις εμβληματικές επενδύσεις μια σπουδαία επένδυση 340 εκατ. ευρώ παραγωγής γαλλίου. Οι χημικές ενώσεις του γαλλίου είναι εξαιρετική κρίσιμη πρώτη ύλη που οδηγεί σε μηχανολογικό εξοπλισμό, σε μικροαγωγούς που έχουν άμεση σχέση με την ΤΝ. Η ελληνική επιχείρηση θα παράγει 50 τόνους τον χρόνο. Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν κάθε χρόνο 20 τόνους και η Ε.Ε. λίγο πάνω από 50. Πρόκειται για σπουδαίο γεωστρατηγικό όπλο στα χέρια του Πρωθυπουργού, της Κυβέρνησης και της πατρίδας για να ενισχύσει τη θέση της στον χάρτη της τεχνολογίας και της ΤΝ και ασφαλώς τη γεωστρατηγική θέση της χώρας.

Είναι πεποίθησή μου ότι η ΤΝ πρέπει να παραμείνει τεχνολογικό αντικείμενο στα χέρια των ανθρώπων. Και να μην πάει τόσο μπροστά που να κατέχει τα ηνία στην πορεία του ανθρώπινου είδους. Γι’ αυτό συντάσσομαι απολύτως με την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού να εντάξει σχετικά άρθρα στη συνταγματική αναθεώρηση και να πρωτοπορήσουμε και σε αυτό. Στο τέλος της ημέρας, η ΤΝ είναι για τον άνθρωπο, για την πατρίδα, την δημιουργική οικονομία και όχι το ακριβώς αντίστροφο.

Γι’ αυτό θεωρώ ότι ένας νέος εθνικός οργανισμός για την καινοτομία και την έρευνα θα μπορούσε να είναι με χρήση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων μέτοχος σε κρίσιμες startup επιχειρήσεις, ειδικά γι’ αυτές που σχετίζονται με την αμυντική τεχνολογία και τον αμυντικό τομέα. Γιατί το κράτος πρέπει να έχει δυνατή εικόνα και παρέμβαση σε τόσο σπουδαίες νέες τεχνολογίες. Όλα αυτά τα προχωράμε με ταχύτητα, με διάθεση, με μεράκι, με σχέδιο και όραμα.

Και είμαι σίγουρος ότι θα έχουν πολύ μέλλον, γιατί η κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο θα συνεχίσει να είναι μετά τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σας ευχαριστώ πολύ!»