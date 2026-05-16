Ινδός-μεγιστάνας-που-κατηγορείται-στις-ΗΠΑ-για-διαφθορά-δέχθηκε-να-πληρώσει-πρόστιμο-18-εκατ.-δολαρίων

Ο Ινδός δισεκατομμυριούχος Γκαουτάμ Αντάνι, σε βάρος του οποίου έχουν απαγγελθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορίες για μια μεγάλης έκτασης υπόθεση διαφθοράς, δέχθηκε να πληρώσει πρόστιμο εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς ωστόσο να παραδεχθεί την ενοχή του, ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλός του.

Βάσει του κατηγορητηρίου που ανακοινώθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2024 στη Νέα Υόρκη, ο Ινδός μεγιστάνας και υφιστάμενοί του κατηγορούνταν ότι παραπλάνησαν εσκεμμένα διεθνούς επενδυτές στο πλαίσιο ενός συστήματος διαφθοράς εκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτός ο 63χρονος βιομήχανος ήταν ύποπτος ότι συμμετείχε σε δωροδοκίες ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων (215 εκατομμύρια ευρώ) σε Ινδούς δημόσιους αξιωματούχους για να πάρει συμβόλαια για την ηλιακή ενέργεια στην Ινδία, σε βάρος επενδυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αντάνι και ο ανιψιός του, ο Σαγκάρ Αντάνι, δέχθηκαν να πληρώσουν πρόστιμο συνολικού ύψους 18 εκατομμυρίων δολαρίων, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι το κάνουν «χωρίς να παραδέχονται ούτε να αρνούνται τις κατηγορίες που διατυπώνονται στην αγωγή», αναφέρεται σε επιστολή της Adani Green Energy που απευθύνεται στο Χρηματιστήριο του Μουμπάι (Βομβάη).

Η καταβολή του προστίμου αυτού γίνεται ενώ η αμερικανική ομοσπονδιακή εισαγγελία ετοιμαζόταν να άρει τις διώξεις σε βάρος του Αντάνι, είχαν αποκαλύψει χθες, Πέμπτη, οι New York Times.

Στην επιστολή του, στην οποία διευκρινίζει πως εξακολουθεί να αναμένεται η τελική ετυμηγορία του αμερικανικού δικαστηρίου, ο Αντάνι υπογραμμίζει πως «καμιά κατηγορία δεν έχει διατυπωθεί εναντίον της εταιρείας του, η οποία δεν είναι εμπλεκόμενο μέρος σ’ αυτή τη διαδικασία».

Οι New York Times διευκρινίζουν ότι η απόφαση να αρθούν οι διώξεις, που άρχισαν το Νοέμβριο 2024, ελήφθη αφού ο Γκαουτάμ Αντάνι προσέλαβε μια νέα ομάδα συνηγόρων με επικεφαλής τον Ρόμπερτ Τζούφρα, έναν από τους δικηγόρους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η αμερικανική εφημερίδα αναφέρει πως, στη διάρκεια συνάντησης της υπεράσπισης με την εισαγγελία τον Απρίλιο στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ο δικηγόρος είχε δηλώσει ότι, σε περίπτωση που αίρονταν οι διώξεις εναντίον του, ο Αντάνι θα ήταν έτοιμος να επενδύσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική οικονομία και να δημιουργήσει 15.000 θέσεις εργασίας.

Επικεφαλής μιας εμπορικής αυτοκρατορίας που εκτείνεται από τον άνθρακα μέχρι τα αεροδρόμια, περνώντας από το τσιμέντο και τα μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος του ομίλου Adani θεωρείται προσκείμενος στον εθνικιστή πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

Σύμφωνα με τον κατάλογο του Forbes, είναι σήμερα ο 24ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, επικεφαλής μιας περιουσίας που υπολογίζεται σε 82 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Γκαουτάμ Αντάνι έχει απορρίψει τις κατηγορίες της αμερικανικής δικαιοσύνης χαρακτηρίζοντάς τις «αβάσιμες».