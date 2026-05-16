Ισχυρό-σήμα-προς-τις-αγορές-η-ταχεία-μείωση-του-δημοσίου-χρέους:-Τι-σηματοδοτεί-η-φετινή-θετική-ανατροπή

Ένα νέο ισχυρό μήνυμα προς τις αγορές και τους οίκους αξιολόγησης αναμένεται να στείλει η Ελλάδα τον Ιούνιο με την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισ ευρώ από το τελευταίο δάνειο του πρώτου μνημονίου.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην πολιτική πρόωρης αποπληρωμής του δημόσιου χρέους που ακολουθεί η κυβέρνηση. Στόχος το δημόσιο χρέος να μειωθεί περαιτέρω στο 130,3% του ΑΕΠ το 2027 και να πέσει κάτω το όριο του 120% του ΑΕΠ το 2029.

Η θετική ανατροπή

Από φέτος, η Ελλάδα θα έχει επιτύχει μία αξιοσημείωτη θετική ανατροπή. Σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις το 2026 το δημόσιο χρέος της χώρας θα σταματήσει να είναι το υψηλότερο ως προς το ΑΕΠ στην Ε.Ε., θέση την οποία θα πάρει η Ιταλία. Αυτό θα συμβεί μετά τη σημαντική φετινή πτώση που αναμένεται για το δημόσιο χρέος της χώρας μας στο 136,8% του ΑΕΠ κάτω από το αντίστοιχο της Ιταλίας που εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 138,6% του ΑΕΠ.

Μέρος της κυβερνητικής πολιτικής είναι μία ακόμη πρόωρη αποπληρωμή δημοσίου χρέους προς το τέλος του έτους. Στο βαθμό που οριστικοποιηθεί θα πρόκειται για αποπληρωμή μέρους του δανείου των 110 δισ ευρώ που είχε πάρει η Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) στο πλαίσιο του δεύτερου μνημονίου. Σημειώνεται ότι με την πρόωρη αποπληρωμή των 6,9 δισ ευρώ του Ιουνίου η χώρα μας θα έχει καταφέρει να εξοφλήσει περίπου 28 δισ ευρώ από τα 52,3 δισ ευρώ του τελευταίου δανείου του πρώτου μνημονίου.

Με την κίνηση αυτή, φέτος το καλοκαίρι εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί ετήσια μείωση του χρέους κατά 2,5% το ΑΕΠ.

Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στα επίπεδα του 2% και φέτος παρά τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν τροφοδοτεί τη δυναμική των πρωτογενών πλεονασμάτων και την πρόωρης εξόφλησης του δημοσίου χρέους. Παράλληλα με την πολιτική περιστολής της φοροδιαφυγής είναι οι κρίσιμοι παράγοντες πίσω από την ισχυρή δημοσιονομική θέση της χώρας την οποία επισημαίνουν στις εκθέσεις όλοι οι ξένοι οίκοι αξιολόγησης.

Στόχος της οικονομικής πολιτικής είναι να επιτευχθεί περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Έτσι θεωρείται κρίσιμος ο δεύτερος εφετινός γύρος των αξιολογήσεων απο τους ξένους οίκους που θα ξεκινήσει το φθινόπωρο. Συγκεκριμένα στις 4 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί η ανακοίνωσή της αξιολόγησης της DBRS, στις 18 του ίδιου μήνα θα ακολουθήσουν η Moody’s και η Scope, στις 23 Οκτωβρίου θα έρθει η σειρά της Standard & Poor’s για να ολοκληρωθεί ο κύκλος στις 6 Νοεμβρίου με τον οίκο Fitch.

