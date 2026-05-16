Κεφαλογιάννη:-Ο-τουρισμός-κεντρικός-πυλώνας-της-οικονομίας-και-της-κοινωνικής-συνοχής

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, στην ομιλία της στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ αναφέρθηκε εκτενώς στον τουρισμό, τον οποίο χαρακτήρισε κεντρικό πυλώνα της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής, σημειώνοντας ότι το 2025 ήταν χρονιά-ρεκόρ με πάνω από 43 εκατ. επισκέπτες και 23,6 δισ. ευρώ εισπράξεις.

Έδωσε έμφαση στη μετάβαση από την απλή αύξηση αφίξεων στην ποιοτική, βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη, με κανόνες στη βραχυχρόνια μίσθωση, περιβαλλοντικά κριτήρια στα καταλύματα, έργα μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και νέο ψηφιακό πρόσωπο για το Visit Greece.

Επίσης, μίλησε για τη στροφή στην «άλλη Ελλάδα», ορεινοί προορισμοί, χωριά, τοπική παραγωγή, παράδοση και εμπειρίες όλο τον χρόνο με το σύνθημα «Ορεινή Ελλάδα: σε πάει ψηλά όλο τον χρόνο».

«Όταν μιλάμε για την επόμενη μέρα της Ελλάδας, δεν μπορούμε να μη μιλήσουμε για τον τουρισμό. Όχι μόνο γιατί αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες της οικονομίας μας, αλλά γιατί αγγίζει στην καθημερινότητα εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας μας σήμερα. Αγγίζει τον εργαζόμενο, τον επαγγελματία, τον επιχειρηματία, τον παραγωγό, τον ξενοδόχο, τον άνθρωπο της εστίασης, τον νέο που αναζητά προοπτική στον τόπο του, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες που καλούνται να διαχειριστούν τις πιέσεις τουριστών, αλλά και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες μιας περιοχής που αναπτύσσεται», τόνισε, μεταξύ άλλων, η κ. Κεφαλογιάννη.

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με ολόκληρη την κοινωνία και την οικονομία και για αυτό ακριβώς χρειάζεται σοβαρότητα, σχέδιο, συνεργασία και συνέχεια.

Όπως επεσήμανε, το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ: «Η χώρα μας υποδέχθηκε πάνω από 43 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν στα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Με μεγαλύτερη αύξηση των εσόδων σε σχέση με την αύξηση των αφίξεων, κάτι που αποδεικνύει την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού. Το ιστορικό ρεκόρ, λοιπόν, του έτους 2025 σε έσοδα και αφίξεις συνοδεύεται και από ισχυρούς ποιοτικούς δείκτες. Απόδειξη ότι η στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού για ποιοτική και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη έχει αποδώσει. Σε μια εποχή, μάλιστα, έντονων γεωπολιτικών εντάσεων, με την κλιματική κρίση να επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τους προορισμούς και με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό να γίνεται πιο έντονος. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η επιτυχία δεν προέκυψε τυχαία. Είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας μεταξύ κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων και βεβαίως των εργαζομένων του τουρισμού».

Επίσης, η υπουργός υπογράμμισε ότι η νέα εποχή του τουρισμού δεν κρίνεται μόνο από τους αριθμούς αλλά και από την ποιότητα της ταξιδιωτικής εμπειρίας, από την αντοχή των υποδομών, από το εισόδημα που παράγεται και πώς αυτό διανέμεται, από τη διασύνδεση του τουριστικού τομέα με άλλους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, από το εάν οι κάτοικοι στους προορισμούς αισθάνονται ότι η τουριστική ανάπτυξη βελτιώνει τη ζωή τους.

«Και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που έχει έρθει σήμερα μπροστά μας. Να μετατρέψουμε τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού σε διαρκές όφελος για περισσότερους πολίτες, περισσότερες επιχειρήσεις, περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε αυτήν την κατεύθυνση, το υπουργείο Τουρισμού έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες πολιτικές. Διαμορφώσαμε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο για τις τουριστικές επενδύσεις, προχωρήσαμε στη θεσμοθέτηση ενός νέου υποχρεωτικού συστήματος κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων με βάση την περιβαλλοντική τους απόδοση, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό υψηλής αξίας χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτός αναπτύσσεται», σημείωσε.

Για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων τόνισε: «Θέσαμε σε ισχύ λειτουργικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας για τα ακίνητα αυτά, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου προχωράνε και σε ελέγχους. Γιατί η ανάπτυξη κάθε οικονομικής δραστηριότητας που συνδέεται με τον τουρισμό πρέπει να γίνεται με κανόνες. Όχι για να την περιορίσουμε, αλλά για να διασφαλίσουμε την ποιότητα, την ασφάλεια, τον υγιή ανταγωνισμό και τον σεβασμό στους προορισμούς».

Τέλος, αναφερόμενη εκτενώς στον ορεινό τουρισμό, τον χαρακτήρισε πεδίο ανάπτυξης που μπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά της επόμενης περιόδου. «Η ορεινή Ελλάδα, τα βουνά μας, μην ξεχνάμε το 80% της έκτασής μας, μπορεί να προσφέρει όλες αυτές τις διαφορετικές και αυθεντικές εμπειρίες στον σύγχρονο ταξιδιώτη. Και μάλιστα μπορεί να τα προσφέρει καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Γι’ αυτό με την καμπάνια για την ορεινή Ελλάδα που γίνεται για πρώτη φορά, ουσιαστικά θέλουμε να παρουσιάσουμε την άλλη πλευρά της Ελλάδας, της λιγότερο γνωστής αλλά εξίσου μοναδικής. Το κεντρικό μήνυμά μας, ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο τον χρόνο. Και συμπυκνώνει ακριβώς αυτήν τη νέα προσέγγιση για το πώς αντιλαμβανόμαστε την προοπτική του ελληνικού τουρισμού», επεσήμανε η κ. Κεφαλογιάννη.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

