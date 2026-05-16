Κουτσούμπας-από-Κομοτηνή:-«Στην-Ελλάδα-του-2030-που-σχεδιάζει-η-ΝΔ,-οι-μισθοί-θα-τελειώσουν-στα-μισά-του-μήνα»

«Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η ΝΔ, είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών που τελειώνουν στα μισά του μήνα, της ενεργειακής φτώχειας, των πλειστηριασμών, της πανάκριβης στέγης», είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Κομοτηνή, στην πολιτική συγκέντρωση της Κομματικής Οργάνωσης του ΚΚΕ Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, στο κινηματοθέατρο «ΡΕΞ».

Στην ομιλία του είπε:

Φίλες και φίλοι, τώρα είναι η ώρα της μέγιστης δυνατής λαϊκής κινητοποίησης για να βάλει ο ίδιος ο λαός τη σφραγίδα του στις εξελίξεις.

Αυτό χρειάζεται σήμερα, για να βρει αγωνιστική διέξοδο η λαϊκή δυσαρέσκεια που δυναμώνει απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ και να μην εγκλωβιστεί σε νέες αυταπάτες. Για να αχρηστευτεί κάθε νέα παγίδα που στήνει το σύστημα, με παλιούς, δοκιμασμένους, αλλά και νέους δήθεν «σωτήρες» για να κερδίσει τον χρόνο που χρειάζεται, που θα τον στερήσει όμως από το λαό.

Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας βάζοντας μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Γιατί εμείς όταν κοιτάμε μπροστά, δεν θέλουμε να μείνουμε στάσιμοι, ούτε να κάνουμε πίσω. Θέλουμε να κοιτάμε και να προχωράμε μπροστά, ακολουθώντας ένα προς ένα τα βήματα της εποχής μας.

Κι αυτό σημαίνει να αντιστοιχήσουμε τις απαιτήσεις μας, τη ζωή μας, τις ανάγκες μας, με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Αυτή είναι η πραγματική πρόοδος! Και όχι να βαδίζεις προς το 2030 (χρονιά – ορόσημο καθώς φαίνεται για τη ΝΔ) αλλά στην πραγματικότητα να κάνεις βήματα πίσω, αφού στερείσαι και τα αυτονόητα.

Γιατί η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η ΝΔ, είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών που τελειώνουν στα μισά του μήνα, της ενεργειακής φτώχειας, των πλειστηριασμών, της πανάκριβης στέγης, της ακριβοπληρωμένης υγείας και παιδείας. Είναι η Ελλάδα της ακόμα μεγαλύτερης εμπλοκής στους πολέμους των ιμπεριαλιστών, για τα συμφέροντά τους και τα συμφέροντα επίσης της ελληνικής αστικής τάξης…

Φαίνεται πλέον καθαρά, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, ότι η ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζεται ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του, την οποία έχουν ως στόχο και τα άλλα κόμματα, είναι ανάπτυξη μόνο για τα κέρδη των λίγων ενώ οι λαϊκές οικογένειες τα βγάζουν πέρα όλο και πιο δύσκολα.

Γι’ αυτό, την ώρα που οι εισηγμένες εταιρείες έκαναν νέο ιστορικό ρεκόρ κερδών το 2025, την ώρα που μόνο οι τράπεζες είχαν κέρδη 5,5 δισ. ευρώ και οι ενεργειακοί όμιλοι άλλα 2 δις, ο εργαζόμενος και δω στη Ροδόπη βλέπει τον μισθό του και ο συνταξιούχος την σύνταξή του να τελειώνει όλο και νωρίτερα.

Σήμερα, τα σύννεφα μιας νέας ύφεσης, συνδυασμένης με ένα νέο κύμα πληθωρισμού, έχουν πυκνώσει, πάνω από τις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης και φυσικά δεν πρόκειται να αφήσουν ανεπηρέαστη και την ελληνική οικονομία. Και τότε θα πάνε “περίπατο” οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για τα ματωμένα πλεονάσματα. Πλεονάσματα, που βγαίνουν από την ληστεία του λαϊκού εισοδήματος, με όλους αυτούς τους άδικους φόρους, καθώς και από την μεγάλη υποχρηματοδότηση στην υγεία, στην παιδεία και σε όλες τις λαϊκές ανάγκες στο ύψος του ελάχιστου.

Καμία αξία δεν έχουν οι κομπασμοί του κ. Μητσοτάκη για τη μείωση του κρατικού χρέους, που δημιουργήθηκε από τις παχυλές επιδοτήσεις στους μεγάλους ομίλους, από τους υπέρογκους στρατιωτικούς εξοπλισμούς για τις ΝΑΤΟϊκές ανάγκες αλλά το έχουν φορτώσει – όλοι τους – στον λαό από τα χρόνια των μνημονίων, κι ακόμα το πληρώνει.

Όλα αυτά είναι μεγάλα αδιέξοδα του ίδιου του συστήματος. Οι αντιθέσεις και οι ανταγωνισμοί τους οδηγούν διαρκώς σε νέα πολεμικά μέτωπα. Φέρνουν νέες θυσίες για τον λαό, που αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες του και στον καιρό της ειρήνης τους, ενώ ματώνει, ακόμα περισσότερο – κυριολεκτικά και μεταφορικά – στον πόλεμό τους.

Σε έναν πόλεμο που τείνει όλο και περισσότερο να λάβει παγκόσμιες διαστάσεις, αφού έχει στο επίκεντρο τη διαπάλη για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα. Και σε αυτόν τον πόλεμο η χώρα μας είναι χωμένη με τα μπούνια, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και των υπόλοιπων κομμάτων του ευρωατλαντικού τόξου. Όχι για κάποιο “εθνικό συμφέρον”, όπως λένε. Τέτοιο ενιαίο συμφέρον δεν υπήρξε ποτέ. Όλα γίνονται για τα συμφέροντα των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των κατασκευαστικών και των ενεργειακών ομίλων.

Περηφανεύεται, μάλιστα, ο υπουργός Άμυνας για το γεγονός ότι – για αυτά ακριβώς τα συμφέροντα – οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας συμμετέχουν σε 7 αποστολές εκτός συνόρων, που για πρώτη φορά είναι περισσότερες – όπως ο ίδιος λέει – από ποτέ!

Πλέον οι δηλώσεις τους, θυμίζουν σκοτεινές εποχές της ιστορίας μας, όταν τον τυχοδιωκτισμό και τις συμμαχίες των κυβερνώντων και της άρχουσας τάξης της χώρας τότε, τις πλήρωσε ακριβά ο λαός μας με τις μεγαλύτερες τραγωδίες.

Να, λοιπόν, πού πηγαίνουν τα 7 δις. τον χρόνο που πληρώνει ο ελληνικός λαός για εξοπλισμούς, με τις ψήφους όλων τους, πλην ΚΚΕ. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας!

Αλήθεια, ακούσατε κανένα άλλο κόμμα πλην ΚΚΕ, να βγάλει άχνα για αυτή ή για αντίστοιχες κυνικές δηλώσεις ή για την ίδια τη συμμετοχή σε αυτές τις αποστολές; Είπαν τίποτα όλοι αυτοί και αυτές που δεν χάνουν ευκαιρία να στήσουν αποπροσανατολιστικές κοκορομαχίες μέσα στη Βουλή με κάθε αφορμή;

Μόκο κάνουν! Γιατί συμφωνούν, γιατί είναι δεσμευμένοι στους ίδιους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, στις στρατηγικές συμμαχίες με ΗΠΑ και Ισραήλ, στην εξυπηρέτηση των ίδιων συμφερόντων.

Οι εξαρτήσεις και δεσμεύσεις, όμως, που έχουν όλοι αυτοί και αυτές, δεν δεσμεύουν και τον ελληνικό λαό, τη νεολαία μας! Γι’ αυτό, ένας δρόμος ανοίγεται μπροστά μας: Να δυναμώσουμε την πάλη για απεμπλοκή από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις, να επιστρέψουν οι Ένοπλες Δυνάμεις από τις αποστολές εκτός συνόρων. Ούτε σκέψη να υπάρξει για συμμετοχή σε πολεμική αποστολή στο Ορμούζ, μέσα στο στόμα του λύκου!

Οι προϋποθέσεις για την πραγματική διέξοδο προς όφελος του λαού διαμορφώνονται σήμερα, στον αγώνα ενάντια στην πολιτική της εμπλοκής, στη σύγκρουση με το σύστημα της εκμετάλλευσης και του πολέμου. Και σε αυτόν τον αγώνα, ξέρετε ότι πρωτοστατεί σταθερά, με εντιμότητα, συνέπεια και ανιδιοτέλεια το ΚΚΕ!

Φίλες και φίλοι,

Δεν είμαστε εδώ για να περιγράψουμε μια ζοφερή κατάσταση, ούτε για να πούμε πως όλα είναι μαύρα, γιατί δεν είναι.

Μέσα στη μαυρίλα που δημιουργούν τα αδιέξοδα του συστήματος, ρίχνουν κόκκινο οι εστίες αντίστασης και αγώνα που αναπτύσσονται, δυναμώνουν και πολλαπλασιάζονται, όπως ήταν οι μεγαλύτερες αγροτικές κινητοποιήσεις των τελευταίων δεκαετιών που έγιναν φέτος. όπως ήταν οι τεράστιες κινητοποιήσεις ενάντια στη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, όπως ήταν οι μαζική έκφραση αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης, όπως είναι οι αγώνες που αναπτύσσονται σε χώρους δουλειάς και στους κλάδους για συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή ενάντια σε απολύσεις πρωτοπόρων εργαζομένων.

Ρίχνουν κόκκινο τα θετικά βήματα αλλαγής του συσχετισμού στο εργατικό-λαϊκό κίνημα, σε μεγάλες Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα, στην ΑΔΕΔΥ, στο φοιτητικό κίνημα. Χαιρετίζουμε την μεγάλη νίκη της Πανσπουδαστικής, της ΚΝΕ, που πήρε την πρωτιά για 5η συνεχή πρωτιά, αφήνοντας στην δεύτερη θέση την ΔΑΠ της ΝΔ. Νοιώθουμε μεγάλη περηφάνια και σας συγχαίρουμε γιαυτό σε όλη την Ελλάδα κι εδώ στο Πανεπιστημιακό ίδρυμα της Θράκης!

Μέσα στο κίνημα δίνονται οι πραγματικές μάχες. Εκεί που εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, βιοπαλαιστές αγρότες, νέοι και νέες φοιτητές-ες, μαθητές-τριες εμπιστεύονται μαζικά τις δυνάμεις του ΚΚΕ, γυρίζουν την πλάτη στις δυνάμεις του συμβιβασμού, της συνδιαλλαγής και της σαπίλας.

Ναι, σήμερα συσσωρεύονται προβλήματα και ανασφάλεια στον λαό, αλλά πιστεύουμε ότι συσσωρεύονται και δυνατότητες για να γίνουν αποφασιστικά βήματα στη σκέψη και τη δράση.

Σήμερα, μπορούν όλοι να δουν πιο καθαρά την πραγματικότητα, να καταλάβουν ποιος τους έλεγε πάντα την αλήθεια και ποιοι τους κορόιδευαν, προσπαθώντας να τους βάλουν να υποστηρίζουν αλλότρια συμφέροντα.

Σήμερα μπορούν να βγουν στέρεα συμπεράσματα, να τραβηχτεί μια μεγάλη κόκκινη γραμμή με τα στερεότυπα και τις αυταπάτες του παρελθόντος αλλά και με όσους τα καλλιέργησαν όλα αυτά. Να γίνουν περισσότεροι αυτοί που παίρνουν τη μεγάλη απόφαση του αγώνα, στο πλάι των κομμουνιστών, για τις δικές τους ανάγκες, το δικό τους δίκιο.

Ξέρουμε ότι και ο λαός της Θράκης έχει ακούσει πολλά μεγάλα λόγια, πολλές υποσχέσεις που αποδείχθηκαν ψεύτικες. Για παράδειγμα, έχει ξεφτίσει πια η προπαγάνδα ότι η παρουσία Αμερικανών – ΝΑΤΟϊκών στην περιοχή προστατεύει τον λαό της και την εδαφική ακεραιότητα, όπως και οι γελοιότητες περί “τόνωσης της οικονομίας”, από την οποία δήθεν θα επωφεληθούν όλοι.

Σήμερα “βγάζει μάτι” ότι η περιοχή μπαίνει στο επίκεντρο των αντιπαραθέσεων, γίνεται στόχος αντιποίνων. Ότι η πολεμική εμπλοκή της χώρας βάζει σε μεγάλους κινδύνους το λαό της, τους χιλιάδες στρατευμένους νέους, τους αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς. Και τώρα, όλοι εκείνοι οι τραγελαφικοί διαφημιστές της “Σούδας του Βορρά” έχουν ξεχάσει τι έλεγαν, και αρθρώνουν κάτι ακατανόητα, ότι δήθεν “δεν υπάρχει αμερικάνικη βάση” εδώ.

Από την άλλη, εκείνοι που προετοίμασαν τη στρατηγική συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ για τις Βάσεις και άνοιξαν το δρόμο για τη μετατροπή της Θράκης σε ΝΑΤΟϊκο και ενεργειακό κόμβο ενταγμένο στον αμερικάνικο σχεδιασμό, σήμερα λένε ότι “η κυβέρνηση πρέπει να έχει το σθένος να λέει όχι στη χρήση τους από τις ΗΠΑ και σε ενέργειες που μας βάζουν σε κίνδυνο”! Αυτά αράδιασε μιλώντας στην Αλεξανδρούπολη ο κ. Τσίπρας, ψάχνοντας μάλλον τους Λωτοφάγους και όχι την «Ιθάκη» του, και γέλασαν μέχρι και οι γλάροι στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Οι μεγάλοι κίνδυνοι αποδεικνύονται και από περιστατικά σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως το γεμάτο εκρηκτικά ναυτικό drone της Ουκρανίας, που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Και ο καθένας μπορεί να φανταστεί τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν αυτά τα εκρηκτικά είχαν πυροδοτηθεί κοντά στις ακτές του νησιού, ή αν είχε βυθίσει ένα πλοίο γεμάτο πετρέλαιο στις θάλασσές μας.

Αυτά είναι, όμως, τα αποτελέσματα όταν η χώρα γίνεται “μπάτε σκύλοι αλέστε” για να πηγαινοέρχονται στρατεύματα, πολεμικά φορτία και εξοπλισμοί των ευρωατλαντικών “συμμάχων”, όπως είναι το αντιλαϊκό και διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι, στον οποίο ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν στείλει εκατομμύρια επί εκατομμυρίων για να θησαυρίζει αυτός, η οικογένειά του και τα επιτελεία του.

Και βέβαια δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Πριν λίγες μέρες, ολόκληρη αρμάδα του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού επιχείρησε μερικές δεκάδες μίλια δυτικά της Κρήτης, για να σταματήσουν τον στόλο αλληλεγγύης προς τη Γάζα και τον λαό της. Και γι’ αυτήν την πολεμική επιχείρηση η κυβέρνηση παριστάνει ότι δεν ξέρει τίποτα και ότι ενημερώθηκε κατόπιν εορτής από το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ. Αλλά, τι να περιμένει κανείς από αυτούς που έδωσαν πλήρη κάλυψη σε μια κανονική γενοκτονία, που συνέβαινε μπροστά στα μάτια όλων στη Γάζα, που καλύπτουν και σήμερα τα εγκλήματα του Ισραήλ στον Λίβανο;

Κι όλα αυτά στο όνομα της στρατηγικής συμμαχίας που μας θωρακίζει – δήθεν – απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις. Τόσο πολύ, βλέπετε, μας θωρακίζει, που η κυβέρνηση Ερντογάν ετοιμάζει νομοσχέδιο που θα κατοχυρώνει όλες τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Την ίδια ώρα, οι άλλοι “μεγάλοι σύμμαχοι”, οι ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ, ο ένας μετά τον άλλον δηλώνουν ότι η τουρκική πολεμική βιομηχανία πρέπει να συμμετέχει στα κοινά εξοπλιστικά προγράμματα, όπως το “Safe”. Κι ούτε θα μπορούσαν ποτέ οι ιμπεριαλιστές, οι γενοκτόνοι να θωρακίσουν κανέναν λαό απέναντι σε διεκδικήσεις και απειλές, αφού αυτοί οι ίδιοι τις υποθάλπουν…

Εμείς, βέβαια, ξέρουμε ότι οι απειλές αυτές δεν προέρχονται από τον λαό της Τουρκίας, με τον οποίο ο ελληνικός λαός δεν έχει να χωρίσει τίποτα, αλλά από την άρχουσα τάξη αυτής της χώρας, από την αντιλαϊκή της κυβέρνηση.

Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που δεν πτοούνται ό,τι κι αν γίνει, οι οποίοι μάλιστα σήμερα, καλούν τον λαό να “δει τον πόλεμο ως ευκαιρία”. Προφανώς γιατί είναι όντως μεγάλη ευκαιρία για εκείνους που τους ταΐζουν για να τα λένε αυτά.

Μάλιστα, διάφοροι υπουργοί, πρυτανικές αρχές και επιχειρηματίες, βάλανε τον “φιλόδοξο” στόχο, η έρευνα που γίνεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης να δεθεί ακόμα περισσότερο με την πολεμική οικονομία! Δηλαδή, αντί η επιστημονική γνώση να υπηρετεί τη κάλυψη των λαϊκών, των κοινωνικών αναγκών, να υπηρετεί τους αιματοβαμμένους στόχους των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ.

Δεν τα υπολογίζουν όμως καλά. Γιατί κι εδώ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης υπάρχουν οι φοιτητικοί σύλλογοι, το φοιτητικό κίνημα που βάζει και θα συνεχίζει να βάζει εμπόδια σε τέτοιες επιδιώξεις. Η νέα γενιά θα δυναμώσει τον αγώνα για το δικαίωμα στη μόρφωση, για να κατακτήσει συνολικά τη ζωή που της αξίζει.

Δεν τελειώνουν, όμως, εδώ τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Τα τελευταία χρόνια, στην περιοχή έχουν προχωρήσει μεγάλες επενδύσεις αμερικανικών συμφερόντων με συμπράξεις ελληνικών ομίλων, πάνω απ’ όλα στον κλάδο της Ενέργειας.

Τι υποσχέσεις έχει ακούσει ο λαός της Κομοτηνής, της Θράκης και γι’ αυτό…Η περιοχή μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο εξασφαλίζοντας τεράστια πραγματική κερδοφορία στους λίγους και ψεύτικες υποσχέσεις για τους πολλούς. Είναι στην τρίτη θέση πανελλαδικά στις επενδύσεις σε ΑΠΕ, ενώ τώρα που η πράσινη μετάβαση δείχνει να “χωλαίνει”, προετοιμάζουν με διάφορους “λαγούς” την κοινή γνώμη ακόμα και για εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγών σταθμών με ατομική ενέργεια.

Ταυτόχρονα, ετοιμάζονται να παραδώσουν στα μονοπώλια τον ορυκτό πλούτο της περιοχής, να φτιάξουν μονάδα αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, με ανυπολόγιστες διαχρονικές συνέπειες σε περίπτωση οποιασδήποτε αστοχίας, για να αυξηθεί η κερδοφορία των ρυπογόνων βιομηχανιών της Ελλάδας και της Ευρώπης. Τα ενεργειακά μονοπώλια βλέπουν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται και μέσα από την άνοδο των τιμών της Ενέργειας, του φυσικού αερίου, που προκαλούν οι ενεργειακοί πόλεμοι.

Κάποιοι, μάλιστα, ακονίζουν τα μαχαιροπίρουνα για την «επόμενη μέρα» των πολεμικών αναμετρήσεων, για να πάρουν μέρος στο φαγοπότι της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, της μετατροπής της Γάζας σε «Ριβιέρα» κλπ.

Οι πολλοί, όμως, ο λαός της περιοχής, συνεχίζουν να βρίσκονται σε καθεστώς ενεργειακής ανασφάλειας. Την ώρα που τρέχουν όλες αυτές οι μπίζνες, η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη βρίσκεται στην 3η θέση στο σύνολο των Περιφερειών της ΕΕ στο δείκτη της ενεργειακής φτώχειας!

Όσο για τις περιβόητες “πολλές και καλές θέσεις εργασίας”, οι κάποιες εκατοντάδες θέσεις εργασίας στη φάση κατασκευής των έργων, έγιναν πλέον μερικές δεκάδες στη φάση της λειτουργίας.

Σε όποια πτυχή της ζωής του λαού και να κοιτάξουμε, τα ίδια αποτελέσματα τα δούμε, από την αντιλαϊκή τους ανάπτυξη. Το νοσοκομείο της Κομοτηνής στενάζει από τις ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ το πολυαναμενόμενο καινούργιο, αυτό «των χορηγών», πάει από καθυστέρηση σε καθυστέρηση.

Στην πραγματική ζωή συμβαίνουν βέβαια αυτά. Όχι στα τηλεοπτικά σόου και τις κοπτοραπτικές που ανεβάζει στα σόσιαλ ο υπουργός εμπορίου της υγείας, ο Γεωργιάδης…

Οι κτηνοτρόφοι είδαν τα κοπάδια τους να ξεκληρίζονται από την ευλογιά και τώρα κινδυνεύουν όσα απέμειναν και από τον αφθώδη πυρετό, εξαιτίας της κυβερνητικής διαχείρισης των ζωονόσων, που έχει για βασικό της κριτήριο τα κέρδη των μεγαλοεξαγωγέων.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Έβρου βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατάσταση, εξαιτίας των συνεχιζόμενων καθυστερήσεων στην καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Ταυτόχρονα, σημαντικά μέτρα παραμένουν ανεκπλήρωτα, εντείνοντας την ανασφάλεια και την αγανάκτηση των παραγωγών. Για το συγκεκριμένο ζήτημα κατέθεσε Ερώτηση στο αρμόδιο υπουργείο η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ και θα πιέσουμε όσο μπορούμε για να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις και κυρίως λύσεις.

Τα ίδια και με τις ελλείψεις και την υποχρηματοδότηηση στην πολιτική προστασία, σε μια περιοχή που έχει δεινοπαθήσει με τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες. Από τη μία η φωτιά στο δάσος της Δαδιάς, που έφτασε να σβήσει στον κάμπο της Ροδόπης και από την άλλη η φωτιά στον Ίασμο και το Παπίκιο όρος, δεν έχουν αφήσει βουνό για βουνό που να μην έχει σημαντικά προβλήματα.

Τώρα λένε στον λαό “μην ανησυχείτε, έχουμε βάλει ντρόουνς που ελέγχουν και ειδοποιούν”. Δεν μας λένε όμως τι γίνεται αφού ειδοποιήσουν τα ντρόουνς… Γιατί η φωτιά δεν σβήνει με την ειδοποίηση. Σβήνει με επαρκές, μόνιμο, έμπειρο και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, με σύγχρονα και επαρκή μέσα, με μέτρα πρόληψης, όπως η διάνοιξη και αποκατάσταση αγροτικής και δασικής οδοποιίας, για να μπορούν να φτάσουν οι πυροσβέστες άμεσα στις εστίες. Αυτά όμως στο πλαίσιο της σημερινής πολιτικής αντιμετωπίζονται ως κόστος.

Αντίστοιχα, λείπουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, που γίνονται ακόμα πιο απαραίτητα μετά από τόσες πυρκαγιές. Για όλα αυτά “δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα”, αλλά μια χαρά υπάρχουν τα 270 εκατομμύρια που ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, κ. Τζιτζικώστας, για τη σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο, για ΝΑΤΟϊκούς σκοπούς.

Και βέβαια, όλα αυτά και πολλά ακόμα προβλήματα, δεν κάνουν διακρίσεις, πλήττουν όλες τις λαϊκές οικογένειες της περιοχής, ανεξάρτητα από θρησκεία, γλώσσα, καταγωγή ή άλλα χαρακτηριστικά. Χωρίς αυτό να αναιρεί ότι οι συνάνθρωποί μας της μουσουλμανικής μειονότητας, πολλές φορές αντιμετωπίζουν και πιο οξυμμένα προβλήματα. Γι’ αυτό και ενιαία και κοινή χρειάζεται να είναι η πάλη απέναντι σε όλα αυτά.

Γι’ αυτό χρειάζεται να απομονωθούν από τον λαό όσοι ρίχνουν νερό στο μύλο του σοβινισμού, που εντείνεται και από την αστική τάξη της Τουρκίας. Για άλλη μια φορά, φαίνεται ότι οι εθνικιστικές δυνάμεις, όσο κι αν παρουσιάζονται ως αντισυστημικές, λειτουργούν πάντα υπέρ του συστήματος. Την ώρα που η χώρα έχει γίνει ξέφραγο αμπέλι για ξένους στρατούς, το καταπίνουν αμάσητο και προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν και να σπείρουν ρατσιστικό δηλητήριο. Οι λαϊκοί άνθρωποι από τη μειονότητα ξέρουν ότι οι κομμουνιστές δεν τους αντιμετωπίζουν ως ψηφαλάκια, ως μέρος ενός παζαριού, έξω και ενάντια από τα συμφέροντά τους.

Γιατί εμείς δεν χωρίζουμε τους ανθρώπους παρά μόνο με βάση την ταξική τους θέση στην κοινωνία, αν δηλαδή ανήκουν στο στρατόπεδο των εκμεταλλευτών ή στο στρατόπεδο εκείνων που υφίστανται την εκμετάλλευση.

Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι οι μειονότητες πρέπει να αποτελούν γέφυρα φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς, ανάμεσα στους λαούς όλων των γειτονικών χωρών.

Κι αυτοί, λοιπόν, με τη σειρά τους πρέπει να γυρίσουν την πλάτη σε όσους συνειδητά προσπαθούν να αποκόψουν τους εργάτες, τους νέους από τον υπόλοιπο λαό, από τα συνδικάτα, συνολικά από το εργατικό-λαϊκό κίνημα της χώρας. Να συμπορευτούν με το ΚΚΕ, να παλέψουν από κοινού με τους εργαζόμενους της πλειονότητας, όλοι ενωμένοι, να εκφράζουμε ο ένας στον άλλον την αλληλεγγύη μας, αφού, όλοι βράζουμε στο ίδιο καζάνι, αυτό την καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Αφού όλοι έχουμε τον ίδιο αντίπαλο, τις κυβερνήσεις και τα κόμματα του συστήματος, την ΕΕ, το μεγάλο κεφάλαιο, το ΝΑΤΟ και τους πολεμικούς τους σχεδιασμούς. Γιατί, όταν είμαστε μια γροθιά, όταν λειτουργούμε με βάση το σύνθημα “ένας για όλους και όλοι για έναν”, είμαστε πολύ πιο δυνατοί!

Φίλες και φίλοι,

συντρόφισσες και σύντροφοι,

Αυτή είναι η πολιτική που επιτίθεται στις ζωές μας, που θυσιάζει τις ανάγκες μας, που μας μπλέκει στο μακελειό του πολέμου για να κερδίζουν κάποιοι λίγοι.

Οι συνέπειες αυτής της πολιτικής, την οποία υλοποιεί τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχει προκαλέσει δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση σε μεγάλο μέρος του λαού μας.

Οργή και αγανάκτηση προκαλούν και τα σκάνδαλα σαν αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, το έγκλημα των Τεμπών, η εξόφθαλμη απόπειρα συγκάλυψής τους από την κυβερνητική πλειοψηφία μέσα στη βουλή και από τη διορισμένη ηγεσία της αστικής δικαιοσύνης έξω από αυτή.

Κι αυτό για εμάς δεν αλλάζει, όσα συγχαρητήρια κι αν δώσουν στον κ. Μητσοτάκη η Κομισιόν και οι Επίτροποί της για την “πρόοδο που έχει γίνει”, όπως λένε, στο “κράτος δικαίου”. Αυτά ας πάει να τα πει η κυβέρνηση στις δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, στο ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Τσίπρα ή ακόμα και σε άλλους, όπως την κ. Καρυστιανού, που έχουν αναγορεύσει τη σάπια ΕΕ των λόμπι, των μονοπωλίων και των πολέμων σε υπέρτατο κριτή της νομιμότητας και της δικαιοσύνης. Κι αυτό ενώ η ΕΕ, με τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες της, έχει διαμορφώσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο φυτρώνουν όλα αυτά τα σκάνδαλα.

Γι’ αυτό, λοιπόν, αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη με τη σημαία της “ευρωενωσιακής κανονικότητας”, δεν γίνεται. Γιατί αυτή είναι η κανονικότητα του δημοσιονομικού “κόφτη” στις λαϊκές ανάγκες, των χρηματιστηρίων ενέργειας, των οδηγιών για το ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου μέχρι και τις 13 ώρες την ημέρα, των πλειστηριασμών και πάει λέγοντας.

Κι αυτή την αντιλαϊκή κανονικότητα δεν τολμά να την κατονομάσει κανείς άλλος εκτός από το ΚΚΕ. Όλοι οι υπόλοιποι την προσκύνησαν ως κυβέρνηση και την προσκυνούν και ως αντιπολίτευση, ρίχνοντας τελικά νερό στον μύλο του Μητσοτάκη.

Να γιατί λέμε ότι μαζί με αυτόν και την κυβέρνησή του, πρέπει να φύγει και η ίδια η πολιτική του, οι δεσμεύσεις στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, τα επιχειρηματικά συμφέροντα που έχουν την πραγματική οικονομική εξουσία και που όλοι τους υπηρετούν.

Άλλωστε, τους πιο εμβληματικούς αντιλαϊκούς της νόμους, η κυβέρνηση της ΝΔ δεν τους ψήφισε μόνη της, αλλά παρέα κυρίως με το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ, την Κωνσταντοπούλου, τον Βελόπουλο και άλλους.

Έτσι και τώρα, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, έχουν αρχίσει πάλι το ταγκό της συναίνεσης, ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης που θα έρθει να κατοχυρώσει συνταγματικά αντιδραστικές τομές αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής! Και καμία διαφορά δεν κάνει για τον λαό, αν αυτή η συναίνεση θα δοθεί τώρα, ή στην επόμενη Βουλή, που θα είναι αναθεωρητική.

Ο ελληνικός λαός χρειάζεται να απορρίψει τους κυβερνητικούς εκβιασμούς περί “σταθερότητας” και “αστάθειας”. Δεν έχει καμία σχέση η σταθερότητα και η ασφάλεια που θέλει ο ίδιος στη ζωή του, στη δουλειά του, στον μισθό του, στο ωράριό του, στην υγεία και στην παιδεία. Με τη σταθερότητα που επιδιώκει η κυβέρνηση της ΝΔ και η κάθε κυβέρνηση μαζί με το κεφάλαιο για να υλοποιείται, χωρίς εμπόδια η αντιλαϊκή πολιτική, η οποία τσακίζει όλα τα παραπάνω.

Η επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, όποια κι αν είναι, όποιον κι αν έχει επικεφαλής, (τώρα που όπως φαίνεται τον Μητσοτάκη τον πάνε για απόσυρση), πρέπει να νιώθει καυτή την ανάσα του λαού σε κάθε της βήμα. Να έχει απέναντί της ένα ακόμα πιο ισχυρό αντίπαλο δέος, μια δυνατή εργατική λαϊκή αντιπολίτευση, κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μονάχα με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ και πιο δυνατούς λαϊκούς αγώνες.

Έτσι μόνο θα ανοίξει ο δρόμος και για τις ριζικές αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα. Για ένα άλλο κράτος, με άλλους θεσμούς, που θα θωρακίζουν την πραγματική εξουσία του λαού και όχι την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης, με τα εργαλεία της παραγωγής να αποτελούν κοινωνική περιουσία, με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό, για να καλύπτονται σχεδιασμένα οι λαϊκές ανάγκες, για να μην μένει καμία περιοχή της χώρας πίσω.

Αυτός είναι ο δρόμος της πραγματικής ανατροπής, που αξίζει να βαδίσουμε μαζί. Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε αταλάντευτα και ακόμα πιο μαχητικά σε αυτό το μετερίζι, πάντα στο πλευρό του λαού, πάντα για το δίκιο του.

