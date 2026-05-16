Μασκ:-Δεν-πρόκειται-να-πουλήσει-καμία-μετοχή-της-spacex-ενόψει-ipo

Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι δεν πρόκειται να πουλήσει καμία μετοχή της SpaceX, ενώ σύμφωνα με αναφορές η εταιρεία ετοιμάζεται να καταθέσει δημόσια αίτηση για την πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά της (IPO) ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

«Δεν πουλάω καμία μετοχή», έγραψε ο Μασκ στο X, απαντώντας σε ανάρτηση χρήστη που τον προέτρεπε να το κάνει μετά τη λήξη μιας περιόδου lockup.

Η εταιρεία πυραύλων, δορυφόρων και τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να καταθέσει δημόσια αίτηση για IPO ήδη από την Τετάρτη, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Έχει ήδη υποβάλει εμπιστευτικά αίτηση και επιδιώκει να αντλήσει έως και 75 δισ. δολάρια με αποτίμηση άνω των 2 τρισ. δολαρίων, κάτι που θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη IPO όλων των εποχών.

Οι μέτοχοι της SpaceX έλαβαν ειδοποίηση την Παρασκευή ότι η εταιρεία προχωρά σε split μετοχών 5 προς 1, κίνηση που θα μειώσει την τιμή που θα πληρώνουν οι επενδυτές για κάθε μετοχή στην επικείμενη IPO. Η τρέχουσα εύλογη αγοραία αξία ανά μετοχή προσαρμόστηκε σε περίπου 105,32 δολάρια από 526,59 δολάρια λόγω του split, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η εταιρεία στοχεύει να ξεκινήσει την επίσημη προώθηση της δημόσιας προσφοράς στις 4 Ιουνίου, να τιμολογήσει την IPO το νωρίτερο στις 11 Ιουνίου και να προχωρήσει σε εισαγωγή στις 12 Ιουνίου, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του -.

