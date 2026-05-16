Μενδώνη:-Από-το-2019-μέχρι-σήμερα-υλοποιήσαμε-περισσότερα-από-900-έργα-υποδομής

«Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η κυβέρνηση στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: Την Κοινοβουλευτική Ομάδα και το κόμμα. Χωρίς τη στήριξη και των δύο, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει το έργο της. Χαίρομαι, λοιπόν, πολύ που σήμερα έχουμε την ευκαιρία, στο πλαίσιο της ενότητας για τις υποδομές, να πούμε δύο λόγια για το τι συμβαίνει στον πολιτισμό», ανέφερε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ.

«Όταν το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, ο τομέας του πολιτισμού ήταν σε πραγματική αγρανάπαυση. Δεν γινόταν σχεδόν τίποτα. Ήταν σαν να μην υπάρχει. Πού είναι ο πολιτισμός στην Ελλάδα, σε μια χώρα η οποία μπορεί να σεμνύνεται για το πολιτιστικό της απόθεμα, μπορεί όμως να είναι περήφανη για τη σύγχρονη πολιτιστική της δημιουργία. Όλα αυτά δεν υπήρχαν. Τι κάναμε λοιπόν; Αυτό το οποίο κάναμε είναι να σχεδιάσουμε, όχι απλώς να οραματιστούμε. Το όραμα είναι πολύ ωραίο αλλά αν δεν έχεις σχέδιο δεν φτάνεις ποτέ στον στόχο. Σχεδιάσαμε, λοιπόν, μια συνεκτική πολιτική που μας επιτρέπει να αναζωογονούμε πρακτικά την Ελλάδα στον πιο ευαίσθητο και δυναμικό τομέα της, στον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν, φτιάξαμε την πολιτιστική χάρτα ανάπτυξης και ευημερίας», σημείωσε.

«Καταγράψαμε όλα τα έργα, όλες τις μεταρρυθμίσεις, όλους τους στόχους που έπρεπε να αφορούν κάθε περιφέρεια και κάθε περιφερειακή ενότητα, και μιλήσαμε με τους ανθρώπους και συμπληρώσαμε το τοπίο αυτό. Στοχευμένα, λοιπόν, και αξιοποιώντας κάθε πόρο, έχουμε φτάσει σήμερα να έχουμε από το 2019 μέχρι σήμερα υλοποιήσει ή να υλοποιούμε περισσότερα από 900 έργα υποδομής σε όλη την Ελλάδα, με έναν προϋπολογισμό που ξεπερνάει το 1,3 δισ.», πρόσθεσε η κ. Μενδώνη διερωτώμενη πότε άλλοτε η Ελλάδα, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είχε τη δυνατότητα να εκτελεί και να αποδίδει στους πολίτες τόσα πολλά έργα.

Επίσης, μίλησε για την οικονομία του πολιτισμού τονίζοντας: «Η οικονομία του πολιτισμού είναι πλέον ένας ξεχωριστός τομέας στην οικονομία. Και τι μας λέει για τον πολιτισμό; Ότι 1 ευρώ δημόσιας επένδυσης αποδίδει 53,344 ευρώ. Αν πάμε στον οπτικοακουστικό τομέα, τι μας λέει για τις επενδύσεις; Ότι 1 ευρώ επένδυση αποφέρει 4,11 ευρώ στην πραγματική οικονομία. Αντιλαμβάνεται, λοιπόν, κανείς ότι η δυναμική του πολιτισμού είναι τεράστια. Είναι πολύ μεγαλύτερη από άλλους τομείς, τους οποίους έχουμε συνηθίσει να μας λένε ότι προάγουν την οικονομία».

«Γι’ αυτό, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με σαφές σχέδιο και όραμα, έδωσε συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τον τομέα αυτόν, τον πολιτισμό ως οικονομική ανάπτυξη και ως μοχλό κοινωνικής συνοχής», επεσήμανε.

Επίσης, υπογράμμισε ότι από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν αποδοθεί 29 μουσεία. «Το 30ό το αποδίδει στις 21 Μαΐου στο Μυστρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά από άπειρα χρόνια που ο Μυστράς ήταν υπό μια συνεχή αποκατάσταση. Και μέχρι το τέλος του χρόνου θα αποδώσουμε άλλα 8», σημείωσε η υπουργός Πολιτισμού.

«Να σας πω ότι στα προηγούμενα χρόνια, ο μέσος όρος για την κατασκευή ενός μουσείου ήταν 6 με 7 χρόνια. Αυτό λέει πολλά», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, ο πολιτισμός είναι αυτός που μπορεί να αναγεννήσει την περιφέρεια και να λειτουργήσει ευεργετικά και στο δημογραφικό.

Τέλος, αναφερόμενη στην Τεχνητή Νοημοσύνη και σε συνδυασμό με τα πνευματικά δικαιώματα η κ. Μενδώνη επεσήμανε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη, για την οποία ακούσαμε προηγουμένως, έχει ήδη αλλάξει το τοπίο. Οτιδήποτε, οποιοσδήποτε, μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να παράγει πολιτιστικά προϊόντα, μουσική, ταινίες κ.λπ. Εκεί ποιος είναι ο ρόλος του καλλιτέχνη; Προχτές ήμουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ελλάδα ήταν η χώρα η οποία έθεσε κατά κύριο λόγο την αναθεώρηση της σχετικής Οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα, προκειμένου μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης ο καλλιτέχνης να παραμένει κυρίαρχος. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργήθηκε από ανθρώπους. Είναι ένα ανθρώπινο δημιούργημα και είναι στο χέρι το δικό μας να εγγυηθούμε ότι θα παραμείνει υπό τον ανθρώπινο έλεγχο».

