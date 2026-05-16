Οι-διανομές-εντείνουν-τη-δυναμική-αναβάθμισης-των-τραπεζών

Σε βασικό μοχλό αποτίμησης εξελίσσεται για τις ελληνικές τράπεζες η δυνατότητα βιώσιμων και επαναλαμβανόμενων διανομών – επιστροφών κεφαλαίου προς τους μετόχους, καθώς η αγορά έχει αφήσει πίσω της τη διαδικασία κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης και έχει περάσει στη φάση ενεργητικής κεφαλαιακής πολιτικής.

Σε νέο σημείο αναφοράς εξελίσσεται για τις ελληνικές τράπεζες η δυνατότητα βιώσιμων και επαναλαμβανόμενων διανομών προς τους μετόχους, καθώς η αγορά έχει αφήσει πίσω της τη διαδικασία κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης και έχει περάσει στη φάση ενεργητικής κεφαλαιακής πολιτικής.

Η αγορά προεξοφλεί μεν τις υψηλές μερισματικές αποδόσεις, αλλά όχι τις δευτερογενείς επιδράσεις που δημιουργεί η μετάβαση από τη φάση κεφαλαιακής αποκατάστασης στη φάση βελτιστοποίησης κεφαλαίου.

Τα υψηλότερα και βιώσιμα payouts ενισχύουν την ορατότητα των διανομών και της κεφαλαιακής βάσης, η βελτίωση του ROTE αυξάνει την οργανική παραγωγή κεφαλαίου και διευρύνει τα περιθώρια ενεργητικότερων πολιτικών κεφαλαιακής διαχείρισης, ενώ η σταδιακή απόσβεση του DTC αναβαθμίζει την ποιότητα των εποπτικών κεφαλαίων. Ο συνδυασμός των παραπάνω, λειτουργεί υποστηρικτικά για υψηλότερους δείκτες αποτίμησης. Υπό αυτή την έννοια, το capital return δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως παράμετρος μερισματικής απόδοσης αλλά ως μηχανισμός re – rating για τον κλάδο, σύμφωνα με τους αναλυτές της Wood.

Η αγορά καλείται πλέον να αξιολογήσει αν οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να υποστηρίξουν διανομές αυξημένης έντασης, χωρίς να επηρεάζεται η πιστωτική επέκταση και η ποιότητα των εποπτικών κεφαλαίων. Εφόσον η συγκεκριμένη κατάσταση αρχίζει να λαμβάνει πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, θεωρείται ότι θα ανοίξει ένα νέο «παράθυρο» αναβάθμισης για τον κλάδο.

Οι αναλυτές του οίκου υπολογίζουν σε ένα μέσο payout 91,7% για την Εθνική Τράπεζα για την τριετία 2026 – 2029 συμπεριλαμβανομένων έκτακτων – πρόσθετων χρηματικών διανομών από πλεονάζοντα κεφάλαια. Οι συνολικές διανομές προς τους μετόχους υπολογίζονται σε 3,5 δισ. ευρώ ή το 27% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης. Για τη Eurobank, οι συνολικές διανομές εκτιμώνται σε περισσότερα από 2,7 δισ. ευρώ ή περίπου το 19% της κεφαλαιοποίησης, με μέσο payout ratio κοντά στο 58%.

Στην Alpha Bank, η Wood υπολογίζει συνολική επιβράβευση μετόχων της τάξεως των 1,9 δισ. ευρώ για την τριετία, που αντιστοιχούν περίπου στο 23% της αποτίμησης, με payout ratio 60%, ενώ για την Τράπεζα Πειραιώς οι διανομές εκτιμώνται σε 2,4 δισ. ευρώ έως το 2028, επίσης με payout 60% και συνολική απόδοση προς τους μετόχους κοντά στο 22% της κεφαλαιοποίησης.

Παράλληλα, η δυνατότητα επαναλαμβανόμενων διανομών συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση υψηλής οργανικής κερδοφορίας και ισχυρών δεικτών αποδοτικότητας. Στις προβλέψεις τους οι αναλυτές ακολουθούν ως επί το πλείστον – με ήπιες διαφοροποιήσεις – τις γραμμές καθοδήγησεις των διοικήσεων. Στην περίπτωση της Εθνικής, αναμένεται ROTE στο 14,7% για φέτος, με την καθοδήγηση στο 15% περίπου, με τους αναλυτές να τοποθετούν τον πήχη υψηλότερα για το 2028, στο 17,5%, έναντι περίπου 17% που προβλέπει η διοίκηση.

Για την Eurobank, ο πήχης τοποθετείται υψηλότερα, ήτοι στο 16,4% για φέτος (16% περίπου αναμένει η διοίκηση) και στο 16,6% το 2027, προτού προσεγγίσει το 18% το 2028 (17,8%), έναντι καθοδήγησης για περίπου 17%. Αντίστοιχα για την Πειραιώς, αναμένει ROTE 15,2% – 15,7% – 16,4% στην τριετία τη στιγμή που η διοίκηση καθοδηγεί για 15% περίπου φέτος και 16,5%. το 2028.

Εξίσου κρίσιμη θεωρείται ποιότητα των κεφαλαίων και ειδικά ως προς την συμμετοχή του DTC στα εποπτικά κεφάλαια CET1. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, η ποσόστωση του DTC προς το CET1 αναμένεται να υποχωρήσει αισθητά έως το 2028, εξέλιξη που περιορίζει σταδιακά ένα από τα βασικά structural discounts του ελληνικού τραπεζικού κλάδου. Για την Εθνική, το επίπεδο εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει από 42% σε 20,4%, για τη Eurobank από 32,3% σε 14,6%, για την Alpha Bank κοντά στο 22% από περίπου 42%, ενώ για την Πειραιώς από 60,4% σε 26,9%.