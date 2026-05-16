Ο Στάρμερ στην τελική ευθεία για την έξοδο: Το Labour ψάχνει ήδη τον επόμενο πρωθυπουργό

Η κρίση γύρω από τον Κιρ Στάρμερ δεν είναι πλέον μια συνηθισμένη περίοδος πολιτικής φθοράς μετά από κακές εκλογικές επιδόσεις. Είναι κάτι βαθύτερο: η αρχή μιας διαδικασίας διαδοχής που, ακόμη κι αν δεν έχει θεσμικά ενεργοποιηθεί, πολιτικά έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Βρετανός πρωθυπουργός εμφανίζεται αποφασισμένος να μείνει στη θέση του, όμως το πρόβλημα είναι ότι πλέον δεν τον αμφισβητεί μόνο η κοινή γνώμη. Τον αμφισβητεί το ίδιο το κόμμα του, και μάλιστα με ονόματα, μηχανισμούς και χρονοδιάγραμμα.

Το πιο καθαρό σήμα ήρθε σήμερα, Σάββατο 16 Μαΐου 2026, από τον Γουές Στρίτινγκ. Ο πρώην υπουργός Υγείας δήλωσε ανοιχτά ότι θα είναι υποψήφιος σε οποιαδήποτε κούρσα διαδοχής για την ηγεσία των Εργατικών, λίγες ημέρες αφότου παραιτήθηκε και κάλεσε τον Στάρμερ να θέσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης. Δεν πρόκειται για παρασκηνιακή διαρροή, ούτε για πολιτικό υπαινιγμό. Είναι δημόσια δήλωση προθέσεων από κορυφαίο στέλεχος της κεντρώας πτέρυγας του Labour.

Η ανταρσία απέκτησε πρόσωπα

Μέχρι πριν από λίγες ημέρες, το ερώτημα ήταν αν υπάρχει αρκετή εσωκομματική πίεση ώστε να αναγκαστεί ο Στάρμερ να συζητήσει την αποχώρησή του. Πλέον το ερώτημα αλλάζει: ποιος θα τον αντικαταστήσει και πότε.

Ο Στρίτινγκ δεν περιορίστηκε στο να δηλώσει παρών. Επιτέθηκε ευθέως στην κουλτούρα ηγεσίας του Στάρμερ, μιλώντας για υπερβολικά συγκεντρωτικό τρόπο διακυβέρνησης, έλλειψη καθαρής κατεύθυνσης και πολιτική ατολμία. Παράλληλα άνοιξε θέμα επαναπροσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και με προοπτική επιστροφής της Βρετανίας στο ευρωπαϊκό μπλοκ στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι η κούρσα διαδοχής, όταν ανοίξει, δεν θα είναι απλώς προσωπική. Θα είναι σύγκρουση γραμμής για το μέλλον της χώρας και του Labour.

Το δεύτερο κρίσιμο όνομα είναι ο Άντι Μπέρναμ. Ο δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ πήρε το πράσινο φως από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή των Εργατικών για να διεκδικήσει την έδρα του Makerfield σε επερχόμενη αναπληρωματική εκλογή. Αν επιστρέψει στη Βουλή, θεωρείται ευρέως πιθανό ότι θα κινηθεί για την ηγεσία του κόμματος. Το σημαντικό εδώ είναι ότι μέχρι πρόσφατα η ηγεσία του Labour του έκλεινε την πόρτα. Τώρα η πόρτα άνοιξε. Και όταν σε ένα κυβερνών κόμμα ανοίγει ο δρόμος επιστροφής ενός πιθανού διαδόχου, αυτό σπάνια γίνεται τυχαία.

Ο μηχανισμός πτώσης είναι συγκεκριμένος

Ο Στάρμερ δεν πέφτει με μια απλή δήλωση δυσαρέσκειας. Οι κανόνες των Εργατικών απαιτούν είτε παραίτηση του αρχηγού είτε υποψηφιότητα αμφισβήτησης με τη στήριξη του 20% των βουλευτών του Labour. Αυτό σήμερα μεταφράζεται σε 81 βουλευτές. Αν βρεθούν οι 81 υπογραφές, ενεργοποιείται επίσημη κούρσα ηγεσίας.

Αυτό είναι και το τελευταίο πραγματικό οχυρό του Στάρμερ. Όχι η δημοφιλία του, όχι η εκλογική δυναμική του, όχι η πολιτική του αφήγηση. Το οχυρό του είναι αριθμητικό: αν μπορεί να κρατήσει αρκετούς βουλευτές ώστε να μη συγκεντρωθούν οι 81. Όμως η εμφάνιση δύο διακριτών πόλων, Στρίτινγκ από το κέντρο και Μπέρναμ από την πιο λαϊκή/περιφερειακή πτέρυγα, δείχνει ότι το κόμμα ήδη σκέφτεται την επόμενη ημέρα.

Οι κάλπες έσπασαν το προσωπικό κύρος του πρωθυπουργού

Η αφετηρία της κρίσης ήταν η εκλογική συντριβή των Εργατικών στις τοπικές και περιφερειακές κάλπες. Το Labour υπέστη βαριές απώλειες στην Αγγλία, πιέστηκε στη Σκωτία και την Ουαλία, ενώ το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ βγήκε ενισχυμένο ως δύναμη διαμαρτυρίας αλλά και ως πραγματικός διεκδικητής της λαϊκής βάσης που κάποτε ανήκε σχεδόν αυτομάτως στους Εργατικούς. Ο ίδιος ο Στάρμερ δήλωσε μετά τις εκλογές ότι δεν θα παραιτηθεί και ότι θα συνεχίσει για να «φέρει αλλαγή», όμως αυτή η φράση πλέον ακούγεται περισσότερο σαν άμυνα παρά σαν πολιτική πρωτοβουλία.

Το μεγάλο πρόβλημα για τον πρωθυπουργό είναι ότι η ήττα δεν ήταν μονοδιάστατη. Το Labour αιμορραγεί προς τα δεξιά, προς το Reform, σε εργατικές και λαϊκές περιοχές που ζητούν αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική, έλεγχο των παροχών και λιγότερη πολιτισμική ατζέντα. Ταυτόχρονα χάνει προς τα αριστερά και προς τους Πράσινους σε αστικά, προοδευτικά ακροατήρια. Αυτό είναι το χειρότερο είδος πολιτικής κρίσης: όταν ένα κόμμα δεν χάνει μόνο μία πλευρά της βάσης του, αλλά συμπιέζεται από παντού.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν εικόνα αποσύνθεσης

Τα νεότερα δημοσκοπικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η ζημιά δεν είναι απλώς προσωρινή. Η YouGov, σε μέτρηση 10-11 Μαΐου 2026, έδειξε το Reform UK στο 28%, έντεκα μονάδες μπροστά από οποιοδήποτε άλλο κόμμα, ενώ το Labour έπεσε στο 16%, πίσω ακόμη και από τους Συντηρητικούς και ισόπαλο με τους Πράσινους. Για κυβερνών κόμμα που κέρδισε πρόσφατα την εξουσία, αυτή είναι εικόνα πολιτικής κατάρρευσης, όχι απλής φθοράς.

Τα στοιχεία της Ipsos λίγο πριν από τις κάλπες έδειχναν ήδη τη βαθιά δυσφορία: 78% δήλωνε δυσαρεστημένο με τον τρόπο που η κυβέρνηση διοικεί τη χώρα, ενώ για τον ίδιο τον Στάρμερ η καθαρή ικανοποίηση βρισκόταν στο -56. Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι ότι η Ipsos έβρισκε το Reform πρώτο στο 25%, με Labour και Συντηρητικούς ισόπαλους στο 19%. Με απλά λόγια, το πρόβλημα είχε φανεί πριν από την κάλπη· η κάλπη απλώς το έκανε αδύνατο να κρυφτεί.

Η YouGov, σε ξεχωριστή μέτρηση δημοφιλίας τον Απρίλιο, κατέγραφε τον Στάρμερ με καθαρή αρνητική εικόνα -45, με μόλις 24% θετική γνώμη και 69% αρνητική. Αντίθετα, ο Άντι Μπέρναμ εμφανιζόταν ως το πιο δημοφιλές πρόσωπο του Labour, με θετική καθαρή εικόνα στο ευρύτερο κοινό. Αυτό εξηγεί γιατί τόσοι βουλευτές και κομματικοί παράγοντες βλέπουν σε αυτόν όχι απλώς έναν εσωκομματικό αντίπαλο, αλλά πιθανό σωσίβιο.

Το κόμμα δεν πιστεύει πια ότι μπορεί να κερδίσει με αυτόν

Το πιο επικίνδυνο στοιχείο για έναν πρωθυπουργό δεν είναι να τον αποδοκιμάζουν οι αντίπαλοι. Είναι να πάψουν να πιστεύουν σε αυτόν οι δικοί του. Δημοσκόπηση μεταξύ μελών του Labour έδειξε ότι η πλειοψηφία δεν πιστεύει πως ο Στάρμερ μπορεί να αναστρέψει την πορεία του κόμματος, ενώ 45% θεωρεί ότι πρέπει να παραιτηθεί. Στην ίδια μέτρηση, ο Μπέρναμ ήταν η πρώτη επιλογή για διάδοχος με 42%.

Αυτή είναι η πραγματική πολιτική θανατική καταδίκη. Ένας πρωθυπουργός μπορεί να αντέξει μια κακή δημοσκόπηση. Μπορεί να αντέξει μια χαμένη τοπική εκλογή. Μπορεί ακόμη να αντέξει έναν παραιτηθέντα υπουργό. Δύσκολα, όμως, αντέχει όταν η κομματική του βάση πιστεύει ότι δεν μπορεί να κερδίσει την επόμενη εθνική αναμέτρηση.

Η οικονομία γίνεται επιχείρημα και εναντίον του

Οι σύμμαχοι του Στάρμερ προσπαθούν να παίξουν το χαρτί της σταθερότητας. Το επιχείρημα είναι ότι μια αλλαγή πρωθυπουργού τώρα θα βυθίσει τη χώρα σε νέο κύκλο αβεβαιότητας, την ώρα που η βρετανική οικονομία προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της. Όμως αυτό το επιχείρημα έχει ημερομηνία λήξης. Όσο περισσότερο κρατά η εσωκομματική κρίση, τόσο περισσότερο ο ίδιος ο Στάρμερ γίνεται πηγή αστάθειας.

Οι αγορές ήδη παρακολουθούν τη μάχη διαδοχής, με την προοπτική Μπέρναμ ή άλλης πιο αριστερής ηγεσίας να προκαλεί ανησυχία για υψηλότερες δαπάνες, φόρους και κόστος δανεισμού. Η πολιτική αστάθεια δεν είναι πλέον θεωρητική. Περνά στην οικονομία, στα ομόλογα, στην εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και στη διεθνή εικόνα της Βρετανίας. Αυτό σημαίνει ότι ο Στάρμερ κινδυνεύει να χάσει ακόμη και το τελευταίο του επιχείρημα: ότι, έστω κι αν είναι αντιδημοφιλής, εγγυάται ομαλότητα.

Το πιθανότερο σενάριο είναι ελεγχόμενη αποχώρηση

Το ερώτημα δεν είναι αν ο Στάρμερ πιέζεται. Αυτό είναι δεδομένο. Το ερώτημα είναι αν θα πέσει από ανοιχτή ανταρσία ή αν θα οδηγηθεί σε «συντεταγμένη» έξοδο με χρονοδιάγραμμα.

Το δεύτερο σενάριο είναι ίσως το πιο πιθανό. Το Labour δεν θέλει να εμφανιστεί ως κόμμα που αλλάζει πρωθυπουργό μέσα σε χάος. Θέλει να παρουσιάσει τη μετάβαση ως ανανέωση, όχι ως πραξικόπημα. Γι’ αυτό και η υπόθεση Μπέρναμ έχει τόσο μεγάλη σημασία: του δίνει χρόνο να επιστρέψει στη Βουλή, να αποκτήσει θεσμικό δικαίωμα υποψηφιότητας και να εμφανιστεί ως υποψήφιος που μπορεί να ενώσει το κόμμα απέναντι στον Φάρατζ.

Ο Στρίτινγκ, από την άλλη, πιέζει από το κέντρο και θέλει ανοιχτή μάχη ιδεών. Αυτό μπορεί να δυσκολέψει μια απλή «στέψη» Μπέρναμ, αλλά ταυτόχρονα επιβεβαιώνει ότι το παιχνίδι έχει φύγει από τον έλεγχο του Στάρμερ. Όταν οι επίδοξοι διάδοχοι δεν περιμένουν καν την επίσημη παραίτηση για να κινηθούν δημόσια, η εξουσία του αρχηγού έχει ήδη αποδυναμωθεί.

Το τέλος μπορεί να μην είναι αύριο αλλά πλησιάζει

Ο Στάρμερ μπορεί να επιβιώσει μερικές εβδομάδες ή και μερικούς μήνες. Μπορεί να κρατήσει προσωρινά τους 81 βουλευτές μακριά από μια επίσημη πρόκληση. Μπορεί να επιχειρήσει ανασχηματισμό, αλλαγή πολιτικής ατζέντας ή επίθεση στο Reform. Όμως όλα αυτά μοιάζουν περισσότερο με τακτικές καθυστέρησης παρά με στρατηγική αναστροφής.

Η πολιτική αλήθεια είναι σκληρή: το Labour κέρδισε την εξουσία, αλλά έχασε γρήγορα την πολιτική του ορμή. Ο Στάρμερ εξελέγη ως ο άνθρωπος της σοβαρότητας και της σταθερότητας. Τώρα εμφανίζεται ως σύμβολο παράλυσης. Και στη βρετανική πολιτική, όταν ένας πρωθυπουργός αρχίζει να φαίνεται ως εμπόδιο για τη διάσωση του ίδιου του κόμματός του, το ερώτημα δεν είναι αν θα φύγει. Είναι ποιος θα του δείξει την έξοδο και με ποιον τρόπο.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, ο Στάρμερ δεν έχει τελειώσει θεσμικά. Πολιτικά, όμως, έχει μπει στην τελική ευθεία. Και όσο ο Φάρατζ ανεβαίνει, όσο ο Μπέρναμ επιστρέφει, όσο ο Στρίτινγκ δηλώνει έτοιμος και όσο τα μέλη του Labour χάνουν την πίστη τους, το ρολόι για την πρωθυπουργία του μετρά αντίστροφα.

Τι θα σημάνει για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου Η πιθανή αποχώρηση του Κιρ Στάρμερ δεν θα είναι μόνο πολιτικό γεγονός. Θα είναι οικονομικό σοκ εμπιστοσύνης για μια χώρα που προσπαθεί να αποδείξει ότι έχει αφήσει πίσω της την εποχή της αστάθειας μετά το Brexit, την πανδημία, την ενεργειακή κρίση και το τραύμα της περιόδου Λιζ Τρας. Το πρόβλημα για τη Βρετανία δεν είναι απλώς ποιος θα κυβερνήσει. Είναι αν οι αγορές, οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές θα πιστέψουν ότι υπάρχει ακόμη σταθερή δημοσιονομική πυξίδα. Η οικονομία, στα χαρτιά, δείχνει σημάδια αντοχής. Το βρετανικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,6% στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της ONS, μετά από ανάπτυξη 0,2% στο τελευταίο τρίμηνο του 2025. Αυτό δίνει στην κυβέρνηση ένα επιχείρημα ότι η χώρα δεν βρίσκεται σε ύφεση και ότι η ανάκαμψη έχει αρχίσει να παίρνει μορφή. Όμως αυτή η ανάκαμψη είναι εύθραυστη και μπορεί εύκολα να χαθεί αν η πολιτική κρίση μετατραπεί σε κρίση εμπιστοσύνης. Το πρώτο μέτωπο είναι τα βρετανικά ομόλογα. Η πολιτική αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του Στάρμερ έχει ήδη πιέσει τις αγορές, με τις αποδόσεις των gilts να κινούνται σε υψηλά πολλών ετών. Το κόστος δανεισμού του βρετανικού Δημοσίου έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι όσο ανεβαίνει τόσο στενεύει ο δημοσιονομικός χώρος για φοροελαφρύνσεις, κοινωνικές δαπάνες ή επενδυτικά προγράμματα. Με απλά λόγια, ένας νέος ηγέτης των Εργατικών μπορεί να υπόσχεται περισσότερες δαπάνες, αλλά οι αγορές θα του δείξουν αμέσως τον λογαριασμό. Το δεύτερο μέτωπο είναι η στερλίνα. Κάθε σενάριο εσωκομματικής ανατροπής, ειδικά αν φέρει στην ηγεσία πρόσωπο που θεωρείται πιο αριστερό ή πιο επιθετικό δημοσιονομικά, μπορεί να οδηγήσει σε νέα πίεση στο νόμισμα. Μια ασθενέστερη στερλίνα αυξάνει το κόστος εισαγωγών, τροφοδοτεί πληθωριστικές πιέσεις και δυσκολεύει την Τράπεζα της Αγγλίας να κινηθεί γρήγορα προς χαμηλότερα επιτόκια. Ήδη η Bank of England κρατά το βασικό επιτόκιο στο 3,75%, με τον πληθωρισμό στο 3,3%, πάνω από τον στόχο του 2%. Το τρίτο μέτωπο είναι οι επιχειρηματικές επενδύσεις. Η Βρετανία χρειάζεται κεφάλαια, παραγωγικότητα και σταθερούς κανόνες για να βγει από την παγίδα της χαμηλής ανάπτυξης. Αν όμως οι επιχειρήσεις δουν ότι το Labour μπαίνει σε μακρά εσωκομματική μάχη, θα καθυστερήσουν αποφάσεις, θα παγώσουν επενδυτικά σχέδια και θα απαιτήσουν υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου. Η προειδοποίηση της επικεφαλής της Aviva ότι οι επιχειρήσεις πλήττονται από τη συνεχή πολιτική αναταραχή δείχνει πως το πρόβλημα έχει ήδη περάσει από το Westminster στην πραγματική οικονομία. Το τέταρτο και ίσως πιο κρίσιμο ζήτημα είναι η δημοσιονομική αξιοπιστία. Αν ο διάδοχος του Στάρμερ κινηθεί προς μια πιο αριστερή ατζέντα, με μεγαλύτερες δημόσιες δαπάνες, υψηλότερη φορολογία και περισσότερη κρατική παρέμβαση, οι αγορές θα τεστάρουν αμέσως τα όρια της νέας κυβέρνησης. Αν, αντίθετα, επιλεγεί ένας πιο κεντρώος ηγέτης, όπως ο Γουές Στρίτινγκ, το Labour μπορεί να προσπαθήσει να καθησυχάσει το City και τους επενδυτές. Σε κάθε περίπτωση, η επόμενη ηγεσία δεν θα έχει περίοδο χάριτος. Θα κριθεί από την πρώτη ημέρα στα ομόλογα, στη στερλίνα και στο κόστος δανεισμού. Το συμπέρασμα είναι σκληρό: η Βρετανία μπορεί να αντέξει μια αλλαγή πρωθυπουργού, αλλά δύσκολα θα αντέξει άλλη μία περίοδο πολιτικής αστάθειας χωρίς οικονομικό κόστος. Αν ο Στάρμερ φύγει γρήγορα και η διαδοχή είναι ελεγχόμενη, η ζημιά μπορεί να περιοριστεί. Αν όμως το Labour βυθιστεί σε παρατεταμένο εμφύλιο, τότε η οικονομία θα πληρώσει το τίμημα με ακριβότερο δανεισμό, ασθενέστερη στερλίνα, καθυστέρηση επενδύσεων και μικρότερο περιθώριο άσκησης πολιτικής. Για μια χώρα που ήδη κουβαλά χαμηλή παραγωγικότητα, υψηλές ανάγκες χρηματοδότησης και κουρασμένη κοινωνία, αυτό δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι ο πυρήνας του προβλήματος.