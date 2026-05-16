Πολάκης: «Έσπασα παγκόσμιο ρεκόρ, τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν – Θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία»

Με αιχμές κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, αντέδρασε ο Παύλος Πολάκης στη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, κάνοντας λόγο για απόφαση «χωρίς καμία δικαιολογία».

«Δυστυχώς τόσος είναι, παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει» γράφει ο Παύλος Πολάκης, διαμηνύοντας «θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία».

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

«Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ!!

Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.(!!!)

Ο τελευταίος, χωρίς ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ!!

Ανέχεται βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι Τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις!!!

Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει!

Με βγάζει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα ΧΩΡΙΣ καμία ενημέρωση πριν, όπως και ο προηγούμενος!

Εγώ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ…..

ΟΛΟΥΣ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ!!

Όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα!!

Θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία!!

Παύλος Πολάκης

Βουλευτής Χανίων, μέλος της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ»

