Σε-«τροχιά»-διάσπασης-η-κοινοβουλευτική-ομάδα-της-Νέας-Αριστεράς

Θα αλλάξει για άλλη μια φορά ο χάρτης της Βουλής; Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οχτώ κόμματα, με δυο βασικές αλλαγές από τις εκλογές του 2023. Οι Σπαρτιάτες διαλύθηκαν, ενώ συγκροτήθηκε και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Υπό την Πέτη Πέρκα, μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς που προέκυψε και αυτή από τα «σπλάχνα» του ΣΥΡΙΖΑ απειλείται με διάλυση.

Η πλειοψηφία με επικεφαλής τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη γνώριζε από την πρώτη στιγμή πως το τέλος θα ερχόταν. Πρώτος άνοιξε την «πόρτα» της εξόδου ο Φερχάτ Οζγκιούρ και όπως φαίνεται θα υπάρξει και συνέχεια. Ο βουλευτής Ροδόπης ακολουθεί εδώ και καιρό τον Αλέξη Τσίπρα στις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί. Ήταν παρών και τη Δευτέρα στο Χαλάνδρι.

Το ερώτημα είναι αν την ίδια οδό θα επιλέξει σύντομα και η «ομάδα Χαρίτση». Η Έφη Αχτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Μερόπη Τζούφη κ.α. υπηρετούν διαφορετικές στρατηγικές που δεν συμπίπτουν πουθενά με τη νέα ηγεσία. Η Νέα Αριστερά διαθέτει πλέον 11 βουλευτές. Υπενθυμίζεται πως αποχώρηση ακόμα δυο μελών της Κ.Ο. σημαίνει και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής υπήρχαν πληροφορίες για επίσπευση των αποχωρήσεων μετά και τη διαδικτυακή συνάντηση των μελών της μειοψηφίας που πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, την Τρίτη. Διαπιστώθηκε για άλλη μια φορά το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στα δυο ρεύματα.

Απάντηση καθαρή για το τι θα πράξει η «ομάδα Χαρίτση» δεν υπάρχει, ωστόσο με δεδομένο πως το επόμενο Σαββατοκύριακο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή όλοι αναμένουν να δουν ποιες θα είναι οι κινήσεις τους. Στάση αναμονής τηρεί και η πλειοψηφία υπό τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Την Πέμπτη συνεδρίασε το Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς και δεν παρευρέθηκαν αρκετά στελέχη της μειοψηφίας. Το παρών έδωσαν οι Αριστείδης Μπαλτάς και Μαρία Βαμβουρέλλη. Για κάποιους αυτό ήταν ένα ακόμα σημάδι πως το επόμενο διάστημα θα επιταχυνθούν οι εξελίξεις.

Με το βλέμμα στραμμένο στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα οι εξελίξεις θα είναι πολλές το επόμενο διάστημα. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει αποκλείσει συνεργασίες με υπάρχοντα σχήματα. Πρώην συντρόφους του θα δεχτεί εφόσον όμως δεν «πατούν σε δυο βάρκες». Οι βουλευτές της μειοψηφούσας τάσης στη Νέα Αριστερά επέλεξαν να μην προκαλέσουν μεγάλη αναταραχή, παραμένοντας στο κόμμα μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία, όμως πλέον πρέπει να ληφθούν αποφάσεις.

Η επόμενη εβδομάδα αναμένεται να είναι κρίσιμη στην Πατησίων.

