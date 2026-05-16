Τα-μηνύματα-των-πρωτοκλασάτων-στο-συνέδριο-της-ΝΔ-και-οι-αιχμές-Δένδια-για-τη-δημοσκοπική-εικόνα

Με την παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και τις ομιλίες κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών συνεχίστηκε η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ, με το κυβερνητικό στρατόπεδο να επιχειρεί να εκπέμψει μήνυμα πολιτικής σταθερότητας, χωρίς ωστόσο να λείπουν και οι έμμεσες αιχμές.

Κατά την παρέμβασή του, ο πρωθυπουργός έθεσε το πολιτικό διακύβευμα της επόμενης περιόδου, αναδεικνύοντας το δίλημμα της σταθερότητας και της κυβερνητικής συνέχειας ενόψει των κρίσιμων ευρωπαϊκών εξελίξεων.

Συγκεκριμένα, στην παρέμβασή του ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε πως η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και τόνισε πως «στις εκλογές του 2027 οι Έλληνες πολίτες θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση».

Αιχμές Δένδια: Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις

Κατά την ομιλία του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έστειλε μηνύματα με σαφείς πολιτικές αιχμές, ασκώντας κριτική στη λειτουργία του επιτελικού κράτους και εκφράζοντας προβληματισμό για τη δημοσκοπική εικόνα της ΝΔ.

«Ξέρουμε ότι το 41% του 2023 δεν ήταν λευκή επιταγή. Ήταν πολιτική εντολή. Για να πάμε τολμηρά μπροστά. Δεν παριστάνουμε ότι τα καταφέραμε σε όλα. Γνωρίζουμε πού στεκόμαστε. Η αδυναμία της αντιπολίτευσης να αρθρώσει σοβαρό αντιπολιτευτικό λόγο δεν δημιουργεί αίσθηση μονοκρατορίας. Η θέαση της δημοσκοπικής εικόνας ως διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο, δεν είναι σωστή. Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολύ από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023», σημείωσε.

«Οι ευρωεκλογές ήχησαν ως σήμα κινδύνου. Απωλέσαμε 55% εκλογικής δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000. Ο ένας στους δυο πολίτες που μάς ψήφισαν τον Μάιο του 2023 μας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα. Ζήτησε καλύτερα. Ζήτησε αποτελεσματικότερα. Οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς. Περιμένουν να αλλάξουμε την χώρα. Αλλιώς κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν εκείνοι» πρόσθεσε.

Υπογράμμισε επίσης ότι η Ν.Δ. δεν περιχαρακώνεται ιδεολογικά καθώς και ότι οι φιλελεύθερες παρατάξεις γνωρίζουν καλά την αυτοκριτική. «Ουδέποτε διεκδικήσαμε αλάθητο. Αλλιώς δεν θα κάναμε συνέδρια», τόνισε.

Είπε επίσης ότι είναι σημαντικό η Ν.Δ. να ακούει τα στελέχη της, τους βουλευτές της γιατί αυτοί διατηρούν τη σχέση με την κοινωνία. «Ο εγκλεισμός είναι επικίνδυνος. Εύκολα εξελίσσεται σε ‘κυβερνητικό ιδρυματισμό’» επισήμανε μεταξύ άλλων.

Πιερρακάκης: «Σε έναν κόσμο αστάθειας η χώρα μας είναι νησίδα σταθερότητας»

Ο πρόεδρος του Εurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε πως «δεν δώσαμε τη μάχη απλώς και μόνο για να γυρίσει η Ελλάδα στην κανονικότητα» και πως «τώρα περνάμε στην Ελλάδα της φιλοδοξίας».

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι «σήμερα χτίζουμε ξανά και αυτή τη φορά πατάμε σε γερά θεμέλια».

«Τρέχουμε προς τη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να τρέξουμε και ακόμα γρηγορότερα. Οι μεγάλες παρατάξεις γεννιούνται όχι για να διαχειριστούν αλλά για να αλλάξουν μια χώρα. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το κατάλαβε. Είδε τότε την ευκαιρία μιας νέας Ελλάδας και άρχισε να χτίζει. Δεν έφτιαξε απλά έργα από μπετά και σίδηρο, έχτισε ξανά την αυτοπεποίθηση της χώρας. Αυτό είναι και το δικό μας χρέος. Ζούμε μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές αλλαγές, η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει οικονομίας, κοινωνίες και ισορροπίες ισχύος. Η Ελλάδα έχει ευκαιρία να γίνει κόμβος καινοτομίας», συνέχισε ο κ. Πιερρακάκης.

«Να φέρουμε την τεχνητή νοημοσύνη παντού. Να τη χρησιμοποιήσουμε σωστά. Πεποίθησή μας είναι ότι η τεχνολογία πρέπει να προχωρά μαζί με τη δημοκρατία, μαζί με τους θεσμούς , μαζί με τον άνθρωπο. Η ενέργεια είναι επίσης μεγάλο ζήτημα και θέλουμε και άλλες επενδύσεις», συμπλήρωσε.

Ο υπουργός Eθνικής Oικονομίας και Oικονομικών τόνισε πως η ανάπτυξη πρέπει να αφορά τους πάντες. «Δεν πιστεύουμε στα παλιά διλήμματα. Τόσο η εποχή του κρατισμού όσο και η εποχή της απόλυτης αυτορρύθμισης έχει παρέλθει», επισήμανε.

«Σε έναν κόσμο αστάθειας η χώρα μας είναι νησίδα σταθερότητας», πρόσθεσε μεταξύ άλλων. «Η Ελλάδα έχει εξωτερική πολιτική θαρραλέα με καθαρές κόκκινες γραμμές», υπογράμμισε.

«Η ανάπτυξη πρέπει να φτάσει σε κάθε γωνιά του τόπου. Έρχεται και από τις μικρές υποδομές», συμπλήρωσε και ανέφερε πως «η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους».

«Οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν διαρκώς κοιτάζουν τον καθρέφτη τους αλλά όταν κοιτάνε τον ορίζοντα της χώρας. Ας τολμήσουμε ξανά, μαζί, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι, να χτίσουμε, να εμπνεύσουμε, η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει», υπογράμμισε.

Χατζηδάκης: Τόσο η Ελλάδα όσο και η Νέα Δημοκρατία έχουν πληρώσει στο παρελθόν το “εγώ” που μπαίνει μπροστά από το “εμείς”

Μήνυμα ενότητας έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αναφέροντας ότι για εκείνον «Νέα Δημοκρατία είναι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος επέστρεψε από το Παρίσι, αποκατέστησε τη δημοκρατία και έβαλε την Ελλάδα στην ενωμένη Ευρώπη. Νέα Δημοκρατία είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος έδινε συνεχώς μάχες απέναντι στον κρατισμό και τις συντεχνίες. Νέα Δημοκρατία είναι ο Κώστας Καραμανλής ο οποίος είπε το περήφανο όχι της Ελλάδας στο Βουκουρέστι. Νέα Δημοκρατία είναι ο Αντώνης Σαμαράς που έδωσε τη μάχη για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Νέα Δημοκρατία είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης που το δραματικό καλοκαίρι του 2015 έβαλε πλάτη για να μη βυθιστεί με την ψήφο μας στη Βουλή η Ελλάδα στο χάος. Νέα Δημοκρατία είναι ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει αντιμετωπίσει με μεγάλη επιτυχία αλλεπάλληλες κρίσεις, που έχει ανορθώσει το κύρος και την ισχύ της χώρας διεθνώς και που έχει κάνει την ελληνική οικονομία παράδειγμα επιτυχίας σε όλη την Ευρώπη. Και φυσικά ΝΔ για μένα είναι τα νέα παιδιά της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ που έχουν δώσει μάχες για να ανατραπεί η ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς, να περάσουν -και πέρασαν με την ψήφο μας- τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που έχουν δώσει και δίνουν μάχες για μια Ελλάδα φιλελεύθερη και δημοκρατική. Αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία είστε εσείς».

«Δεν περισσεύει κανείς σε αυτήν την παράταξη. Ο διάλογος και η αυτοκριτική είναι βασικό συστατικό στοιχείο των σύγχρονων κομμάτων. Δεν υπάρχει, όμως, χώρος για μικροεγωισμούς. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Νέα Δημοκρατία έχουν πληρώσει στο παρελθόν το “εγώ” που μπαίνει μπροστά από το “εμείς”. Πάνω, λοιπόν, από πείσματα, διαφωνίες, πικρίες, υπάρχουν οι αρχές κι οι αξίες μας. Υπάρχει η μεγάλη Νέα Δημοκρατία. Αλλά υπάρχει κυρίως η Ελλάδα. Διότι έχουμε μπροστά μια μάχη που δεν είναι κομματική, αλλά εθνική. Οι επιτυχίες των τελευταίων ετών που δεν είναι μόνο κομματικές, αλλά βασικά εθνικές, δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Ξεκινώντας από την κομματική συσπείρωση, θα δημιουργήσουμε το κλίμα για την αναγκαία εθνική συμμαχία κοινής λογικής», πρόσθεσε.

Σε αυτό το σημείο έθεσε μια σειρά από ερωτήματα: «Θέλουμε μια Ελλάδα που θα συνεχίσει να ανεβαίνει ή που θα βουτήξει και πάλι στο τέλμα μιας κρίσης; Θέλουμε μια Ελλάδα με διεθνή σοβαρότητα και κύρος ή μια χώρα που θα ξαναγίνει μαύρο πρόβατο της Ευρώπης; Θέλουμε μια Ελλάδα που θα δίνει τις ίδιες και περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά μας ή μια χώρα που θα τα ξαναστείλει πάλι κατά χιλιάδες στο εξωτερικό;».

Γεωργιάδης: «Πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω σε αυτή τη μεγάλη παράταξη»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έστειλε μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης της παράταξης, θέτοντας το δίλημμα «Μητσοτάκης ή επιστροφή της Ελλάδας στην παρακμή».

«Για να είναι η Ελλάδα ισχυρή πρέπει να έχει πολιτική σταθερότητα και άρα πρέπει να κερδίσουμε τις εκλογές του 2027. Όπως κρατήσαμε την Ελλάδα στο ευρώ τη δεκαετία της χρεοκοπίας με την κυβέρνηση Σαμαρά -Βενιζέλου, θέλουμε η Ελλάδα να συνεχίσει να είναι παράδειγμα προς μίμηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω σε αυτή τη μεγάλη παράταξη», πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης.

Σκέρτσος: «Το σύγχρονο αποτελεσματικό κράτος δεν είναι ένας απλός διοικητικός μηχανισμός»

Ο υπουργός Επικρατείας Ακης Σκέρτσος στην ομιλία του αναφέρθηκε εκτενώς στις πολιτικές για τη δημιουργία ενός «σύγχρονου και αποτελεσματικού κράτους», συνδέοντας τις κυβερνητικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας με απτά αποτελέσματα στην καθημερινότητα των πολιτών. Κεντρικός άξονας της ομιλίας του ήταν η υπεράσπιση του «επιτελικού κράτους» και η προβολή της κυβερνητικής διαδρομής από το 2019 έως σήμερα, ως μιας περιόδου μεταρρυθμίσεων που, σύμφωνα με τον κ.Σκέρτσο, άλλαξαν ουσιαστικά τη λειτουργία του κράτους.

Ο κ. Σκέρτσος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις παρεμβάσεις και τις προτάσεις που ακούστηκαν στο συνέδριο, οι οποίες -όπως είπε- θα συμβάλουν στη διαμόρφωση της στρατηγικής της παράταξης ενόψει των επόμενων εκλογών.

Η ομιλία του κ. Σκέρτσου έκλεισε με την παραδοχή ότι εξακολουθούν να υπάρχουν παθογένειες και σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του ελληνικού κράτους, ωστόσο εξέφρασε την πεποίθηση ότι η χώρα έχει ήδη αλλάξει σημαντικά από το 2019 και ότι η προσπάθεια για ένα «σύγχρονο, αποτελεσματικό και ανθρώπινο κράτος» θα συνεχιστεί και την επόμενη περίοδο.

Γεραπετρίτης: Χρειάζεται σταθερότητα, συνέχεια και ισχυρή ηγεσία

Ο υπουργός Εξωτερικών στάθηκε ιδιαίτερα στις κινήσεις που, όπως είπε, έκλεισαν «κενά πενήντα ετών» στα εθνικά θέματα. Έφερε ως κορυφαία παραδείγματα την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο έως το ακρωτήριο Ταίναρο, τις συμφωνίες οριοθέτησης με την Ιταλία και την Αίγυπτο, αλλά και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τον οποίο χαρακτήρισε ιστορικό βήμα, καθώς -όπως είπε- αποτυπώνει για πρώτη φορά θεσμικά τα απώτατα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ.

«Η Ελλάδα δείχνει την δύναμή της παντού. Την δείχνει στην Ευρώπη, την δείχνει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την δείχνει στην Ασία, στην Αφρική, στις Ηνωμένες Πολιτείες» είπε ο υπουργός Εξωτερικών.

Αντιπαρέβαλε αυτό που χαρακτήρισε «υπεύθυνο πατριωτισμό» της κυβέρνησης με τον «πολιτικό μηδενισμό» της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι σε μια εποχή τεκτονικών γεωπολιτικών αλλαγών η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, συνέχεια και ισχυρή ηγεσία. Συνδέοντας μάλιστα τη συζήτηση με την ελληνική προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027, έθεσε εμμέσως το δίλημμα της επόμενης περιόδου: ποιος μπορεί να εκπροσωπήσει αποτελεσματικά την Ελλάδα στις κρίσιμες αποφάσεις που έρχονται για την Ευρώπη και τα εθνικά ζητήματα.

«Ρωτάω ένα και μόνο ένα. Οι Έλληνες πολίτες ποιον θέλουν να καθίσει πίσω από την ελληνική σημαία και να υποστηρίξει τα ελληνικά δίκαια; Δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν μπορεί να είναι άλλος από αυτήν την κυβέρνηση, που υπεύθυνα και με συνέπεια στέκεται πάνω σε όλα, υπέρ της πατρίδας, υπέρ των εθνικών δικαίων» κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης.

Μαρινάκης: Ο πυρσός είναι οι κοινές μας ιδέες, το «εμείς» και όχι το «εγώ»

Μήνυμα ενότητας, συσπείρωσης και προεκλογικής ετοιμότητας έστειλε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε τις πόρτες του κόμματος. Έδωσε ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα. Είμαι και εγώ ένας από αυτούς και είμαι ευγνώμων και στον ίδιο και στην παράταξη. Χρωστάμε πολλά και εγώ προσωπικά πάρα πολλά στη ΝΔ. Πολλά στην ΟΝΝΕΔ, στην παράταξη. Στο προηγούμενο συνέδριο επενεξελέγην γραμματέας. Είμαστε πολλοί που χρωστάμε στην παράταξη. Κάποιοι θα έχουν αντιρρήσεις και παράπονα. Αυτό είναι θεμιτό. Η ΝΔ είναι η παράταξη του διαλόγου. Μας έχει μάθει να βάζουμε το “εμείς” πάνω από το “εγώ”», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ο πυρσός είναι οι κοινές μας ιδέες, το “εμείς” και όχι το “εγώ”, όλοι εκείνοι που ποτέ δεν ζήτησαν τίποτα και όταν τους καλούσε η παράταξη ήταν παρούσες και παρόντες. Όταν έρχεται η μάχη να βάζουμε τις όποιες πικρίες στην άκρη για την πατρίδα. Σε λιγότερο από έναν χρόνο θα ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Το Συνέδριο απαρχή εκστρατείας για να μιλήσουμε με κάθε Ελληνίδα, με κάθε Έλληνα και θα κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη τους για να είναι ξανά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κυβέρνηση η ΝΔ», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

