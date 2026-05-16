Το-«ψηφιακό-lockdown»-του-Τραμπ-στο-Πεκίνο:-Γιατί-αναγκάστηκε-να-αφήσει-δύο-μέρες-το-κινητό-του-στο-air-force-one

Μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις κλήθηκε να πάρει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της διήμερης παραμονής του στο Πεκίνο: να αποχωριστεί το αγαπημένο του κινητό τηλέφωνo, σε ένα από τα πιο ασυνήθιστα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόστηκαν στο ταξίδι του στην κινεζική πρωτεύουσα.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σύμφωνα με τη New York Post, όπως όλοι οι ταξιδιώτες που επισκέπτονται την Κίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος ενημερώθηκε ότι δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές, προκειμένου να προστατευθούν τα δεδομένα του από ενδεχόμενες επιθέσεις χάκερ ή παρακολουθήσεις.

Η απαγόρευση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη για τον Τραμπ, ο οποίος είναι γνωστός για τη συνεχή χρήση του τηλεφώνου του – είτε για να επικοινωνεί με φίλους και συνεργάτες είτε για να δέχεται τηλεφωνήματα από δημοσιογράφους και να αναρτά μηνύματα και memes στο Truth Social.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ δεν θα χρησιμοποιούσε το προσωπικό του κινητό κατά την παραμονή του στην Κίνα.

Οι αναρτήσεις στον λογαριασμό του στο Truth Social ήταν αισθητά περιορισμένες κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ και εκτιμάται ότι δημοσιεύονταν από την Ουάσινγκτον, όπου μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου εργάζονταν… με ωράριο Πεκίνου για να παρέχουν εξ αποστάσεως υποστήριξη στην αποστολή.

Ο Τραμπ, ωστόσο, δεν ήταν ο μόνος που υποχρεώθηκε να λειτουργήσει χωρίς προσωπική συσκευή σε αυτό το «ψηφιακό lockdown».

Συνεργάτες της αμερικανικής κυβέρνησης χρησιμοποίησαν ειδικά «burner phones» (μικρά, οικονομικά τηλέφωνα για σύντομη χρήση, που εξασφαλίζουν ανωνυμία) και προσωρινές ηλεκτρονικές διευθύνσεις - κατά τη διάρκεια της διήμερης συνόδου, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας του Λευκού Οίκου για την προστασία των πληροφοριών και την ομαλή διεξαγωγή της επίσκεψης.

Οι συγκεκριμένες συσκευές είχαν αφαιρεμένες σχεδόν όλες τις βασικές λειτουργίες και εφαρμογές, λειτουργώντας ως «καθαρά» τηλέφωνα με ελάχιστα αποθηκευμένα δεδομένα, ώστε να περιοριστεί η ζημιά σε περίπτωση παραβίασης.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποιεί εδώ και καιρό τους Αμερικανούς που ταξιδεύουν στην Κίνα ότι «δεν υπάρχει καμία προσδοκία ιδιωτικότητας σε κινητά ή άλλα δίκτυα στην Κίνα», επισημαίνοντας ότι πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν να μεταφέρουν ηλεκτρονικές συσκευές χωρίς προσωπικά δεδομένα.

Για τα στελέχη του Λευκού Οίκου, οι προσωπικές συσκευές αποθηκεύτηκαν στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One μέσα σε ειδικές θήκες, οι οποίες μπλοκάρουν κάθε είδους σήμα, συμπεριλαμβανομένων GPS, Wi-Fi, Bluetooth και RFID. Οι θήκες αυτές προστατεύουν ευαίσθητα δεδομένα από πιθανές απομακρυσμένες κυβερνοεπιθέσεις.

Ο Τραμπ και οι συνεργάτες του θα αποκτούσαν ξανά πρόσβαση στις προσωπικές τους συσκευές μόλις επιβιβάζονταν στο προεδρικό αεροσκάφος. Εξάλλου, το Air Force One θεωρείται αμερικανικό έδαφος ανεξαρτήτως του πού βρίσκεται, ενώ το αεροσκάφος λειτουργεί ως ιπτάμενη εγκατάσταση ασφαλείας τύπου SCIF, διαθέτοντας επιπλέον μηχανισμούς προστασίας δεδομένων.