cnn:-Αμερικανοί-αξιωματούχοι-«βλέπουν»-Ιρανούς-χάκερ-πίσω-από-επιθέσεις-σε-συστήματα-καυσίμων-στις-ΗΠΑ

Ανησυχία στις αμερικανικές αρχές προκαλεί σειρά κυβερνοεπιθέσεων σε συστήματα παρακολούθησης καυσίμων που χρησιμοποιούνται από πρατήρια βενζίνης σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, με Αμερικανούς αξιωματούχους να εκτιμούν ότι πίσω από τις παραβιάσεις βρίσκονται Ιρανοί χάκερ, σύμφωνα με το CNN.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, οι χάκερ φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν αυτόματα συστήματα μέτρησης δεξαμενών καυσίμων (ATG) που ήταν συνδεδεμένα στο διαδίκτυο χωρίς επαρκή προστασία με κωδικούς πρόσβασης. Οι επιτιθέμενοι κατάφεραν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αλλοιώσουν τις ενδείξεις που εμφανίζονταν στα συστήματα, χωρίς ωστόσο να επηρεαστούν τα πραγματικά επίπεδα καυσίμων στις δεξαμενές.

Αμερικανικές πηγές ανέφεραν στο CNN ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για υλικές ζημιές ή διαρροές καυσίμων, ωστόσο οι παραβιάσεις έχουν σημάνει συναγερμό στις αρχές ασφαλείας. Όπως επισημαίνεται, η πρόσβαση σε τέτοια συστήματα θα μπορούσε θεωρητικά να επιτρέψει σε έναν χάκερ να προκαλέσει τεχνητή διαρροή αερίου ή σοβαρή δυσλειτουργία στις εγκαταστάσεις.

Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι η αυξημένη κυβερνοδραστηριότητα που αποδίδεται στο Ιράν καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία μεγάλος αριθμός Αμερικανών δηλώνει ότι επηρεάζεται οικονομικά από τον πόλεμο με το Ιράν. Σε πρόσφατη δημοσκόπηση, περίπου το 75% των ενηλίκων που συμμετείχαν ανέφεραν ότι η σύγκρουση είχε αρνητικό αντίκτυπο στα οικονομικά τους.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών συνδέουν επίσης την Τεχεράνη με σειρά επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές. Μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι ΗΠΑ είχαν κατηγορήσει χάκερ που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης για κυβερνοεπιθέσεις σε αμερικανικές εταιρείες ύδρευσης.

Παρότι οι αμερικανικές υπηρεσίες θεωρούσαν επί χρόνια ότι οι κυβερνοδυνατότητες του Ιράν υπολείπονται εκείνων της Κίνας και της Ρωσίας, το CNN αναφέρει ότι από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου έχουν καταγραφεί πολλαπλές επιθέσεις που συνδέονται με ιρανικές ομάδες. Μεταξύ άλλων, φέρονται να προκάλεσαν διαταραχές σε εγκαταστάσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου και ύδρευσης στις ΗΠΑ, καθυστερήσεις στις αποστολές της αμερικανικής εταιρείας ιατρικών συσκευών Stryker, καθώς και παραβίαση προσωπικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων του διευθυντή του FBI, Kash Patel.

Ο επικεφαλής της Εθνικής Διεύθυνσης Κυβερνοάμυνας του Ισραήλ, Yossi Karadi, δήλωσε στο CNN ότι η κυβερνοδραστηριότητα του Ιράν παρουσιάζει «σημαντική αύξηση» κατά τη διάρκεια του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι IDF είχαν ανακοινώσει τον Μάρτιο ότι έπληξαν εγκατάσταση που, σύμφωνα με το Ισραήλ, χρησιμοποιούνταν ως «αρχηγείο κυβερνοπολέμου» του Ιράν.

Η Allison Wikoff, διευθύντρια της ομάδας πληροφοριών απειλών της PwC, εκτίμησε ότι οι ιρανικές κυβερνοεπιχειρήσεις έχουν πλέον επιταχυνθεί, επισημαίνοντας ως ιδιαίτερα δραστήρια την ομάδα Handala.

Το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Το CNN υπενθυμίζει ότι στις εκλογές του 2020 ομοσπονδιακές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και η CISA, είχαν κατηγορήσει το Ιράν για προσπάθεια εκφοβισμού ψηφοφόρων, ενώ κατά τις προεδρικές εκλογές του 2024 Ιρανοί χάκερ είχαν παραβιάσει την προεκλογική εκστρατεία του Donald Trump, διοχετεύοντας υλικό σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.