spacex:-Οι-μέτοχοι-ενέκριναν-split-των-μετοχών-5-προς-1

Η εταιρεία πυραύλων και δορυφόρων του Έλον Μασκ, στοχεύει να εισαγάγει τις μετοχές της στο χρηματιστήριο από τις 12 Ιουνίου.

Η πλειοψηφία των μετόχων της SpaceX ενέκρινε το split μετοχών 5 προς 1 που είχε προτείνει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, μετέδωσε το -, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος.

Οι μέτοχοι της SpaceX, η οποία ετοιμάζεται για IPO, ενημερώθηκαν μέσω - ότι η εύλογη αγοραία αξία της μετοχής προσαρμόστηκε στα 105,32 δολάρια ανά μετοχή από 526,59 δολάρια μετά τη διάσπαση, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το split των μετοχών θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της 18ης Μαΐου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 22 Μαΐου, μετέδωσε το -.

Το Reuters μετέδωσε αποκλειστικά την Παρασκευή ότι η SpaceX, η εταιρεία πυραύλων και δορυφόρων του Έλον Μασκ, στοχεύει να εισαγάγει τις μετοχές της στο χρηματιστήριο ήδη από τις 12 Ιουνίου και έχει επιλέξει το Nasdaq ως τόπο διαπραγμάτευσης για το εντυπωσιακό χρηματιστηριακό της ντεμπούτο.

Η εταιρεία πιθανότατα θα επιδιώξει να αντλήσει περίπου 75 δισεκατομμύρια δολάρια με αποτίμηση περίπου 1,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που θα την καθιστούσε τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή (IPO) όλων των εποχών, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το Reuters.