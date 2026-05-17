Η αγορά γράφει ιστορικά υψηλά με όλο και λιγότερους

Η Wall Street έχει ξαναβάλει μπροστά τις μηχανές και ο S&P 500 κινείται πλέον σαν αγορά που δεν θέλει να χάσει ούτε μέρα ανοδικής κίνησης. Από τα χαμηλά του Μαρτίου ο δείκτης έχει γράψει ως και ένα +19%, με τα μεγάλα τεχνολογικά χαρτιά να τραβούν ξανά όλο το βάρος της ανόδου. Η εικόνα όμως κάτω από την επιφάνεια δεν είναι τόσο ομοιόμορφη όσο δείχνει ο ίδιος ο δείκτης. Η αγορά ανεβαίνει, αλλά δεν ανεβαίνουν όλοι μαζί με την ίδια ένταση.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η φετινή περίοδος αποτελεσμάτων είναι αναμφίβολα εξαιρετικά ισχυρή. Περίπου το 91% των εταιρειών του S&P 500 έχει ήδη ανακοινώσει αποτελέσματα πρώτου τριμήνου και η εικόνα που διαμορφώνεται ξεπερνά αισθητά τις αρχικές προβλέψεις της αγοράς. Το 84% των εταιρειών ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή υψηλότερα από τις εκτιμήσεις, ποσοστό που κινείται αρκετά πάνω από τους ιστορικούς μέσους όρους της τελευταίας 5ετίας και 10ετίας. Παράλληλα, τα συνολικά κέρδη εμφανίζονται περίπου 17,9% υψηλότερα από το consensus των αναλυτών, ενώ ο ρυθμός αύξησης της κερδοφορίας του δείκτη έχει εκτοξευθεί στο +27,7%, από περίπου +13% που περίμενε η αγορά στα τέλη Μαρτίου.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δύναμης προέρχεται ξανά από την τεχνολογία και κυρίως από το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι μεγάλες εταιρείες αυξάνουν πλέον τις επενδύσεις σε data centers, AI υποδομές και semiconductors σε επίπεδα που μέχρι πριν δύο χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητα. Η Microsoft ανέβασε τις εκτιμήσεις για capex κοντά στα 190 δισ. δολάρια, η Alphabet κινείται επίσης στην περιοχή των 180-190 δισ., η Amazon διατηρεί πλάνο επενδύσεων περίπου 200 δισ. και η Meta αναμένεται να προσεγγίσει τα 145 δισ. δολάρια. Η αγορά ουσιαστικά τιμολογεί πλέον ένα σενάριο όπου η έκρηξη επενδύσεων στην AI συνεχίζεται χωρίς ουσιαστική επιβράδυνση τα επόμενα χρόνια.

Αυτό ακριβώς είναι που έχει οδηγήσει τον κλάδο των semiconductors σε κατάσταση “melt-up”. Μετοχές όπως η Intel, η Micron, η AMD, η Nvidia και η Broadcom απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των νέων κεφαλαίων της αγοράς, καθώς η Wall Street αντιμετωπίζει πλέον τα AI chips σαν τη νέα “πρώτη ύλη” της ψηφιακής οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις δέκα μετοχές παρήγαγαν περίπου το 69% της συνολικής ανόδου του S&P 500 από τα χαμηλά του Μαρτίου, με την Alphabet μόνη της να συνεισφέρει περίπου το 15% της κίνησης και τη Nvidia άλλο ένα 10%. Οι υπόλοιπες 490 εταιρείες του δείκτη συμμετείχαν μόλις κατά 31% στη συνολική άνοδο.

Παρά την εκρηκτική κίνηση του βασικού δείκτη, το equal-weighted S&P 500 —που αφαιρεί τη βαρύτητα των megacaps— έχει κινηθεί μόλις περίπου +7% με +8%. Ταυτόχρονα, λιγότερες από τις μισές μετοχές του S&P 500 διαπραγματεύονται πάνω από τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά δεν ανεβαίνει συνολικά με το ίδιο πάθος. Η άνοδος παραμένει έντονα συγκεντρωμένη σε έναν πολύ μικρό πυρήνα εταιρειών που συνδέονται με την AI και τα semiconductors.

Διαγραμματικά πάντως ο S&P 500 συνεχίζει να στέλνει καθαρό bullish σήμα. Η επαναφορά πάνω από τη μεγάλη ζώνη στήριξης των 6.740 μονάδων άλλαξε πλήρως τη βραχυμεσοπρόθεσμη εικόνα του δείκτη οδηγώντας σε μια εξαιρετικά επιθετική ανοδική αντίδραση που διέσπασε σχετικά εύκολα τόσο τις 7.000 όσο και τις 7.250 μονάδες. Πλέον το βλέμμα στρέφεται προς τη μεγάλη διαγραμματική αντίσταση των 7.550 μονάδων, που αποτελεί και το επόμενο σοβαρό τεστ για τη δυναμική της αγοράς.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η Wall Street αυτή τη στιγμή μοιάζει να ακροβατεί ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες. Από τη μία πλευρά υπάρχει μια εξαιρετικά ισχυρή κερδοφορία, με ιστορικά υψηλά ποσοστά θετικών εκπλήξεων και ακραία επενδυτική επιτάχυνση στην AI οικονομία. Από την άλλη όμως, η ανοδική κίνηση γίνεται όλο και πιο στενή, όλο και πιο συγκεντρωμένη και όλο και πιο εξαρτημένη από λίγες εταιρείες και έναν μόνο μεγάλο επενδυτικό θεματικό άξονα.

Γι’ αυτό και η αγορά βρίσκεται πλέον σε σημείο όπου η συνέχιση της ανόδου απαιτεί διαρκή επιβεβαίωση από τα εταιρικά κέρδη και τις AI επενδύσεις. Αν αυτή η μηχανή συνεχίσει να δουλεύει με τους σημερινούς ρυθμούς, ο S&P 500 μπορεί να επιχειρήσει νέα ιστορική ανοδική επέκταση. Αν όμως αρχίσει να εμφανίζεται η πρώτη σοβαρή κόπωση στα capex ή στην ανάπτυξη των AI εσόδων, τότε η Wall Street θα βρεθεί μπροστά σε μια πολύ πιο δύσκολη εξίσωση απ’ αυτή που δείχνουν σήμερα οι δείκτες.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

May 17, 2026