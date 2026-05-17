Μητρώο-παρακολούθησης-ιδιωτικού-χρέους:-Εντός-της-εβδομάδας-η-αποστολή-της-πρώτης-λίστας-οφειλών-και-οφειλετών

Μέχρι τις 20 Μαΐου όλα τα στοιχεία των οφειλών που έχουν οι πολίτες σε τράπεζες, εφορία, ΕΦΚΑ, Δήμους, και άλλους δημόσιους φορείς, θα πρέπει να διαβιβαστούν στο Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους.

Κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, καθορίζει τα δεδομένα των χρεών που υποχρεωτικά θα πρέπει αποστέλλονται στη νέα πλατφόρμα.

Όπως τονίζεται, τα στοιχεία των οφειλών θα είναι συγκεκριμένα ως προς το χρέος κάθε πολίτη και τα χαρακτηριστικά του, όμως θα είναι πλήρως ανώνυμα και δεν θα είναι δυνατός ο προσδιορισμός του οφειλέτη. Όσον αφορά τη διατήρηση των δεδομένων αυτών, σημειώνεται ότι θα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των 20 ετών.

Σύμφωνα με την απόφαση, «κάθε Δημόσιος και Ιδιωτικός Φορέας θα υποβάλει δεδομένα οφειλών, πιστωτών και οφειλετών μέχρι την 1η Νοεμβρίου (αφορά στο α’ εξάμηνο του έτους) και Μαΐου (αφορά στο β’ εξάμηνο του προηγούμενου έτους) κάθε έτους, που θα περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία στοιχεία για τους σκοπούς του Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Για φέτος, η πρώτη αποστολή των δεδομένων οφειλών από τους πιστωτές με τα στοιχεία που αφορούν το β’ εξάμηνο του 2025 παρατείνεται μέχρι την 20η Μαΐου 2026». Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία θα είναι πολύ λεπτομερή για τους οφειλέτες και τα χρέη τους, η απόφαση προβλέπει πως θα είναι ανώνυμα και δεν θα μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του οφειλέτη.

Τι είναι Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους

Το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, αποτελεί έναν ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος συγκεντρώνει στοιχεία για οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων, σε ανωνυμοποιημένη βάση, από πιστωτές του Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το έργο αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τη δημόσια διοίκηση προκειμένου να προχωρά σε στοχευμένες παρεμβάσεις αλλά και για την τεκμηρίωση της φερεγγυότητας φυσικών και νομικών προσώπων.

Το σύνολο των ιστορικών δεδομένων οφειλών που θα δοθούν από τους Πιστωτές – Παρόχους Δεδομένων θα τηρείται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στα μοντέλα πρόβλεψης για την πορεία του Ιδιωτικού Χρέους.

Στο Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους θα τηρούνται δεδομένα οφειλών Φυσικών και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου με ελληνικό ΑΦΜ (εξαιρουμένων των Νομικών Προσώπων του Ελληνικού Δημοσίου). Τα τηρούμενα δεδομένα είναι μεταξύ άλλων : η Ταυτότητα (ID) εγγραφής οφειλής, η Ταυτότητα του Πιστωτή, η Ταυτότητα Οφειλέτη (O κωδικός αριθμός του Οφειλέτη (από το τηρούμενο αρχείο Οφειλέτη), το είδος Οφειλής (Κωδικός κατηγοριοποίησης του Είδους Οφειλής, όπως δίνεται από τον Πιστωτή), το νόμισμα της (τρέχουσας) οφειλής όπως και ένδειξη για το αν υπάρχουν συνοφειλέτες στην συγκεκριμένη οφειλή.

Όσον αφορά τα στοιχεία των οφειλετών που διαβιβάζονται αφορούν, μεταξύ άλλων: ένδειξη αν ο οφειλέτης είναι Φυσικό Πρόσωπο ή επιτηδευματίας ή νομικό πρόσωπο, τη νομική μορφή αν πρόκειται για επιχείρηση που χρωστάει, τη χώρα όπου διαμένει ο οφειλέτης, αν ο οφειλέτης είναι σε κατάσταση πτώχευσης, κ.α.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.