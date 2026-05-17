Νέα-ανάρτηση-Τσίπρα:-«Τον-Σεπτέμβρη-θα-είναι-αργά…»

Εν μέσω σφοδρών αναταράξεων στην Κουμουνδούρου και μετά τη χθεσινή ανάρτηση «Τον Μάρτη ήταν νωρίς…», ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επανήλθε σήμερα Κυριακή με νέα ανάρτηση, για τον χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για τον νέο πολιτικό φορέα: «Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά…» αναγράφεται σε βίντεο στα social media.
Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο πρώην πρωθυπουργός στις 26 ή στις 27 Μαΐου ή σε διαφορετική περίπτωση λίγο πιο μετά θα βάλει τη «σφραγίδα» στο νέο του εγχείρημα.
Στην ομιλία που έκανε προ ημερών στο Χαλάνδρι ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει: «Τον Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβριο είναι αργά. Τώρα είναι η ώρα. Έρχεται ο μήνας του θερισμού για την παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει τον Μητσοτάκη όταν γίνουν οι εκλογές».
