Νέο όπλο «κραδαίνει» το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ – Και δεν αφορά τα πλοία

Σε τροχιά πιθανής σύγκρουσης με την παγκόσμια οικονομία εισέρχεται το Ιράν, στρέφοντας το ενδιαφέρον του σε μια «κρυφή» αλλά απόλυτα ζωτική αρτηρία: τα υποθαλάσσια καλώδια ίντερνετ κάτω από το Στενό του Ορμούζ. Η Τεχεράνη, αξιοποιώντας τη στρατιωτική της επιρροή στην περιοχή, προειδοποιεί ευθέως με «ψηφιακό στραγγαλισμό» τους τεχνολογικούς κολοσσούς και τις παγκόσμιες αγορές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να απαιτήσει την καταβολή υπέρογκων τελών για τη διέλευση και τη χρήση αυτών των καλωδίων.

Η Ισλαμική Δημοκρατία σχεδιάζει να επιβάλει οικονομικές χρεώσεις στους παγκόσμιους τεχνολογικούς γίγαντες για τη χρήση αυτών των υποθαλάσσιων υποδομών, αναφέρει το CNN. Μάλιστα, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν ήδη εξαπολύσει έμμεσες πλην σαφείς απειλές, προειδοποιώντας για πιθανές διαταραχές στη ροή των δεδομένων σε περίπτωση που οι εταιρείες αρνηθούν να συμμορφωθούν.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου τέθηκε επί τάπητος από τους νομοθέτες στην Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα.

Στο στόχαστρο οι Big Tech

«Θα επιβάλουμε τέλη στις υποδομές του διαδικτύου», ξεκαθάρισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Εμπραχίμ Ζολφαγάρι. Την ίδια στιγμή, μέσα ενημέρωσης που συνδέονται στενά με τους Φρουρούς της Επανάστασης μετέδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τη στρατηγική της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, η προσπάθεια οικονομικής εκμετάλλευσης των Στενών θα υποχρεώνει κολοσσούς όπως η Google, η Microsoft, η Meta και η Amazon να ευθυγραμμιστούν πλήρως με την ιρανική νομοθεσία.

Παράλληλα, οι διαχειρίστριες εταιρείες των υποβρύχιων δικτύων θα καλούνται να καταβάλλουν ακριβά τέλη αδειοδότησης για τη διέλευση των καλωδίων τους.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης ότι τα αποκλειστικά δικαιώματα για οποιαδήποτε εργασία επισκευής ή συντήρησης των υποδομών θα ανατίθενται υποχρεωτικά σε ιρανικές εταιρείες.

Ασαφές ποιες εταιρείες έχουν ποντισμένα καλώδια και πόσα

Παρά τις έντονες διακηρύξεις της Τεχεράνης, παραμένει ασαφές εάν τα συγκεκριμένα καλώδια -στα οποία ορισμένες από τις προαναφερθείσες εταιρείες έχουν επενδύσει σημαντικά κεφάλαια- διασχίζουν πράγματι τα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Ωστόσο, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης συνεχίζουν να εκτοξεύουν συγκαλυμμένες απειλές, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο πρόκλησης φυσικών ζημιών στα υποθαλάσσια δίκτυα.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να πλήξει τη διεθνή μετάδοση δεδομένων, η αξία της οποίας αποτιμάται σε τρισεκατομμύρια δολάρια, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια σύνδεση στο διαδίκτυο.

Το Ιράν εργαλειοποιεί ακόμη περισσότερο τη γεωγραφική του θέση

Οι εξελίξεις καταγράφονται εν μέσω εντεινόμενων φόβων για πιθανή επανέναρξη των πολεμικών συγκρούσεων, ειδικά μετά την επιστροφή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το ταξίδι του στην Κίνα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Ιράν δείχνει ολοένα και πιο ξεκάθαρα ότι διαθέτει ισχυρά μέσα πίεσης που ξεπερνούν τη συμβατική στρατιωτική του ισχύ. Η συγκεκριμένη στρατηγική αναδεικνύει εκ νέου τη σημασία του Στενού του Ορμούζ, η οποία δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις εξαγωγές ενέργειας και πετρελαίου. Αντίθετα, η Τεχεράνη επιδιώκει ενεργά να μετατρέψει τη γεωγραφική της θέση σε ένα μακροπρόθεσμο εργαλείο οικονομικής και στρατηγικής κυριαρχίας.

Μια ενδεχόμενη στοχοποίηση των υποθαλάσσιων καλωδίων τους θα είχε επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τη μείωση της ταχύτητας του διαδικτύου. Θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο τα διεθνή τραπεζικά συστήματα, τις στρατιωτικές επικοινωνίες, τις υποδομές υπολογιστικού νέφους (cloud) που υποστηρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και καθημερινές δραστηριότητες όπως η εξ αποστάσεως εργασία, το διαδικτυακό παιχνίδι και οι υπηρεσίες συνεχούς ροής (streaming).

«Στόχος, ένα τόσο υψηλό κόστος στην παγκόσμια οικονομία, ώστε κανείς να μην τολμήσει να επιτεθεί ξανά»

Οι απειλές του Ιράν εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική επίδειξης ισχύος στο Στενό του Ορμούζ, με απώτερο σκοπό να διασφαλιστεί η επιβίωση του καθεστώτος, γεγονός που αποτελεί κεντρικό στόχο για την Ισλαμική Δημοκρατία στη συγκεκριμένη πολεμική σύρραξη. Αυτό επεσήμανε η Ντίνα Εσφαντιαρί, επικεφαλής του τμήματος Μέσης Ανατολής στο - Economics, υπογραμμίζοντας: «Στόχος της Τεχεράνης είναι να επιβάλει ένα τόσο υψηλό κόστος στην παγκόσμια οικονομία, ώστε κανείς να μην τολμήσει να επιτεθεί ξανά στο Ιράν».

Από το Στενό του Ορμούζ διέρχονται αρκετά μεγάλα διηπειρωτικά υποθαλάσσια καλώδια. Αλλά, λόγω των διαχρονικών κινδύνων ασφαλείας που συνδέονται με το Ιράν, οι διεθνείς φορείς εκμετάλλευσης έχουν αποφύγει σκόπιμα τα ιρανικά χωρικά ύδατα. Αντίθετα, έχουν συγκεντρώσει την πλειονότητα των καλωδίων σε μια στενή ζώνη κατά μήκος της πλευράς του Ομάν.

Τη λεπτομέρεια αυτή αναφέρει ο Μοστάφα Άχμεντ, ανώτερος ερευνητής στο Ερευνητικό Κέντρο Habtoor με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο οποίος έχει δημοσιεύσει μελέτη για τις επιπτώσεις μιας μεγάλης κλίμακας επίθεσης στις υποδομές υποβρύχιων επικοινωνιών του Κόλπου.

Οι δύο -κρίσιμες- εξαιρέσεις

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του εξειδικευμένου παγκόσμιου χάρτη υποθαλάσσιων καλωδίων Submarine Cable Map , καταγράφονται δύο εξαιρέσεις. Πρόκειται για τα υποθαλάσσια καλώδια «Falcon» και «Gulf Bridge International» (GBI) δύο από τις σημαντικότερες «ψηφιακές λεωφόρους» της Μέσης Ανατολής. Αφορούν ποντισμένα δίκτυα οπτικών ινών στον βυθό της θάλασσας, τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο δεδομένων, τηλεφωνικών κλήσεων και διαδικτυακής κίνησης.

Αν και η Τεχεράνη δεν έχει δηλώσει ρητά ότι θα προχωρήσει σε σαμποτάζ, αξιωματούχοι, νομοθέτες και κρατικά μέσα ενημέρωσης επαναλαμβάνουν διαρκώς την πρόθεση του καθεστώτος να τιμωρήσει τους συμμάχους της Ουάσιγκτον στην περιοχή. Η τακτική αυτή φαίνεται να αποτελεί την πιο πρόσφατη μέθοδο ασύμμετρου πολέμου που επιστρατεύει το Ιράν εναντίον των γειτόνων του.

Τελικά, ίσως δεν είναι τόσο τρομερό

Όπως προειδοποιεί ο Μοστάφα Άχμεντ, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), όντας εξοπλισμένο με δύτες μάχης, μικρά υποβρύχια και υποβρύχια drones, είναι σε θέση να θέσει σε άμεσο κίνδυνο τα υποβρύχια δίκτυα. Μια τέτοια επίθεση, καταλήγει, θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια αλυσιδωτή «ψηφιακή καταστροφή» με ανυπολόγιστες συνέπειες σε πολλές ηπείρους ταυτόχρονα.

Παρά τις ανησυχίες πάντως, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι υποδομές που διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% του παγκόσμιου διεθνούς εύρους ζώνης, γεγονός που δείχνει ότι τα διεθνή δίκτυα διαθέτουν σημαντικές εναλλακτικές διαδρομές και αντοχές.

–