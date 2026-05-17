Ν.-Κορέα:-Η-κυβέρνηση-θα-επιδιώξει-όλες-τις-διαθέσιμες-επιλογές-για-να-αποτρέψει-απεργία-στη-samsung

Η Νότια Κορέα θα επιδιώξει όλες τις διαθέσιμες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης διαιτησίας, προκειμένου να αποτρέψει μια απεργία στη Samsung Electronics, τον μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας, και να ελαχιστοποιήσει οποιαδήποτε ζημιά σε περίπτωση που αυτή πραγματοποιηθεί, δήλωσε την Κυριακή ο πρωθυπουργός της χώρας.

Η μεγαλύτερη παγκοσμίως κατασκευάστρια εταιρεία τσιπ μνήμης και το νοτιοκορεατικό εργατικό συνδικάτο θα επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις για τις αποδοχές τη Δευτέρα, με τη συμμετοχή κυβερνητικού διαμεσολαβητή, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να μειώσει τις ανησυχίες για μια ενδεχομένως σοβαρά αποδιοργανωτική απεργία στον τεχνολογικό κολοσσό, ο οποίος αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τέταρτο των εξαγωγών της χώρας.

«Ακόμη και μία μόνο ημέρα αναστολής λειτουργίας στο εργοστάσιο ημιαγωγών της Samsung Electronics εκτιμάται ότι θα προκαλέσει άμεσες απώλειες έως και 1 τρισεκατομμύριο γουόν (667,68 εκατομμύρια δολάρια)», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιμ Μιν-Σοκ μετά από έκτακτη σύσκεψη με υπουργούς την Κυριακή.

«Αυτό που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι μια προσωρινή διακοπή στις γραμμές παραγωγής ημιαγωγών οδηγεί σε μήνες αδράνειας», ανέφερε ο Κιμ, προσθέτοντας ότι υπάρχουν φόβοι πως η οικονομική ζημιά θα μπορούσε να εκτοξευθεί έως και στα 100 τρισεκατομμύρια γουόν, εάν χρειαστεί να απορριφθούν υλικά λόγω μιας απεργίας.

Μια εντολή έκτακτης διαιτησίας, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί από τον υπουργό Εργασίας εάν η χώρα κρίνει ότι μια διαμάχη είναι πιθανό να βλάψει την οικονομία ή την καθημερινή ζωή, απαγορεύει άμεσα κάθε μορφή βιομηχανικής κινητοποίησης για 30 ημέρες, ενώ η Εθνική Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων διεξάγει διαδικασίες διαμεσολάβησης και διαιτησίας.

Το μέτρο αυτό έχει εφαρμοστεί σπάνια και θα αποτελούσε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση για μια κυβέρνηση που θεωρείται φιλική προς τα εργατικά συνδικάτα.

Το συνδικάτο δήλωσε ότι θα διαπραγματευτεί καλόπιστα προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία με τη διοίκηση.

Σύμφωνα με τον Κιμ, η Samsung αντιπροσωπεύει το 22,8% των εξαγωγών της Νότιας Κορέας και το 26% της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς, απασχολώντας περισσότερους από 120.000 εργαζομένους και συνεργαζόμενη με 1.700 προμηθευτές.