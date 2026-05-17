Ο-Νετανιάχου-συγκαλεί-το-συμβούλιο-ασφαλείας-εν-μέσω-φημών-ότι-το-Ισραήλ-και-οι-ΗΠΑ-ετοιμάζουν-επιθέσεις-στο-Ιράν,-μίλησε-με-τον-Τραμπ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συγκαλέσει κορυφαίους συνεργάτες και υπουργούς το βράδυ της Κυριακής για να συζητήσουν σχετικά με θέματα ασφάλειας, εν μέσω αναφορών ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ετοιμάζονται να ξαναρχίσουν τον πόλεμο με το Ιράν.

Το απόγευμα της Κυριακής (17/5) ο Νετανιάχου συνομίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για πάνω από μισή ώρα, σύμφωνα με τον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Kan. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο νέων συγκρούσεων με το Ιράν, ενώ ο Τραμπ ενημέρωσε επίσης τον Νετανιάχου για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κίνα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι συζητήσεις έρχονται μετά την επίθεση με drone εναντίον ενός πυρηνικού σταθμού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά όσον αφορά το Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Κυριακή. Αναφερόμενος στον Τραμπ, πρόσθεσε: «Σίγουρα θα ακούσω τις εντυπώσεις του από το ταξίδι του στην Κίνα, ίσως και άλλα πράγματα. Σίγουρα, υπάρχουν πολλές πιθανότητες και είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ επισκέφθηκε την Κίνα και συναντήθηκε με τον Σι Τζινπίνγκ. Είπε ότι ο Σι είχε προσφερθεί να βοηθήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και ότι ο Κινέζος ηγέτης είχε δεσμευτεί να μην στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό για να βοηθήσει το Ιράν στον πόλεμο.

Την Κυριακή, μετά την επιστροφή του Τραμπ από την Κίνα, ο ίδιος δημοσίευσε μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία εμφανίζεται μαζί με έναν ναύαρχο του αμερικανικού Ναυτικού μπροστά από ταραγμένα νερά με πολλά πλοία, μεταξύ των οποίων και ένα που φέρει ιρανική σημαία. Η λεζάντα ανέφερε: «Ήταν η ηρεμία πριν από την καταιγίδα».

Σύμφωνα με τους Times of Israel περασμένη εβδομάδα, αναφέρθηκε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ πραγματοποιούσαν εντατικές προετοιμασίες για την επανάληψη επιθέσεων εναντίον του Ιράν, πιθανώς ήδη από αυτή την εβδομάδα.

Στις συζητήσεις για θέματα ασφάλειας που διεξάγονται στο γραφείο του Νετανιάχου, οι οποίες συχνά αποκαλούνται «μικρό υπουργικό συμβούλιο ασφάλειας», συμμετέχουν συνήθως ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ και ο πρόεδρος του κόμματος Σας, Αριέ Ντέρι.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν έχουν σε μεγάλο βαθμό ανασταλεί από την έναρξη της εκεχειρίας στις 8 Απριλίου. Ωστόσο, οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και άλλα ζητήματα δεν έχουν τελειώσει.

Ο εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων Αμπολφάζλ Σεκάρτσι προειδοποίησε τον Τραμπ την Κυριακή να μην ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας του. «Ο απελπισμένος Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να γνωρίζει ότι, αν οι απειλές του υλοποιηθούν και το Ιράν δεχθεί ξανά επίθεση, οι πόροι και ο στρατός της χώρας του θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρωτοφανή, επιθετικά, αιφνιδιαστικά και ταραχώδη σενάρια».

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Χαμιντρεζά Χατζιμπαμπάι, προειδοποίησε ενάντια σε οποιαδήποτε επίθεση κατά των ιρανικών πετρελαϊκών υποδομών: «Εάν το ιρανικό πετρέλαιο υποστεί ζημιά, το Ιράν θα λάβει μέτρα που θα εμποδίσουν τις ΗΠΑ και τον κόσμο να έχουν πρόσβαση στο πετρέλαιο της περιοχής για μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Ιρανικά μέσα: Οι ΗΠΑ δεν πρόσφεραν συγκεκριμένες παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις

Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα δεχόταν μια 20ετή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου, που αποτελεί τον πυρήνα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, εφόσον η Τεχεράνη έδινε μια «πραγματική» εγγύηση. Ωστόσο, τα ιρανικά ΜΜΕ ισχυρίστηκαν την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ δεν προέβησαν σε καμία συγκεκριμένη παραχώρηση στην τελευταία απάντησή τους στα αιτήματα του Ιράν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

Το Ιράν ζήτησε επίσης την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών του από τις ΗΠΑ, ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ από τις 13 Απριλίου. Ζήτησε επίσης την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στο εξωτερικό στο πλαίσιο των μακροχρόνιων αμερικανικών κυρώσεων, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη εβδομάδα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι η ιρανική πρόταση ανέφερε ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τα Στενά του Ορμούζ. Το Fars ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον είχε παρουσιάσει έναν κατάλογο απαιτήσεων πέντε σημείων, ο οποίος περιελάμβανε την απαίτηση να διατηρήσει το Ιράν μόνο μία πυρηνική εγκατάσταση σε λειτουργία και να μεταφέρει τα αποθέματά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Fars, οι ΗΠΑ αρνήθηκαν επίσης να αποδεσμεύσουν «ακόμη και το 25%» των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν στο εξωτερικό ή να καταβάλουν οποιαδήποτε αποζημίωση για τις ζημίες που υπέστη το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το πρακτορείο Mehr, από την πλευρά του, ανέφερε ότι «οι ΗΠΑ, χωρίς να προσφέρουν καμία ουσιαστική παραχώρηση, επιδιώκουν να αποσπάσουν παραχωρήσεις που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν κατά τη διάρκεια του πολέμου, γεγονός που θα οδηγήσει σε αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις»