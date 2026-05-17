Πωλήσεις-δανείων-και-ακινήτων-άνω-των-500-εκατ.-δρομολογεί-η-Πειραιώς

Ένα νέο κύκλο πωλήσεων προβληματικών δανείων και ανακτηθέντων ακινήτων, άνοιξε η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της περαιτέρω ελάφρυνσης του ισολογισμού από στοιχεία ενεργητικού που δεν παράγουν έσοδα.

Η τράπεζα ενεργοποίησε σειρά συναλλαγών σε χαρτοφυλάκια δανείων και ακίνητα αυξάνοντας τα στοιχεία που θέτει ως διακρατούμενα προς πώληση στα 510 εκατ. ευρώ, από 391 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2025. Από αυτά, τα 340 εκατ. ευρώ αφορούν ανακτηθέντα ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, αξίας 340 εκατ. ευρώ (έναντι 312 εκατ. ένα χρόνο πριν) και 159 εκατ. ευρώ μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια.

Η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην προσθήκη επιπλέον ακινήτων, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αφαίρεση ορισμένων ακινήτων κατά την ίδια περίοδο. Ορισμένα από τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία αναμένεται να πωληθούν μέσω μεμονωμένων και διακριτών συναλλαγών, ενώ τα υπόλοιπα έχουν ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο «Pandora», το οποίο σχηματίστηκε το 2025. Λόγω των επακόλουθων μεταβολών στη σύνθεση του χαρτοφυλακίο και σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις σχετικά με τους όρους της πώλησής του, αναγνωρίστηκε ζημία ύψους 3 εκατ. ευρώ στη συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων.

Επίσης, η τράπεζα ενέταξε τον Φεβρουάριο νέο χαρτοφυλάκιο με την ονομασία «Pacifae», συνολικής εύλογης αξίας 16 εκατ. ευρώ. Η ταξινόμηση δεν είχε επίπτωση στα αποτελέσματα, καθώς δεν απαιτήθηκε νέα αποτίμηση.

Στο πλαίσιο αυτό η τράπεζα βγάζει προς πώληση τον Μάρτιο ένα νέο χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων με την κωδική ονομασία «Pelagos», λογιστικής αξίας 89 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα έλαβε ζημιά απομείωσης ύψους 11 εκατ. ευρώ, με την ολοκλήρωση της πώλησής του να αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός δώδεκα μηνών.

Από την άλλη, συνεχίζει τη διαδικασία αποεπένδυσης από το εταιρικό χαρτοφυλάκιο «Ocean» (δάνεια Avramar), το οποίο είχε ήδη χαρακτηριστεί ως διακρατούμενο προς πώληση από το 2025. Για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο αναγνωρίστηκαν αναστροφές απομείωσης ύψους 3 εκατ. ευρώ, περιορίζοντας τη σωρευτική επίπτωση των δύο τελευταίων στα 8 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της πώλησης αναμένεται εντός του δεύτερου τριμήνου του 2026.