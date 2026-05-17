Σδούκου-στον-ΣΚΑΪ-100.3:-Κάλεσμα-στους-πολίτες-το-συνέδριο-μας,-αυτό-που-ξεκινήσαμε-μαζί-το-2023,-να-το-ολοκληρώσουμε-το-2030

Το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εξέπεμψε μήνυμα ενότητας και πολιτικού δυναμισμού, σύμφωνα με την εκπρόσωπό της Αλεξάνδρα Σδούκου.

Η εκπρόσωπος τόνισε την ανάγκη για πολιτικό διάλογο βασισμένο σε επιχειρήματα και κάλεσε την αντιπολίτευση να αποφεύγει επιθέσεις που ξεπερνούν τα όρια της πολιτικής ηθικής.

Σχολιάζοντας τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, η κ. Σδούκου άσκησε κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση, περιγράφοντας εικόνα αποσύνθεσης και διάλυσης κόμματος.

Μήνυμα ενότητας και πολιτικού δυναμισμού εξέπεμψε το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΚΑΪ 100.3», η κ. Σδούκου υπογράμμισε την ανάγκη για έναν πολιτικό διάλογο που θα βασίζεται σε επιχειρήματα, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς την αντιπολίτευση. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, επιθέσεις που ξεπερνούν τα όρια της πολιτικής ηθικής δεν πρόκειται να γίνουν δεκτές.

Σχολιάζοντας τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και ερωτηθείσα για τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας άσκησε κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για εικόνα αποσύνθεσης. «Βλέπουμε σε ζωντανή μετάδοση τη διάλυση ενός κόμματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείσα για τις διαφορετικές εσωκομματικές προσεγγίσεις, η κ. Σδούκου επεσήμανε «ότι, σε ένα μεγάλο κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία, είναι απολύτως φυσιολογικό να υπάρχουν διαφορετικές αποχρώσεις στον τρόπο που ο καθένας θεωρεί ότι πρέπει να απαντά στις επιθέσεις που δέχεται η παράταξη. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δεχθεί πολύ σκληρές προσωπικές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια και είναι λογικό κάποιες φορές να αντιδρούν πιο έντονα ή πιο συναισθηματικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια κόντρα ή διαφωνία επί της ουσίας. Η συζήτηση που έγινε δεν ήταν ποτέ αν η Νέα Δημοκρατία πρέπει να γίνει τοξική, να αρχίσει να βρίζει ή να υιοθετήσει τον εκχυδαϊσμό της πολιτικής. Η πραγματική συζήτηση ήταν άλλη, πώς απαντάς όταν δέχεσαι ακραίες επιθέσεις από την αντιπολίτευση. Πώς αντιδράς όταν επανέρχεται ένας λόγος γεμάτος ένταση, τοξικότητα και λάσπη; Άρα δεν μιλάμε για διαφωνία στρατηγικής πάνω στις αρχές της Νέας Δημοκρατίας και στον τρόπο που η ίδια κινείται όταν βάζει ένα θέμα. Μιλάμε για αποχρώσεις στο ύφος της απάντησης απέναντι σε επιθέσεις που ήδη δέχεται η παράταξη και εδώ προφανώς υπάρχουν διαφορετικά όρια και διαφορετικοί χαρακτήρες. Αυτό όμως δεν αναιρεί τον πυρήνα της παράταξης, η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί πάντα διάλογο επιχειρημάτων επειδή πιστεύει ακράδαντα στη δύναμη των ιδεών της. Γιατί αυτό συμφέρει και τους πολίτες, ώστε να καταλαβαίνουν τι πραγματικά συμβαίνει, αλλά τελικά συμφέρει και την ίδια την παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά κέρδισε επειδή είχε ιδέες, πρόγραμμα και πολιτικό σχέδιο, όχι επειδή μπήκε σε έναν διαγωνισμό τοξικότητας. Από εκεί και πέρα, προφανώς, όταν η πολιτική αντιπαράθεση ξεφεύγει, δεν μπορείς να μένεις και αδρανής».

Απαντώντας σε ερώτηση για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και τη διαγραφή Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «θα ήταν άκομψο για την ίδια να σχολιάσει ως Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας ένα κόμμα που διαλύεται σε ζωντανή μετάδοση». Τόνισε όμως ότι όπως όλοι οι πολίτες παρατηρούν «πρόκειται για μια πρωτόγνωρη διαδικασία όχι απλής κατάργησης, αλλά διάλυσης ενός κομματικού φορέα, με προφανή ενορχηστρωτή τον κ. Τσίπρα».

Υπογράμμισε μάλιστα πως «βλέπουμε τον ευτελισμό και την ταπείνωση όσων τον απάρτιζαν, που χωρίς να έχουν παραιτηθεί, στριμώχνονται στην πόρτα του επόμενου σχήματος, μετατρεπόμενοι σε ικέτες για μια καρέκλα. Αυτή δεν είναι απλά μια διαδικασία ταπείνωσης που επιφύλαξε ο κ. Τσίπρας στους άλλοτε συντρόφους του, αλλά μια διαδικασία μηδενισμού της πολιτικής τους αξιοπρέπειας και της δυνατότητας να έχουν αυτόνομο πολιτικό λόγο. Σκεφτείτε και κάτι ακόμα, αν αυτή είναι η θέση που ετοιμάζει για τους πρώην συνεργάτες του ο κ. Τσίπρας τι κόμμα άραγε επιθυμεί πραγματικά; Μήπως ένα απόλυτα αρχηγοκεντρικό κόμμα, χωρίς ίχνος πραγματικής εσωτερικής δημοκρατίας και τον πλούτο που αυτή φέρνει;».

Η κ. Σδούκου ανέδειξε τη σταθερή πορεία της κυβέρνησης από το 2019 έως σήμερα, επισημαίνοντας ότι «η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στις επόμενες εκλογές με βασικό όπλο την αξιοπιστία της. Ο πρωθυπουργός, στο συνέδριό μας, έχει θέσει καθαρά το πλαίσιο αυτό με τη φράση “το είπαμε, το κάναμε”. Είναι όσα υποσχεθήκαμε το 2023 και έχουμε υλοποιήσει».

Απαντώντας στην ερώτηση περί ενότητας και συσπείρωσης στον δρόμο προς τις εκλογές, η εκπρόσωπος Τύπου τόνισε ότι «όλοι στην παράταξη, όπως γίνεται φανερό σε κάθε ομιλία συνέδρου, αλλά και στο κλίμα που επικρατεί, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε αυτή τη μάχη ενωμένοι. Η ενότητα δεν σημαίνει απόλυτη ταύτιση, κανείς δεν ζητά κάτι τέτοιο σε ένα φιλελεύθερο κόμμα».

Τόνισε δε, ότι «στις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027 πρέπει να προχωρήσουμε ταπεινά και προσγειωμένα αλλά με αποφασιστικότητα. Ξέρουμε ότι δεν τα έχουμε κάνει όλα τέλεια, αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι έχουμε επιτελέσει σημαντικό έργο. Εκεί θα ζητήσουμε από τους πολίτες μια νέα αυτοδύναμη θητεία και την εντολή να πάμε την Ελλάδα στο 2030 με συγκεκριμένο σχέδιο, σε έναν κόσμο που αλλάζει. Αυτό είναι και το κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου μας, να προχωρήσουμε πιο γρήγορα, πιο αποφασιστικά, πιο αποτελεσματικά, για την Ελλάδα του 2030, όπως την περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του».

