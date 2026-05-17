Τι-αγόρασε-αλλά-και-τι-πούλησε-η-berkshire-hathaway

Η Berkshire Hathaway ανακοίνωσε μια νέα επένδυση ύψους 2,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Delta Airlines και ένα μικρό μερίδιο στη Macy’s. Παράλληλα, δήλωσε ότι πούλησε πολλές από τις μικρότερες συμμετοχές της σε μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των Amazon, UnitedHealth Group, καθώς και των δικτύων πιστωτικών καρτών Visa και Mastercard.

Οι αλλαγές αυτές αποτελούσαν μέρος μιας αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου κατά το πρώτο τρίμηνο, η οποία ακολούθησε την προαγωγή του Γκρεγκ Άμπελ ως διαδόχου του θρυλικού επενδυτή Γουόρεν Μπάφετ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Berkshire.

Η Berkshire ανακοίνωσε σε κανονιστική κατάθεση ότι υπερτριπλασίασε επίσης τη συμμετοχή της στη μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, η οποία με αξία 16,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει πλέον γίνει μία από τις μεγαλύτερες κοινές μετοχικές επενδύσεις της.

Η Berkshire υπερδιπλασίασε επίσης τη συμμετοχή της στους New York Times και δήλωσε ότι κατείχε το 9,4% των μετοχών της εταιρείας.

Η κατάθεση περιλάμβανε τις εισηγμένες στις ΗΠΑ μετοχικές συμμετοχές της Berkshire με έδρα την Ομάχα της Νεμπράσκα, όπως διαμορφώνονταν στις 31 Μαρτίου, οι οποίες αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου μετοχών της αξίας 288 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Berkshire αγόρασε μετοχές αξίας 15,94 δισεκατομμυρίων δολαρίων και πούλησε μετοχές αξίας 24,09 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Μαρτίου.

Επιστροφή στη Delta

Οι περισσότερες πωλήσεις μετοχών πιθανότατα πραγματοποιήθηκαν υπό την καθοδήγηση του Άμπελ, ο οποίος, βάσει προηγούμενων γνωστοποιήσεων, κληρονόμησε το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Berkshire, συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος που ανήκε στον Τοντ Κομπς – προστατευόμενο του Μπάφετ – ο οποίος αποχώρησε τον Δεκέμβριο για να ενταχθεί στην JPMorgan Chase.

Ο Άμπελ δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι επιβλέπει το 94% των μετοχικών συμμετοχών της Berkshire, ενώ ο διαχειριστής επενδύσεων Ted Weschler διαχειρίζεται το 6%.

Το μερίδιο 6,1% στη Delta, που αντιστοιχεί σε 39,8 εκατομμύρια μετοχές, έρχεται μετά την ανάκαμψη των αεροπορικών ταξιδιών μετά την πανδημία, αν και οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν πλέον αυξανόμενα κόστη καυσίμων λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Η Berkshire είχε κάποτε μερίδιο 11% στην εταιρεία με έδρα την Ατλάντα, αλλά το πούλησε μαζί με παρόμοια ποσοστά στις American Airlines, Southwest Airlines και United Airlines τον Απρίλιο του 2020, στην αρχή της πανδημίας.

Ο Μπάφετ, ο οποίος παραμένει πρόεδρος της Berkshire, είχε δηλώσει τότε ότι «ο κόσμος είχε αλλάξει» για τον κλάδο της αεροπορίας.

Η Delta θεωρείται πλέον μία από τις καλύτερα διοικούμενες μεγάλες αεροπορικές εταιρείες στις ΗΠΑ. Η μετοχή της αυξήθηκε κατά 3,3% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο, κάτι που πιθανώς αντανακλά αυτό που οι επενδυτές θεωρούν ως «ψήφο εμπιστοσύνης» από τη Berkshire. Η εταιρεία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Οι μετοχές της Macy’s, επίσης, αυξήθηκαν κατά 6,3% μετά το κλείσιμο μετά την αποκάλυψη της Berkshire για συμμετοχή 3 εκατομμυρίων μετοχών αξίας 55 εκατομμυρίων δολαρίων. Άνοδο σημείωσαν και οι New York Times.

Η Berkshire επίσης πουλά Domino’s και Aon

Οι μεγαλύτερες θέσεις από τις οποίες αποχώρησε η Berkshire, με βάση τις συμμετοχές στο τέλος του έτους, περιλάμβαναν τη Visa, τη Mastercard, τη UnitedHealth, τη Domino’s Pizza, την ασφαλιστική μεσίτρια Aon και τον διανομέα εξοπλισμού πισίνας Pool.

Η Berkshire επίσης πούλησε το 35% των μετοχών της Chevron, αν και η πετρελαϊκή εταιρεία παρέμεινε η πέμπτη μεγαλύτερη μετοχική της θέση. Η μετοχή της Chevron αυξήθηκε κατά 36% στο τρίμηνο λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου.

Η συγκεκριμένη κατάθεση δεν διευκρινίζει ποιες επενδύσεις διαχειρίζονται από τον Abel ή τον Weschler.

Οι μεγαλύτερες επενδύσεις – με επικεφαλής την Apple, την American Express, την Coca-Cola, την Bank of America και τη Chevron – θεωρούνται γενικά ότι βρίσκονται υπό την ευθύνη του Άμπελ.

Φωτογραφία Getty Images / Ideal Images