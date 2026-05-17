Το-παρασκήνιο-πίσω-από-τη-διαγραφή-Πολάκη-και-το-sms-για-το-κόμμα-Τσίπρα

Έντονο είναι το παρασκήνιο πίσω από τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με τις εσωκομματικές εντάσεις να κορυφώνονται γύρω από τα σενάρια για το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, μέσα στην εβδομάδα ο Παύλος Πολάκης είχε αποστείλει SMS στον Σωκράτη Φάμελλο, ζητώντας τη σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας. Το αίτημα συνδέεται με τις πιέσεις στελεχών προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσει τη στάση του απέναντι στις συζητήσεις για το ενδεχόμενο δημιουργίας «κόμματος Τσίπρα».

Αυτό που φέρεται να ενόχλησε ιδιαίτερα τον Σωκράτη Φάμελλο ήταν η φράση του Πολάκη στην ανάρτησή του: «Τι υπηρετείς με την αφωνία;», αφήνοντας αιχμές για τη στάση της ηγεσίας.

Από το περιβάλλον του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ απαντούν ότι ο Σωκράτης Φάμελλος ήταν όλη την εβδομάδα ιδιαίτερα δραστήριος, τόσο για τη λειτουργία όσο και για την ενότητα του κόμματος, και δεν επρόκειτο να δεχθεί υπαινιγμούς για τις προθέσεις του.

Έτσι, χωρίς να συγκληθεί κάποιο κομματικό όργανο, ο Σωκράτης Φάμελλος αποφάσισε προσωπικά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα.

Ο Παύλος Πολάκης επανήλθε λίγο αργότερα με νέα ανάρτηση, υποστηρίζοντας ότι «δεν διαγράφονται όσοι λειτουργούν ως εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα, αλλά διαγράφεται ο ίδιος». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «είμαι και θα παραμείνω στον ΣΥΡΙΖΑ».

Η αναφορά αυτή ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα απέναντι σε σενάρια περί αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ ή απορρόφησής του από νέο πολιτικό σχηματισμό υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Στελέχη που βρίσκονται κοντά στον Παύλο Πολάκη εμφανίζονται αποφασισμένα να αντιδράσουν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δηλώνοντας πως θα κρατήσουν «τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ με νύχια και με δόντια».

Το χρονικό που οδήγησε στη διαγραφή Πολάκη

Η σύγκρουση ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τον Σωκράτη Φάμελλο κορυφώθηκε μέσα σε λίγες ώρες, οδηγώντας τελικά στη διαγραφή του βουλευτή Χανίων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Η αρχή έγινε με δημόσια ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, στην οποία εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή δημοσιεύματα και δημόσιες παρεμβάσεις γύρω από το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα.

Η ανάρτηση Πολάκη:

ΣΩΚΡΑΤΗ ΦΑΜΕΛΛΕ !!!

Μετα απο αυτα τα δημοσιευματα ,του αχαρακτηριστου Χατζησωκρατη που προτεινει ΑΝΑΣΤΟΛΗ(!!!) λειτουργιας του Συριζα και παραδοση περιουσιας αφενός(φωτο 1) και την αναγγελια δημιουργιας του κομματος Τσιπρα,μετα την επισπευση και του κομματος Καρυστιανου (φωτο2) ..

ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ και βεβαια και Κεντρικη Επιτροπη μετα;;

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΩΝΙΑ ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ;;

Συγκαλεσε Πολιτικη Γραμματεια ΑΜΕΣΑ!



Φάμελλος: Αισχρό το υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα

Σε δήλωσή του ο Σωκράτης Φάμελλος εξηγεί τους λόγους της διαγραφής του Παύλου Πολάκη, διαμηνύοντας ότι «δεν επιτρέπει σε κανέναν να θίγει την πολιτική του ηθική και αξιοπρέπεια».

«Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο. Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για “αφωνία” και “έλλειψη πρωτοβουλίας” την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό νοσοκομείο, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό, συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή, συναντηθήκαμε με την ΠΟΕ-ΟΤΑ στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την Αυτοδιοίκηση. Ενώ την ίδια εβδομάδα με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μία ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επείγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση. Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση.

Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο.

Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».

Πολάκης: Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν

Άμεση ήταν η αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος απάντησε με νέα αιχμηρή ανάρτηση εξαπολύοντας επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, κάνοντας λόγο για απόφαση «χωρίς καμία δικαιολογία».

«Δυστυχώς τόσος είναι, παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει» γράφει ο Παύλος Πολάκης, διαμηνύοντας «θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία».

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

«Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ!!

Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.(!!!)

Ο τελευταίος, χωρίς ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ!!

Ανέχεται βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι Τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις!!!

Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει!

Με βγάζει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα ΧΩΡΙΣ καμία ενημέρωση πριν, όπως και ο προηγούμενος!

Εγώ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ…..

ΟΛΟΥΣ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ!!

Όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα!!

Θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία!!

Παύλος Πολάκης

Βουλευτής Χανίων, μέλος της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ»

