Τσουκαλάς:-Ο-Μητσοτάκης-αυτοπαρουσιάζεται-ως-Μεσσίας-που-αν-χαθεί,-χάθηκε-και-η-χώρα

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την ομιλία του πρωθυπουργού στο συνέδριο της ΝΔ, κατηγορώντας τον για αλαζονεία και «εξουσιαστική αντίληψη» στη διακυβέρνηση.

Ειδικότερα, ο κ Τσουκαλάς στις δηλώσεις του αναφέρει ότι «η καταληκτική ομιλία του πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν η επιβεβαίωση της αλαζονείας και της εξουσιαστικής αντίληψη για την άσκηση της διακυβέρνησης».

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός Πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά, που παρουσιάζει εαυτόν ως Μεσσία που αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα» σημειώνει.

Ακολούθως ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «το τετράπτυχο Σταθερότητα, Συνοχή, Συνέπεια και Συνέχεια, πώς εκφράζεται με τα ρεκόρ ακρίβειας και τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ; Πώς εκφράζεται μέσα από το σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις απευθείας αναθέσεις, τους διαγωνισμούς-ρουσφέτια στους ημετέρους; Πώς εκφράζεται από την αδυναμία να δοθεί λύση στο ιδιωτικό χρέος και στην ασυδοσία των καρτέλ;»

«Γι’αυτό και ο κ. Μητσοτάκης βολεύεται να αναμετράται με το χθες. Τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας ισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων που βαφτίζονται «μεταρρυθμίσεις», σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς

Και καταλήγει: «θα σας ξεβολέψει σύντομα ο ελληνικός λαός δίνοντας δύναμη στο ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αλλαγή».



