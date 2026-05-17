Χάρι-και-Μέγκαν-στην-απομόνωση:-Γιατί-οι-rich-και-famous-φίλοι-τους-τούς-έχουν-κάνει-πέρα;

Σχεδόν οκτώ χρόνια μετά τον λαμπερό γάμο του πρίγκιπα Χάρι και της Δούκισσας του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, αποκαλύπτεται πως πολλές φιλίες με προσωπικότητες υψηλού κύρους δεν υφίστανται πλέον. Από την Όπρα Γουίνφρεϊ και τους Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ μέχρι τους Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ και τη Σερένα Ουίλιαμς, αρκετές σχέσεις που φαινομενικά ήταν στενές κατά την ημέρα του γάμου τους στη St George’s Chapel, Windsor, σήμερα δεν είναι πια όπως παλιά.

Ο γάμος τους στις 19 Μαΐου 2018 είχε συγκεντρώσει μια αστραφτερή λίστα καλεσμένων: Συνάδελφοι από τη σειρά Suits, η παράνυφος και φίλη τους Τζέσικα Μαλρόουνεϊ, καθώς και διάσημοι όπως η Όπρα Γουίνφρεϊ, οι Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ, οι Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, η Σερίνα Ουίλιαμς και ο Ίντρις Έλμπα, αναμειγνύοντας royals και αριστοκράτες.

Ωστόσο, ο χρόνος και οι επιλογές του ζευγαριού οδήγησαν σε αποστάσεις. Σύμφωνα με πηγές, o Χάρι και η Μέγκαν δεν αντιλαμβάνονται ότι η δική τους συμπεριφορά ενδέχεται να ευθύνεται για τη διακοπή πολλών σχέσεων. Πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού σημειώνει: «Αγαπούν τους διάσημους και η σύνδεση δίνει ικανοποίηση. Αλλά αν κάποιος σταματήσει να τους καλεί και να τους κάνει παρέα, δεν αναρωτιούνται γιατί».

Η Όπρα Γουίνφρεϊ, η διάσημη παρουσιάστρια, φέρεται να έχει απομακρυνθεί σταδιακά από το ζευγάρι. Παρά τις εμφανίσεις στο σπίτι της Μέγκαν και την ένταξη σε χριστουγεννιάτικες λίστες δώρων, η σχέση πλέον χαρακτηρίζεται πιο τυπική παρά προσωπική, με πηγές να επισημαίνουν ότι η παρουσιάστρια διατηρεί την επαφή κυρίως για πιθανές μελλοντικές αποκλειστικές συνεντεύξεις.

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τους Κλούνεϊ, τους Μπέκαμ και τον Ίντρις Έλμπα. Οι Κλούνεϊ, που φιλοξένησαν το ζευγάρι στη Villa Oleandra στη Λίμνη Κόμο και συμμετείχαν σε κοινές εμφανίσεις, δεν διατηρούν πλέον στενή σχέση μετά το Megxit, ενώ οι Μπέκαμ φέρεται να απομακρύνθηκαν λόγω διαφωνιών και υποψιών για διαρροές πληροφοριών από τη Μέγκαν. Ο Ίντρις Έλμπα, που ήταν dj στον γάμο τους, πλέον δεν εμφανίζεται κοντά τους, καθώς υποστηρίζει μακροχρόνια το King’s Trust (τη φιλανθρωπική οργάνωση που έχει ιδρύσει ο βασιλιάς Κάρολος) και έχει διαφορετικές προτεραιότητες.

Η Σερίνα Ουίλιαμς φαίνεται ότι διατηρεί φιλικές σχέσεις, αλλά με σαφή απόσταση, ενώ οι συνεργάτες της Μέγκαν από το Suits έχουν σχεδόν όλοι χαθεί από το φιλικό κύκλο της, με μόνη εξαίρεση την Άμπιγκεϊλ Σπένσερ. Αντίστοιχα, οι προσωπικές σχέσεις με την Τζέσικα Μαλρόουνεϊ διακόπηκαν απότομα μετά τα γεγονότα του 2021, και η Μέγκαν δεν την υποστήριξε δημοσίως.

Όπως επισημαίνουν πηγές, οι ελάχιστες σχέσεις που παραμένουν στενές φαίνεται να αφορούν άτομα που θεωρούνται «υπό» το ζευγάρι ή που αποκομίζουν όφελος από τη σύνδεση με το brand Sussex, όπως ο Markus Anderson από το Soho House, ο οποίος παραμένει κοντά στη Μέγκαν και συμμετέχει σε οικογενειακές διακοπές στο Montecito.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: παρά τις εντυπωσιακές φιλίες και συνεργασίες του παρελθόντος, η πορεία των Χάρι και Μέγκαν χαρακτηρίζεται σήμερα από αποστάσεις και ψυχρές σχέσεις με μεγάλο μέρος του πρώην αστραφτερού κύκλου τους.