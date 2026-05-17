120-180 τ.μ., «πράσινα» και με κλειδί στο χέρι: Ποιά ακίνητα αναζητούν οι ξένοι στην Αττική το 2026

Η αττική αγορά ακινήτων εισέρχεται το 2026 σε μια φάση επενδυτικής ωριμότητας. Παρά την αισθητή υποχώρηση των κεφαλαιακών εισροών από το εξωτερικό, η σύνθεση των αγοραστών έχει αλλάξει ριζικά: λιγότεροι ευκαιριακοί παίκτες, περισσότερα Family Offices, και ένα αγοραστικό κοινό που δεν αγοράζει πλέον απλώς τετραγωνικά, αλλά μια εμπειρία ζωής.

Η μεγάλη εικόνα: Από το ράλι στην ωρίμανση

Μετά από μια δεκαετία εκρηκτικής ανόδου, η ελληνική αγορά ακινήτων βρέθηκε το 2025 μπροστά στην πρώτη ουσιαστική δοκιμασία της. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην αγορά ακινήτων υποχώρησαν στα περίπου 2,05 δισ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας πτώση 25,3% σε σύγκριση με το 2024. Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική κάμψη της τελευταίας δεκαετίας — με εξαίρεση τη χρονιά της πανδημίας — μετά από πάνω από 14 δισ. ευρώ εισροών την τελευταία δεκαετία.

Η εικόνα του πρώτου εξαμήνου 2025 ήταν ενδεικτική της στροφής: οι άμεσες επενδύσεις ξένων υπηκόων στα ακίνητα διαμορφώθηκαν σε 938,3 εκατ. ευρώ έναντι 1.142,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, μια μείωση 17,8% έπειτα από μια πενταετία διαρκούς ανόδου.

Ωστόσο, παρά τη βραχυπρόθεσμη υποχώρηση, η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει εντυπωσιακή. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι συνολικές ξένες επενδύσεις στη χώρα σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο το 2025 αγγίζοντας τα 11,4 δισ. ευρώ, με τον κλάδο των ακινήτων να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες αυτής της ανάπτυξης. Η Αττική αναδεικνύεται πλέον σε «safe haven» — οι διεθνείς επενδυτές δεν αναζητούν απλώς αποδόσεις, αλλά τη θεσμική σταθερότητα της Ευρωζώνης.

Ποιοι αγοράζουν: Το νέο γεωπολιτικό αποτύπωμα

Η εθνικοτική σύνθεση της ξένης ζήτησης παραμένει ως επί το πλείστον σταθερή, με την Κίνα να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία. Η εθνικότητα με τις περισσότερες αρχικές άδειες μόνιμου επενδυτή παραμένει μακράν η Κίνα (48%), τον Ιανουάριο 2026, και ακολουθούν Τουρκία (16%), Λίβανος (4,7%), Ιράν (4%), Ηνωμένο Βασίλειο (3,8%), Ισραήλ (3,1%), ΗΠΑ (2,7%), Αίγυπτος (2,7%), Αρμενία (1,1%) και Σερβία (1%).

Στο πεδίο της Αττικής όμως, η εικόνα διαφοροποιείται. Στην Αττική, οι Ισραηλινοί αποτελούν την πλειονότητα των ξένων αγοραστών και ακολουθούν οι Τούρκοι και οι Λιβανέζοι, ενώ σημαντική είναι και η παρουσία αγοραστών από Κίνα και Ουκρανία. Παράλληλα, καταγράφεται ισχυρή άνοδος νέων αγορών από τη Δυτική Ευρώπη: τη διετία 2024-2025, το μερίδιο των Ολλανδών καταγράφει άνοδο 16,7% και των Γάλλων εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 6,3%, ενώ σταθερά υψηλό παραμένει το ενδιαφέρον από Γερμανία, ΗΠΑ, Αγγλία και Καναδά.

Η ουσιαστική αλλαγή όμως δεν αφορά τη χώρα προέλευσης, αλλά τη φύση του επενδυτή. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Enterprise Greece στο MIPIM 2026, το 46% των επενδύσεων προέρχεται από Family Offices. Η κυριαρχία των «οικογενειακών επενδυτικών γραφείων» είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς υποδηλώνει ότι οι επενδυτές βλέπουν στο αθηναϊκό real estate μια ασφάλεια αντίστοιχη με εκείνη των παραδοσιακών ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Παράλληλα, η συμμετοχή των ΑΕΕΑΠ ανέρχεται στο 9,25%, ενώ το 9% αφορά στρατηγικές κινήσεις από επιχειρηματίες του ξενοδοχειακού κλάδου. Το γεγονός ότι το 30% των συναλλαγών είναι διασυνοριακές (cross-border) αποδεικνύει ότι η Αθήνα έχει διεθνοποιήσει το προϊόν της.

Τέσσερις στρατηγικοί λόγοι που επιλέγουν την Αττική

Η Κορίνα Σαΐα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Premier Realty, καταγράφει τέσσερα στρατηγικά πλεονεκτήματα που στηρίζουν σήμερα την απόφαση αγοράς ενός luxury ακινήτου στην Αθήνα:

1. Γεωγραφική θέση «πύλης». Η Αττική προσφέρει άμεση πρόσβαση στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, καθιστώντας τη βάση για διεθνείς επενδυτές που αναζητούν ευρωπαϊκή έδρα με κλίμα και υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

2. Τουριστική δυναμική που τροφοδοτεί τη ζήτηση δευτερεύουσας κατοικίας. Πολλοί επενδυτές επιλέγουν την Αθήνα για απόκτηση second home, συνδυάζοντας ιδιοκατοίκηση, υπεραξία και αποδόσεις.

3. Golden Visa και φορολογικά κίνητρα. Παρά την αύξηση των ορίων επένδυσης — 800.000 ευρώ σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Μύκονο, Σαντορίνη και νησιά άνω των 3.100 κατοίκων, 400.000 ευρώ στις υπόλοιπες περιοχές, με ελάχιστη επιφάνεια 120 τ.μ. — το πρόγραμμα παραμένει ανταγωνιστικός μοχλός. Σε συνδυασμό με τα φορολογικά κίνητρα για νέους κατοίκους και ξένους συνταξιούχους, δημιουργείται ένα φιλικό περιβάλλον για άτομα υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

4. Δημόσιες-ιδιωτικές συμπράξεις και αναπλάσεις. Η ανάπλαση της Αθηναϊκής Ριβιέρας με αιχμή το Ελληνικό, σε συνδυασμό με την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό, επαναπροσδιορίζει τον χάρτη των αξιών.

Πού αγοράζουν: Δύο πυλώνες, διαφορετικά DNA

Η αγορά πολυτελών ακινήτων στην Αττική δεν είναι ενιαία. Σύμφωνα με τη Σαΐα, η Αθηναϊκή Ριβιέρα και η Βόρεια Αττική λειτουργούν ως δύο συμπληρωματικά οικοσυστήματα με διαφορετικές προτεραιότητες και διαφορετική ψυχολογία αγοραστών.

Αθηναϊκή Ριβιέρα: Lifestyle asset διεθνούς εμβέλειας

Οι μέσες τιμές πώλησης στη Βουλιαγμένη κυμαίνονται από €8.500 έως €12.000/τ.μ., ενώ στη Γλυφάδα από €5.300 έως €9.000/τ.μ. Εμβληματικά ακίνητα (front-line) στη Βουλιαγμένη μπορούν να ξεπεράσουν κατά πολύ τα €20.000/τ.μ.. Το αποτύπωμα διευρύνεται και νοτιότερα, με τη Σαρωνίδα, το Λαγονήσι, την Ανάβυσσο και τη Βάρη να παρουσιάζουν τιμές πιο προσιτές για τα ελληνικά δεδομένα, στα 2.500-4.000 ευρώ ανά τ.μ..

Βόρεια Προάστια: Διακριτική πολυτέλεια με ορίζοντα

Στα βόρεια προάστια, περιοχές όπως το Παλαιό Ψυχικό και η Φιλοθέη διατηρούν το κύρος τους, με τις τιμές των νεόδμητων να φτάνουν τα €10.000/τ.μ. Το αγοραστικό κοινό αναζητά αυξημένη ιδιωτικότητα, ασφάλεια, χαμηλή πυκνότητα δόμησης και ενεργειακή αποδοτικότητα.

Ιστορικό κέντρο: Το διεθνές «πάτημα»

Το Κολωνάκι διατηρεί υψηλές αξίες στα €6.086/τ.μ. και το Σύνταγμα στα €5.638/τ.μ. Η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό έχει ήδη επηρεάσει ανοδικά τις τιμές σε περιοχές όπως το Κολωνάκι και τα Εξάρχεια. Στο κέντρο της Αθήνας, οι μεσίτες κάνουν λόγο για κυριαρχία Κινέζων στα Εξάρχεια και Ισραηλινών στο Παγκράτι, ενώ σε άνοδο βρέθηκαν το 2025 και οι αγορές από Τούρκους.

Η νέα γενιά υπεραστικών περιοχών

Η άνοδος των τιμών στα παραδοσιακά κέντρα έχει στρέψει ένα τμήμα της ζήτησης σε «δεύτερη γραμμή» περιοχές. Τα τελευταία χρόνια, μετά τη ραγδαία αύξηση των τιμών, καταγράφεται προτίμηση για Αμπελόκηπους, Γκύζη, Κυψέλη, Νέο Κόσμο και Καλλιθέα. Το Περιστέρι αποτελεί τη «ναυαρχίδα» της δυτικής Αττικής, με τις αξίες των ακινήτων να εκτοξεύονται κατά 42,3% μέσα σε μια τριετία, αγγίζοντας τα €2.245 ανά τ.μ. στις αρχές του 2026.

Τι αναζητούν: Από τα τετραγωνικά στην εμπειρία

Ο σύγχρονος ξένος αγοραστής δεν αγοράζει πλέον τετραγωνικά. Οι διεθνείς αγοραστές ζητούν περισσότερες μεσαίου μεγέθους πολυτελείς κατοικίες (επιφάνειας 120-180 τ.μ.), πλήρως επιπλωμένες λύσεις, με το κλειδί στο χέρι, και ακίνητα με πράσινη ταυτότητα υψηλής ενεργειακής κατηγορίας. Πρόκειται, σύμφωνα με τους μεσίτες, για τα μεγάλα «κενά» της αγοράς, η κάλυψη των οποίων αναμένεται να συντηρήσει την άνοδο 4-6% στις συγκεκριμένες κατηγορίες μέσα στο 2026.

Παράλληλα, οι ξένοι επενδυτές το 2026 δεν αγοράζουν απλώς ένα οίκημα, αλλά status και υπηρεσίες, εστιάζοντας σε Branded Residences και Smart homes. Στο επίκεντρο μπαίνει η έννοια του «Time Wealth» — η ανάκτηση του πολύτιμου χρόνου μέσω της εγγύτητας στη θάλασσα, το κέντρο και τις σύγχρονες υποδομές. Τα πολυτελή ακίνητα ενσωματώνουν πλέον ιδιωτικούς χώρους εκγύμνασης, spa, βιοκλιματικό σχεδιασμό και έντονο φυσικό φως.

Σημαντικό στοιχείο για τη φυσιογνωμία του ξένου αγοραστή: σύμφωνα με τα στοιχεία της RE/MAX Ελλάς για το 2025, το 57% των ξένων αγοραστών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μόνιμης εγκατάστασης στη χώρα, ενώ το 18% δηλώνει θετικό σε μια τέτοια προοπτική, κάτι που δείχνει πως, για αρκετούς, η Golden Visa είναι κάτι περισσότερο από μια επενδυτική επιλογή.

Η ευρωπαϊκή προοπτική: Γιατί η Αττική παραμένει ελκυστική

Η ευρωπαϊκή συγκριτική εικόνα εξηγεί γιατί η Αττική παραμένει στο επίκεντρο. Ο πίνακας των δεικτών τιμών ενοικίων Eurostat (Q1 2026) τοποθετεί την Ελλάδα πρώτη στην Ευρωζώνη στην ετήσια μεταβολή των ενοικίων με +8,59%, σε σύγκριση με 6,46% στη Λετονία, 5,09% στη Σλοβακία, 4,97% στην Πορτογαλία και μόλις 0,02% στη Φινλανδία και 1,61% στη Γαλλία:

Χώρα 1 έτος 2 έτη 3 έτη 5 έτη 10 έτη Ελλάδα +8,59% +16,68% +22,52% +25,98% +18,01% Λετονία +6,46% +12,79% +22,75% +26,68% +34,54% Σλοβακία +5,09% +13,49% +18,14% +26,29% +30,90% Πορτογαλία +4,97% +12,52% +18,24% +24,45% +38,25% Ολλανδία +4,88% +10,58% +12,71% +16,85% +30,87% Ιρλανδία +3,05% +8,14% +21,73% +50,02% +74,38% Ισπανία +2,23% +4,68% +6,81% +9,85% +15,24% Γερμανία +2,02% +4,11% +6,34% +10,14% +17,99% Γαλλία +1,61% +4,07% +6,40% +8,86% +10,38% Φινλανδία +0,02% +1,68% +4,26% +6,96% +16,55%

- Eurostat – Δείκτης Τιμών Ενοικίων ανά χώρα

Η συνδυασμένη ανάγνωση — υψηλότερη ετήσια άνοδος ενοικίων στην Ευρωζώνη + αποδόσεις 4-6% σε αττική κατοικία έναντι 2-3% σε Παρίσι/Λονδίνο — εξηγεί την επιμονή των ξένων κεφαλαίων. Σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες οι αποδόσεις των οικιστικών ακινήτων έχουν συμπιεσθεί στο 2,0%-3,0%, ενώ η Αθήνα εξακολουθεί να προσφέρει επιστροφές της τάξης του 4,0%-6,0% ανάλογα με την περιοχή. Είναι ενδεικτικό ότι περίπου το 40% όλων των κτηματομεσιτικών συναλλαγών στην πρωτεύουσα πραγματοποιείται από ξένους αγοραστές.

Σημαντικός είναι και ο παράγοντας «καθαρής» σύγκρισης: τα ακίνητα της αττικής αγοράς παραμένουν ουσιαστικά φθηνότερα από συγκρίσιμους μεσογειακούς προορισμούς όπως οι Κάννες, ή ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπως η Μαδρίτη και η Λισαβόνα — ένα παράθυρο ευκαιρίας που οι ξένοι επενδυτές αξιοποιούν σε καθεστώς ωρίμανσης της αγοράς.

Οι λόγοι της κάμψης – Και γιατί δεν είναι μόνιμη

Η πτώση 25,3% στις ξένες επενδύσεις του 2025 δεν είναι τυχαία. Συντρέχουν τέσσερις παράγοντες: η αυστηροποίηση των όρων του προγράμματος Golden Visa, η μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας λόγω της απόφασης του ΣτΕ για τον ΝΟΚ, η άνοδος του συνολικού κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατά τουλάχιστον 30% την τελευταία πενταετία, και η συμπίεση των στεγαστικών δανείων.

Παράλληλα, ένας νέος ρυθμιστικός παράγοντας ανακατευθύνει τα κεφάλαια: η στοχοποίηση της δραστηριότητας της βραχυχρόνιας μίσθωσης και η απαγόρευση λειτουργίας νέων καταλυμάτων στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στρέφουν τα επενδυτικά κεφάλαια κυρίως σε παραθεριστικούς προορισμούς.

Παρά τη μείωση όμως, οι τιμές δεν υποχώρησαν. Το 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,8%, ενώ ο ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 8,1%. Η αύξηση τιμών στην Αθήνα ήταν 6,2%, στη Θεσσαλονίκη 9,6%, στις άλλες μεγάλες πόλεις 9,8% και στις λοιπές περιοχές της χώρας 8,8%.

Προοπτικές 2026: Η νέα κανονικότητα

Η αγορά μπαίνει σε φάση στρατηγικής ωρίμανσης. Τα στοιχεία των μεσιτικών δικτύων δείχνουν ότι το πρώτο πεντάμηνο του 2026 η αγορά περνά σε μια πιο ώριμη φάση, όπου η ζήτηση γίνεται πιο επιλεκτική και οι αγοραστές περισσότερο προσεκτικοί απέναντι στο αυξημένο κόστος αγοράς. Οι υψηλές αξίες ωθούν ολοένα περισσότερους αγοραστές σε μικρότερες κατοικίες με πιο λειτουργική διαρρύθμιση.

Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε μια ήπια αλλά θετική άνοδο της τάξης του 3%-5% για το 2026, με σαφείς διαφοροποιήσεις ανάλογα με την τοποθεσία (microlocations), τη σπανιότητα και την ποιότητα κατασκευής. Οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το 2026 δεν θα υπάρξουν δραματικές ανατροπές. Αντίθετα, αναμένεται μια πιο ισορροπημένη πορεία, με τις επενδύσεις να κινούνται σε σταθερά επίπεδα.

Το πεδίο της μάχης πλέον δεν είναι ποιος θα μπει στην αγορά, αλλά τι ζητάει. Πλήρως ανακαινισμένα, ενεργειακά αναβαθμισμένα, μεσαίου μεγέθους ακίνητα σε premium τοποθεσίες — αυτό είναι το μοτίβο που θα οδηγήσει την αττική αγορά μέχρι το 2027, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεσολαβήσουν σοβαρές γεωπολιτικές ή μακροοικονομικές αναταράξεις.