alpha-bank-campus:-Ένα-τραπεζικό-τετράγωνο-που-ενώνει-την-ιστορία-της-Αθήνας-με-το-μέλλον-της-οικονομίας

Κυκλοφορώντας στο κέντρο της Αθήνας, ανάμεσα στη Σταδίου, την Πανεπιστημίου και την Κοραή, δύσκολα φαντάζεται κανείς ότι πίσω από τις προσόψεις των κτιρίων ξεδιπλώνεται μια ολόκληρη ιστορία της ελληνικής τραπεζικής. Στο λεγόμενο ιστορικό τραπεζικό τετράγωνο, όπου διαχρονικά δραστηριοποιούνται μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μεταξύ αυτών η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank και άλλες τράπεζες που άφησαν το αποτύπωμά τους στην οικονομική ζωή της χώρας- συνυπάρχουν νεοκλασικά μέγαρα, μοντερνιστικές παρεμβάσεις και σύγχρονες κατασκευές, συνθέτοντας μια άτυπη διαδρομή μέσα στον χρόνο. Με αφορμή τη δημιουργία του Alpha Bank Campus, το βλέμμα εστιάζει σήμερα στην Alpha Bank και σε ένα εγχείρημα που επιχειρεί να συγκεντρώσει αυτή τη διαδρομή σε ένα ενιαίο, σύγχρονο σύνολο, και που παράλληλα συμβάλλει στην αναζωογόνηση του κέντρου της Αθήνας.

Στην καρδιά του οικοδομικού τετραγώνου που ορίζεται από τις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Κοραή και Πεσμαζόγλου, διαμορφώνεται ένας ενιαίος χρηματοοικονομικός κόμβος επτά διασυνδεδεμένων κτιρίων, συνολικής επιφάνειας περίπου 50.000 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος θα στεγάσει περισσότερους από 2.100 εργαζομένους. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο ενιαίο χρηματοοικονομικό κόμβο στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και έναν από τους μεγαλύτερους αντίστοιχους σε ευρωπαϊκές πόλεις.

Το Alpha Bank Campus δεν αποτελεί απλώς μια συγκέντρωση δραστηριοτήτων. Αποτυπώνει τη μετάβαση της τράπεζας σε μια νέα φάση ανάπτυξης, ενισχύοντας μια σύγχρονη και δυναμική ταυτότητα που δίνει έμφαση στη συνεργασία, την ευελιξία και την καινοτομία. Διαμορφώνει ένα νέο πρότυπο εργασίας και ανάπτυξης των ανθρώπων της Τράπεζας. Οι νέοι χώροι σχεδιάζονται ώστε να ενισχύουν τη διασύνδεση των ομάδων, να υποστηρίζουν πιο δημιουργικούς και υβριδικούς τρόπους εργασίας και να διαμορφώνουν ένα περιβάλλον που ευνοεί τη συνεχή εξέλιξη.

Παράλληλα, ενσωματώνουν σύγχρονα πρότυπα υγείας, ευεξίας και προσβασιμότητας, ενισχύοντας την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή.

Όπως σημειώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης, «στην καρδιά της Αθήνας δημιουργούμε έναν σύγχρονο χρηματοοικονομικό κόμβο, όπου θα συναντώνται οι άνθρωποι, οι ιδέες και οι επιχειρήσεις που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας». Η δήλωση αυτή συνοψίζει τον στόχο του εγχειρήματος: τη δημιουργία ενός σημείου συνάντησης για την οικονομική και επιχειρηματική ζωή.

Μια αρχιτεκτονική διαδρομή στον χρόνο

Σημείο αναφοράς του Campus αποτελεί το κεντρικό κτίριο της τράπεζας στη Σταδίου 40. Ένα κτίριο με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ταυτότητα, που σχεδιάστηκε από τον Νίκο Βαλσαμάκη και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Κώστα Μανουηλίδη. Το κτίριο ανακαινίζεται εκτενώς, ώστε να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα σύγχρονα πρότυπα ποιότητας, βιωσιμότητας και εργασιακής εμπειρίας.

Το ανακαινισμένο κτίριο της Σταδίου 40 θα αποτελέσει τον βασικό χώρο συνάντησης με τους πελάτες, αλλά και το σημείο όπου θα διαμορφώνονται στρατηγικές συνεργασίες και θα λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν την επόμενη φάση της οικονομικής ανάπτυξης. Παράλληλα, θα πιστοποιηθεί κατά LEED Gold και WELL Gold, χάρη στις υψηλές προδιαγραφές βιωσιμότητας και ευεξίας. Γύρω από αυτόν τον πυρήνα, τα υπόλοιπα κτίρια του Campus συγκροτούν ένα σύνολο που αντανακλά την αρχιτεκτονική εξέλιξη της Αθήνας.

Στην οδό Πεσμαζόγλου 12, ένα εμβληματικό νεοκλασικό κτίριο, γνωστό για τον φεγγίτη και το χαρακτηριστικό ρολόι του, αποτελεί ένα κομψοτέχνημα τραπεζικής αρχιτεκτονικής. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1912 και υπήρξε το κεντρικό κτίριο της Ιονικής Τράπεζας, η οποία ενσωματώθηκε στον όμιλο το 2000. Από το 1983 έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.

Στη συμβολή Πανεπιστημίου 45 και Πεσμαζόγλου, δεσπόζει ένα επιβλητικό πενταώροφο κτίριο, έργο του Αναστάσιου Μεταξά, χαρακτηριστικό παράδειγμα όψιμου νεοκλασικισμού. Ολοκληρώθηκε το 1927 και λειτούργησε ως το κεντρικό κατάστημα της Λαϊκής Τράπεζας, ενώ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αστικά μέγαρα της περιόδου του Μεσοπολέμου.

Στη Σταδίου 36 και Κοραή 1, το κτίριο των Sir Basil Spence και Εμμανουήλ Βουρέκα, σε συνεργασία με τον Μαξ Φραγκούλη, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα βρετανικού μοντερνισμού και σηματοδοτεί τη μετάβαση της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής στον σύγχρονο σχεδιασμό.

Στην Πανεπιστημίου 43, το Μέγαρο Νικολούδη, με στοιχεία Beaux-Arts, διατηρεί τον χαρακτήρα του ως εμβληματικό εμπορικό κτίριο και σημείο αναφοράς για την αστική ζωή της Αθήνας.

Τέλος, στη Σταδίου 38, ένα εμβληματικό νεοκλασικό κτίριο με αυστηρή συμμετρία, και πρώην κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας Αθηνών, εντάσσεται πλέον στο σύνολο του Campus, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του ενιαίου χρηματοοικονομικού κόμβου.

Πρόοδος για ένα καλύτερο αύριο

Το ανανεωμένο Alpha Bank Campus είναι ένα εγχείρημα που δίνει νέα ζωή σε μια περιοχή της Αθήνας που υπήρξε επί δεκαετίες σύμβολο της οικονομικής ζωής της Ελλάδας. Για τους πελάτες και τους συνεργάτες της Τράπεζας, αποτελεί έναν κόμβο όπου μπορούν να γεννηθούν ιδέες και να αναπτυχθούν νέες ευκαιρίες. Παράλληλα, το Campus φιλοδοξεί να λειτουργήσει και ως ένας ανοιχτός κόμβος για την πόλη, φιλοξενώντας δράσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης και κοινωνικής συμμετοχής, αναδεικνύοντας τις πολιτιστικές συλλογές της τράπεζας. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται μια ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική δραστηριότητα και τον πολιτισμό, που παραδοσιακά συνυπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας.

Ήδη, το κοινό είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί σε δύο από τα κτήρια του Campus, αυτό της Πεσμαζόγλου 12 και της Πανεπιστημίου 45, στο πλαίσιο του διεθνούς θεσμού Open House Athens. Η περιήγηση αυτή συνδύασε τη συνύπαρξη της ιστορίας με τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και ανέδειξε τις βασικές αρχές που διακρίνουν την ανάπτυξη των χώρων όπου δραστηριοποιείται η τράπεζα.

Μάλιστα, με αφορμή τη συνεργασία της Alpha Bank με τo φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης Panathenea στις 27-29 Μαΐου, το Alpha Bank Campus θα ανοίξει ξανά τις πόρτες του στους συμμετέχοντες με μια ξενάγηση σε έργα τέχνης και εκθέματα της νομισματικής συλλογής.

Την ίδια στιγμή, η ανάπτυξη του Alpha Bank Campus εντάσσεται σε μια ευρύτερη κινητικότητα που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στο κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα στη Σταδίου, έναν δρόμο που επιχειρεί να ανακτήσει τον ρόλο και τη δυναμική του. Μεταξύ άλλων, η ανακαίνιση της Στοάς Αρσακείου και η επαναλειτουργία της ως χώρου εμπορίου και πολιτισμού, αλλά και η σταδιακή επαναξιοποίηση ιστορικών κτιρίων της περιοχής, συνθέτουν μια νέα εικόνα για το αστικό τοπίο. Σε αυτό το πλαίσιο, η συγκέντρωση και αναβάθμιση των κτιρίων της Alpha Bank λειτουργεί συμπληρωματικά, ενισχύοντας τη συνολική προσπάθεια αναζωογόνησης του κέντρου.

Η συγκέντρωση αυτών των κτιρίων σε ένα ενιαίο σύνολο αποτελεί μια ιδιότυπη «συνομιλία» μεταξύ διαφορετικών αρχιτεκτονικών εποχών, αλλά και διαφορετικών φάσεων της ελληνικής οικονομίας.

Η ιστορία της Alpha Bank εκτείνεται σε περισσότερα από 140 χρόνια, ξεκινώντας από τον εμπορικό οίκο του Ι.Φ. Κωστοπούλου στην Καλαμάτα το 1879. Μέσα από διαδοχικές συγχωνεύσεις και μετασχηματισμούς -από την Τράπεζα Καλαμών και την Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως μέχρι την εξαγορά της Ιονικής Τράπεζας το 1999 και τη συγχώνευση με την Εμπορική Τράπεζα το 2013- η τράπεζα εξελίχθηκε σε έναν από τους βασικούς πυλώνες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Σήμερα, το Alpha Bank Campus αποτελεί τη φυσική συνέχεια αυτής της διαδρομής. Ένα έργο που επιχειρεί να συνδυάσει την ιστορική κληρονομιά με τις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας, δημιουργώντας έναν χώρο όπου η εργασία, η καινοτομία και ο πολιτισμός συνυπάρχουν.

Σε μια πόλη που διαρκώς μετασχηματίζεται, το εγχείρημα αυτό δεν αφορά μόνο μια τράπεζα. Αφορά και την ίδια την Αθήνα, η οποία καλείται να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με το παρελθόν και το μέλλον της. Και το Alpha Bank Campus έρχεται να αποτελέσει ένα ακόμη σημείο αναφοράς σε αυτή τη συνεχή διαδικασία εξέλιξης.

