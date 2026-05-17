o-μεγαλύτερος-γιος-του-Μαχμούντ-Αμπάς-εξελέγη-στην-κεντρική-επιτροπή-της-Φάταχ

Ο Γιάσερ Αμπάς, ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, εξελέγη μέλος της ισχυρής κεντρικής επιτροπής της Φάταχ, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, στα οποία είχε σήμερα πρόσβαση το AFP.

Η ψηφοφορία διεξήχθη στο τέλος του 8ου γενικού συνεδρίου του κινήματος, το οποίο είχε διοργανωθεί ταυτοχρόνως στη Ραμάλα, τη Γάζα, το Κάιρο και τη Βηρυτό.

Ο 64χρονος αυτός επιχειρηματίας, ο οποίος διαχειρίζεται επιχειρήσεις στα Παλαιστινιακά Εδάφη, διαμένει τον περισσότερο καιρό στον Καναδά.

Στην πολιτική σκακιέρα εμφανίστηκε πριν από πέντε χρόνια, όταν διορίστηκε «ειδικός αντιπρόσωπος» από τον πατέρα του.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη νύχτα του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή και στα οποία είχε πρόσβαση το AFP, ο Μαρουάν Μπαργούτι, εμβληματική φυσιογνωμία του κινήματος, ο οποίος βρίσκεται φυλακισμένος στο Ισραήλ από το 2002, όχι μόνον διατήρησε την έδρα του, αλλά πήρε και τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

Τις έδρες της διατήρησε επίσης η παλαιά φρουρά της Φάταχ: αυτό συνέβη με τον αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) Χουσέιν αλ Σέιχ, τον αντιπρόεδρο της Φάταχ Μαχμούντ αλ Αλούλ, τον πρώην γενικό γραμματέα Τζιμπρίλ Ρατζάμπ και τον πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών Ταουφίκ αλ Τιράουι.

Ανάμεσα στα νέα μέλη που εκλέχθηκαν στην επιτροπή βρίσκονται ο επικεφαλής των παλαιστινιακών υπηρεσιών πληροφοριών Μάτζεντ Φάρατζ, όπως και ο 50χρονος Ζακάρια Ζουμπέιντι, ένα από τα ηγετικά στελέχη των Ταξιαρχιών των Μαρτύρων του Αλ Άκσα, της ένοπλης πτέρυγας της Φάταχ, στον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν.

Ο Ζουμπέιντι αφέθηκε ελεύθερος από ισραηλινή φυλακή στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής Παλαιστίνιων κρατουμένων με Ισραηλινούς ομήρους που κρατούσαν οι μαχητές της Χαμάς η οποία συνήφθη πέρυσι ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό αυτό ισλαμιστικό κίνημα.

Επίσης δύο θα είναι οι γυναίκες που θα έχουν πλέον έδρα στην κεντρική επιτροπή της Φάταχ: η μία επανεξελέγη, ενώ η κυβερνήτρια της Ραμάλα εξελέγη για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με την ηγεσία του συνεδρίου, το ποσοστό συμμετοχής στην ψηφοφορία ανήλθε σε 94,64% σε σύνολο 2.507 ψηφοφόρων.

Πενήντα εννέα μέλη ήταν υποψήφια για μόνον 18 έδρες στους κόλπους της κεντρικής επιτροπής, ενώ 450 διεκδικούσαν τις 80 έδρες του επαναστατικού συμβουλίου, το κοινοβούλιο της Φάταχ.

Τα οριστικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν επισήμως σήμερα σε συνέντευξη Τύπου στη Ραμάλα.