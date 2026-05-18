«Έπρεπε-να-ζητήσω-περισσότερα»:-Το-σχόλιο-του-Τραμπ-για-την-intel

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε ότι πλέον θεωρεί… κακή τη συμφωνία που έκανε με την Intel.

Σε συνέντευξή του στο Fortune, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως «έπρεπε να είχε ζητήσει περισσότερα» όταν η αμερικανική κυβέρνηση απέκτησε ποσοστό σχεδόν 10% στον ιστορικό κατασκευαστή μικροτσίπ, σε μια συμφωνία που πριν από λίγους μήνες είχε θεωρηθεί κυρίως κίνηση διάσωσης μιας εταιρείας σε κρίση.

«Ζήτησα 10% δωρεάν και μου είπε “έκλεισε η συμφωνία”. Τώρα σκέφτομαι: διάολε, έπρεπε να είχα ζητήσει περισσότερο», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, περιγράφοντας τη συνομιλία του με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Intel, Λιπ-Μπου Ταν.

Η αποστροφή του αποτυπώνει και κάτι βαθύτερο: η Intel έχει πλέον μετατραπεί από προβληματικός κολοσσός σε κεντρικό πιόνι της αμερικανικής στρατηγικής για τον τεχνολογικό πόλεμο με την Κίνα.

Το comeback της Intel

Όταν η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέκτησε το 9,9% της Intel τον περασμένο Αύγουστο, η εταιρεία βρισκόταν υπό τεράστια πίεση.

Η μετοχή είχε καταρρεύσει τα προηγούμενα χρόνια, η Intel έχανε έδαφος απέναντι στην Nvidia και κυρίως απέναντι στην Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ενώ η αμερικανική κυβέρνηση ανησυχούσε ολοένα περισσότερο για την εξάρτηση της Δύσης από την ασιατική παραγωγή μικροτσίπ.

Η συμφωνία ουσιαστικά μετέτρεψε κρατικές επιδοτήσεις ύψους σχεδόν 9 δισ. δολαρίων σε μετοχική συμμετοχή, δίνοντας στην Ουάσιγκτον άμεσο συμφέρον στην ανάκαμψη της εταιρείας.

Και από τότε η εικόνα έχει αλλάξει θεαματικά. Η μετοχή της Intel έχει εκτιναχθεί περισσότερο από 300%, καταγράφοντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά comeback της Wall Street.

Apple, Tesla και AI αλλάζουν το παιχνίδι

Η ανάκαμψη της Intel δεν στηρίζεται μόνο στην πολιτική στήριξη της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Apple βρίσκεται ήδη σε προκαταρκτικές συνομιλίες με την Intel για την παραγωγή chips για ορισμένες συσκευές της, ενώ ο Έλον Μασκ έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει μελλοντικά chips της Intel για το τεράστιο project Terafab της Tesla.

Την ίδια στιγμή, η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει τις ισορροπίες στην αγορά ημιαγωγών.

Για χρόνια το ενδιαφέρον είχε στραφεί σχεδόν αποκλειστικά στις GPU της Nvidia, που θεωρούνταν η «καρδιά» της AI επανάστασης. Όμως πλέον ολοένα περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι οι επεξεργαστές CPU — το παραδοσιακό πεδίο κυριαρχίας της Intel — επιστρέφουν δυναμικά στο επίκεντρο.

Η ίδια η Nvidia παραδέχθηκε πρόσφατα ότι οι CPU μετατρέπονται σε «σημείο συμφόρησης» για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Λιπ-Μπου Ταν δήλωσε μάλιστα στην τελευταία ενημέρωση επενδυτών ότι «οι CPU επανέρχονται ως το αναντικατάστατο θεμέλιο της εποχής της AI», προσθέτοντας ότι η ζήτηση για data center επεξεργαστές ξεπερνά πλέον την προσφορά.

«Αν ήμουν νωρίτερα πρόεδρος, δεν θα υπήρχε TSMC»

Ο Τραμπ, πάντως, πήγε τη συζήτηση ακόμη πιο μακριά.

Υποστήριξε ότι εάν βρισκόταν νωρίτερα στην εξουσία και είχε επιβάλει δασμούς στα εισαγόμενα chips από την Κίνα και την Ασία, η Intel «θα ήταν σήμερα η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο».

«Η Intel θα είχε όλη αυτή τη δουλειά τώρα και δεν θα υπήρχε καν η Ταϊβάν», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος ουσιαστικά στην κυριαρχία της TSMC στην παγκόσμια αγορά κατασκευής μικροτσίπ.

Η δήλωση αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει πλέον τους ημιαγωγούς: όχι απλώς ως επιχειρηματικό κλάδο, αλλά ως κρίσιμο πεδίο γεωπολιτικής ισχύος.

Η μάχη για την AI γίνεται μάχη κρατών

Πίσω από το ράλι της Intel βρίσκεται πλέον κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια εταιρική ανάκαμψη.

Οι ΗΠΑ προσπαθούν απεγνωσμένα να ξαναχτίσουν εγχώρια παραγωγή ημιαγωγών, να περιορίσουν την τεχνολογική εξάρτηση από την Ασία και να διασφαλίσουν ότι η επόμενη εποχή της τεχνητής νοημοσύνης θα έχει αμερικανική υπογραφή.

«Νικάμε την Κίνα στην τεχνητή νοημοσύνη — και μάλιστα με μεγάλη διαφορά», δήλωσε ο Τραμπ.

Το εάν αυτό ισχύει πραγματικά μένει να αποδειχθεί.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η μάχη για τα chips έχει πλέον μετατραπεί σε έναν από τους πιο κρίσιμους οικονομικούς και γεωπολιτικούς πολέμους του πλανήτη.