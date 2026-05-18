Αποχώρησε-από-τον-ΣΥΡΙΖΑ-η-Ελένη-Αυλωνίτου

Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η βουλευτής Ελένη Αυλωνίτου. Ειδικότερα, σε ανάρτησή της στα social media έκανε γνωστό ότι από σήμερα δεν ανήκει πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Όπως σημειώνει η ίδια, μεταξύ άλλων, «οι αγώνες μου αυτοί δεν σταματάνε με τη σημερινή μου παραίτηση από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και από το ίδιο το κόμμα, που υπηρέτησα με αυταπάρνηση πάνω από τρεις δεκαετίες. Θα συνεχιστούν με τον ίδιο ενθουσιασμό της πρώτης νιότης μου γιατί νοιώθω ότι το οφείλω στα νέα παιδιά, που ασφυκτιούν για τις συνθήκες ζωής που τους παραδίδουμε για να ζήσουν».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ελένης Αυλωνίτου:

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Από σήμερα δεν ανήκω πια στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στην Αριστερά και στο πεδίο των αγώνων για Δημοκρατία, εθνική κυριαρχία, κοινωνική χειραφέτηση και εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων, βρίσκομαι από τα φοιτητικά μου χρόνια.

Φυσικά, οι αγώνες μου αυτοί δεν σταματάνε με την σημερινή μου παραίτηση από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και από το ίδιο το κόμμα, που υπηρέτησα με αυταπάρνηση πάνω από τρεις δεκαετίες. Θα συνεχιστούν με τον ίδιο ενθουσιασμό της πρώτης νιότης μου γιατί νοιώθω ότι το οφείλω στα νέα παιδιά, που ασφυκτιούν για τις συνθήκες ζωής που τους παραδίδουμε για να ζήσουν. Αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες και όλους εσάς, που με τιμήσατε όλα αυτά τα χρόνια σε διάφορες θέσεις ευθύνης, τόσο μέσα στο κόμμα, όσο και μέσα στην κοινωνία. Θέλω να γνωρίζετε ότι έκανα πάντα ακόμα και περισσότερο από αυτά που μπορούσα για να σας υπηρετήσω, με γνώμονα τις δημοκρατικές μου αρχές και τη βαθιά μου αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μου, που διδάχθηκα από το σπίτι μου και τους δασκάλους μου.

Νέο ξεκίνημα λοιπόν νέοι αγώνες!

Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα!

Υπενθυμίζεται ότι στις 16 Μαΐου, με απόφαση του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου, ο Παύλος Πολάκης τέθηκε εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

