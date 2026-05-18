Βενζίνη-σοκ-στις-ΗΠΑ:-40-δισ.-δολάρια-επιπλέον-πλήρωσαν-ήδη-οι-Αμερικανοί-στην-αντλία-για-τον-πόλεμο-με-το-Ιράν

Ο πόλεμος που κήρυξαν οι ΗΠΑ στο Ιράν δεν καίει μόνο τη Μέση Ανατολή και τις αγορές πετρελαίου. Καίει πλέον και τις τσέπες των Αμερικανών.

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Brown University, που παρουσιάζουν αποκλειστικά οι Financial Times, οι Αμερικανοί καταναλωτές έχουν πληρώσει περισσότερα από 40 δισ. δολάρια επιπλέον για βενζίνη και ντίζελ από την έναρξη της σύγκρουσης, σε ένα νέο ενεργειακό σοκ που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και δημιουργεί ολοένα μεγαλύτερο πολιτικό πρόβλημα για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το συνολικό επιπλέον κόστος υπολογίζεται ήδη στα 41,5 δισ. δολάρια — περίπου 316 δολάρια για κάθε αμερικανικό νοικοκυριό.

Και το πιο εντυπωσιακό είναι η σύγκριση που κάνουν οι ίδιοι οι ερευνητές: τα χρήματα που «κάηκαν» στις αντλίες βενζίνης αρκούσαν για να επισκευαστεί ολόκληρο το γηρασμένο δίκτυο γεφυρών των ΗΠΑ ή να αναβαθμιστεί πλήρως το αμερικανικό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Η βενζίνη σε ιστορικό ράλι

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφουν πλέον τη μεγαλύτερη άνοδο τιμών καυσίμων μεταξύ των χωρών της G7.

Η μέση τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί κατά 51% από την έναρξη του πολέμου, φτάνοντας τα 4,51 δολάρια το γαλόνι, σύμφωνα με την AAA.

Το ντίζελ έχει εκτιναχθεί ακόμη περισσότερο, κατά 54%, στα 5,65 δολάρια το γαλόνι — κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η εκτίναξη αυτή συνδέεται άμεσα με το σοκ στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, καθώς τα Στενά του Ορμούζ — από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς — παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Το Brent έχει ήδη σκαρφαλώσει κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, περισσότερο από 50% υψηλότερα σε σχέση με πριν από τη σύγκρουση.

Το ενεργειακό σοκ περνά παντού

Το πρόβλημα όμως δεν περιορίζεται μόνο στα πρατήρια καυσίμων. Η άνοδος της ενέργειας περνά πλέον σε ολόκληρη την οικονομία: από τα αεροπορικά εισιτήρια και τις μεταφορές έως τα τρόφιμα και το κόστος παραγωγής.

Οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Απρίλιο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών ετών, ενώ και ο πληθωρισμός χονδρικής κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο από το 2022.

Η νέα πληθωριστική πίεση έχει ήδη επηρεάσει και την αγορά ομολόγων, με την απόδοση του αμερικανικού 30ετούς να ξεπερνά το 5% για πρώτη φορά από το 2007, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι η Fed θα αναγκαστεί να κρατήσει υψηλά τα επιτόκια για περισσότερο διάστημα.

Πολιτικός πονοκέφαλος για τον Τραμπ

Το ενεργειακό σοκ εξελίσσεται πλέον και σε πολιτικό πρόβλημα για τον Λευκό Οίκο. Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην αμερικανική κοινή γνώμη, ενώ η ακρίβεια επηρεάζει άμεσα τη δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση των Financial Times, το 58% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το κόστος ζωής.

Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να περιορίσει το σοκ απελευθερώνοντας στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, χαλαρώνοντας περιβαλλοντικούς κανόνες και εξετάζοντας ακόμη και προσωρινή αναστολή ομοσπονδιακών φόρων στα καύσιμα.

Ο ίδιος ο Τραμπ πάντως προκάλεσε αντιδράσεις όταν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η άνοδος του πληθωρισμού δεν επηρεάζει καθόλου την απόφασή του να συνεχίσει τον πόλεμο.

«Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών», είπε χαρακτηριστικά. «Σκέφτομαι μόνο ένα πράγμα: να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν».