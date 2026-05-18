Βουλή:-ανακοινώθηκε-στην-ολομέλεια-η-διαγραφή-του-Παύλου-Πολάκη-από-την-ΚΟ-του-ΣΥΡΙΖΑ  - 

Ανακοινώθηκε στην ολομέλεια η επιστολή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Θυμίζουμε την ανάρτηση που έκανε μετά την διαγραφή του:

«Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ!!

Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.(!!!)

Ο τελευταίος, χωρίς ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ!!

Ανέχεται βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι Τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις!!!

Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει!

Με βγάζει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα ΧΩΡΙΣ καμία ενημέρωση πριν, όπως και ο προηγούμενος!»

