Γκ. Χαρδούβελης: Η μεταμνημονιακή ανάπτυξη θα ήθελα να είναι 5% με 6% και όχι 2% το χρόνο – Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ»

«Πριν την κρίση οι πολιτικοί τσακώνονταν για το πόσο γρήγορα θα συγκλίνουμε με την Ε.Ε. Σήμερα, όμως, η λέξη «σύγκλιση» έχει χαθεί από το λεξιλόγιο. Πρέπει να κάνουμε το μεγάλο “μπαμ” για να φτάσουμε εκεί που ήμασταν. Η μεταμνημονιακή ανάπτυξη θα ήθελα να είναι παραπάνω, 5% με 6% και όχι 2% το χρόνο. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο απλό», δήλωσε ο ο Γκίκας Χαρδούβελης, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Ο κ. Χαρδούβελης, ο ο οποίος έδωσε το «παρών» στο ετήσιο συνέδριο με τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών μίλησε για την ανάγκη επιτάχυνσης του ρυθμού ανάπτυξης, ώστε να ξεκινήσει εκ νέου η συζήτηση περί σύγκλισης με την υπόλοιπη Ευρωζώνη.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι «χρειάζεται δραστική αλλαγή στο πώς σκεφτόμαστε», ενώ σημείωσε ότι «πρέπει να στραφούμε στην ψηφιακή οικονομία». Εκεί βρίσκεται η προστιθέμενη αξία: «Η ανάπτυξη θα έρθει, αν η οικονομία στραφεί στο ψηφιακό σκέλος κι αν επενδύσουμε σε τομείς που διαθέτουμε συγκριτικό πλεονέκτημα», πρόσθεσε, αναφερόμενος μεταξύ άλλων, στη μεταποίηση, στα φάρμακα, στην αγροδιατροφή και στη ναυτιλία.

Ερωτηθείς για το αν σκέφτεται τον πολιτικό κίνδυνο, ο κ. Χαρδούβελης σημείωσε: «Η πολιτική σταθερότητα ήταν το μεγάλο αβαντάζ των προηγούμενων ετών, αλλά δεν είμαι βέβαιος για τα επόμενα 2-3 χρόνια». Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι όλοι έχουν πλέον διδαχθεί από την προηγούμενη περίοδο και ότι καμία κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει στο κομμάτι της δημοσιονομικής πειθαρχίας, η οποία όπως σημείωσε, αποτελεί προαπαιτούμενο της ανάπτυξης.

«Υπάρχει χρήμα και διατίθεται – Το θέμα είναι να υπάρχει ζήτηση που πληρεί τις προϋποθέσεις»

Όσον αφορά τον τραπεζικό κλάδο, αφού υπενθύμισε ότι έχουν ξοδευτεί 1 δισ. ευρώ για την ψηφιοποίησή του τα τελευταία πέντε χρόνια, διαβεβαίωσε ότι έχει γυρίσει εντελώς σελίδα. «Οι τράπεζες έχουν υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, έχουν υψηλή ρευστότητα και ο δανεισμός στην οικονομία αυξάνεται κατά 10% – 11% κάθε χρόνο. Υπάρχει χρήμα και διατίθεται. Το θέμα είναι να υπάρχει ζήτηση που πληρεί τις προϋποθέσεις» πρόσθεσε και επισήμανε ότι το μέγεθος των επιχειρήσεων παραμένει κρίσιμο ζητούμενο.

Τέλος, αναφέρθηκε και στο ζήτημα του ανταγωνισμού, τον οποίο χαρακτήρισε «ευπρόσδεκτο». Σημείωσε, μάλιστα, ότι οι τράπεζες ουδέποτε φοβήθηκαν τις fintech, με τις οποίες υπάρχει σταθερή συνεργασία. «Αυτές που θα μπορούσαν να ανησυχήσουν είναι οι Big Tech», προειδοποίησε, συμπληρώνοντας ότι οι εγχώριες τράπεζες λειτουργούν υπό αυστηρό ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο.