ΔΕΗ: «Πρεμιέρα» για το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ – «Ταβάνι» τα 4,3 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε την Παρασκευή στα 19,75 ευρώ, με την κεφαλαιοποίησή της να βρίσκεται μία «ανάσα» από τα 7,3 δισ. ευρώ.

Από σήμερα ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με στόχο την άντληση μέχρι και 4,3 δισ. ευρώ, με δημόσια εγγραφή στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση εκτός Ελλάδας, σε θεσμικούς και λοιπούς επιλέξιμους επενδυτές.

Η διαδικασία θα διαρκέσει τρεις ημέρες, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να εμφανίζεται ιδιαίτερα ζωηρό, ενώ η ιστορική ΑΜΚ συνδέεται με το Στρατηγικό Σχέδιο της περιόδου 2026–2030 για τη χρηματοδότηση του πλάνου των 24 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζήτηση που έχει εκδηλωθεί πριν το άνοιγμα βιβλίου προσεγγίζει τα 9 δισ. ευρώ, με τις Blackrock, Wellington και Schroeders Capital να συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγάλων ονομάτων, ενώ θα λειτουργήσει και μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους.

Τα αντληθέντα κεφάλαια προορίζονται για επενδύσεις στις βασικές γεωγραφικές αγορές της ΔΕΗ, για περαιτέρω διεθνή επέκταση, αλλά και για είσοδο σε στρατηγικούς τομείς ενέργειας και τεχνολογίας.

Το ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ ώστε να διατηρήσει το ποσοστό του στο 33,4%, ενώ συμμετοχή έως 1,2 δισ. ευρώ έχει εκφράσει και η CVC Capital. Η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε στα 19,75 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση της εταιρίας να βρίσκεται μία «ανάσα» από τα 7,3 δισ. ευρώ.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων προς τους αναλυτές, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, χαρακτήρισε το πρώτο τρίμηνο ως ιδιαίτερα ισχυρό, με τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) να φτάνουν τα 0,7 δισ. ευρώ έναντι 0,5 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.