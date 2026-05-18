ΔΝΤ: Αναβάθμιση των προβλέψεων για τη Βρετανία – «Καμπανάκι» για την ανάπτυξη λόγω πολιτικής αβεβαιότητας

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) αύξησε τη Δευτέρα την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της βρετανικής οικονομίας φέτος, αλλά προειδοποίησε ότι η περαιτέρω «εγχώρια αβεβαιότητα», σε μια εποχή που η πολιτική αστάθεια κατακλύζει την κυβέρνηση, θα μπορούσε να πλήξει τις δαπάνες και τις επενδύσεις.

Σε μια αναβάθμιση που η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς χαιρέτισε ως ένδειξη προόδου από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, το ΔΝΤ δήλωσε ότι η οικονομία της Βρετανίας θα αναπτυχθεί κατά 1,0% φέτος.

Αυτό ήταν υψηλότερο από την πρόβλεψη 0,8% που έκανε τον περασμένο μήνα, όταν το Ταμείο μείωσε τις παγκόσμιες προοπτικές του για να αντικατοπτρίσει τους κινδύνους από τον πόλεμο στο Ιράν. Αλλά θα εξακολουθούσε να αντιπροσωπεύει μια επιβράδυνση για τη Βρετανία από το 2025.

«Ενώ η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου παρέμεινε ανθεκτική τα τελευταία χρόνια, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μειώνει τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές», ανέφερε το ΔΝΤ στην ετήσια αξιολόγησή του για την οικονομία της Βρετανίας.

Η νέα, υψηλότερη πρόβλεψη για το 2026 οφειλόταν στην προπολεμική οικονομική δυναμική, η οποία αντικατοπτρίστηκε στην πρόσφατη, ισχυρότερη από την αναμενόμενη, ανάπτυξη και στις αναθεωρήσεις προηγούμενων δεδομένων, ανέφερε το Ταμείο.

Δεν χρειάζεται η Τράπεζα της Αγγλίας να αυξήσει τα επιτόκια

Ο πληθωρισμός είναι πιθανό να αυξηθεί σε λίγο κάτω από 4% μέχρι το τέλος του έτους, αλλά η Τράπεζα της Αγγλίας θα είναι σε θέση να τον επαναφέρει στον στόχο της του 2% μέχρι το τέλος του 2027 χωρίς να αυξήσει τα επιτόκια, υποθέτοντας ότι οι τιμές της ενέργειας θα μειωθούν όπως αναμένουν οι αγορές, αναφέρει η έκθεση.

Ωστόσο, δεδομένης της αβεβαιότητας σχετικά με τη σύγκρουση στο Ιράν, η Τράπεζα της Αγγλίας ενδέχεται να χρειαστεί να μειώσει ή να αυξήσει τα επιτόκια και θα πρέπει να «είναι έτοιμη να αντιδράσει δυναμικά» εάν οι δευτερογενείς επιπτώσεις – όπως οι απαιτήσεις των εργαζομένων για υψηλότερες αμοιβές ή οι εταιρείες που αυξάνουν τις τιμές πώλησης – αποδειχθούν ισχυρότερες από τις αναμενόμενες.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η βρετανική πολιτική σκηνή έχει συγκλονιστεί από εικασίες για το μέλλον του Στάρμερ, οδηγώντας το κόστος δανεισμού του 10ετούς ομολόγου αναφοράς στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008 την Παρασκευή, με την προοπτική ασθενέστερης δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Το ΔΝΤ προειδοποίησε ότι η αναταραχή θα μπορούσε να πλήξει την οικονομία και ενίσχυσε την ανάγκη η κυβέρνηση να τηρήσει τα σχέδια μείωσης του ελλείμματος, τα οποία στοχεύουν σε έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό για τις μη επενδυτικές δαπάνες έως το 2029/30.

«Η εγχώρια αβεβαιότητα θα μπορούσε επίσης να επιδεινώσει το ήδη ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον, καθυστερώντας τις αποφάσεις για την κατανάλωση και τις επενδύσεις», ανέφερε.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λονδίνο, ο επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ, Λυκ Εϊρό, δήλωσε ότι οι αγορές και οι επενδυτές δίνουν προτεραιότητα στην προβλέψιμη κυβερνητική πολιτική.

«Η σημερινή χάραξη πολιτικής περιορίζεται από ένα πιο ασταθές εξωτερικό περιβάλλον με πιο συχνά και επικαλυπτόμενα σοκ, έναν αυξανόμενο λογαριασμό δημοσίου συμφέροντος, που αντανακλά εν μέρει τις ανησυχίες της αγοράς για το αυξημένο χρέος των χωρών, και τη μακροχρόνια πρόκληση της ασθενούς αύξησης της παραγωγικότητας», είπε.

Η Ριβς δήλωσε ότι η αναβάθμιση των προβλέψεων ανάπτυξης της Βρετανίας και η υποστήριξή της στα δημοσιονομικά της σχέδια έδειξαν ότι η κυβέρνηση Στάρμερ είχε το σωστό σχέδιο και προειδοποίησε τους πιθανούς αντιπάλους της πρωθυπουργού ότι θα μπορούσαν να βλάψουν την οικονομία.

«Το να θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητά μας όταν εμφανίζονται σημάδια προόδου θα άφηνε τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις σε χειρότερη θέση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Το ΔΝΤ βλέπει μικρά περιθώρια για ευρεία στήριξη του κόστους ζωής

Οι Στάρμερ και Ριβς επιθυμούν να λάβουν μέτρα για τη μείωση του κόστους ζωής – μια σημαντική ανησυχία για τους ψηφοφόρους – και η εφημερίδα Sun ανέφερε το Σαββατοκύριακο ότι η Reeves ήταν έτοιμη να ανακοινώσει ότι θα καταργήσει την αύξηση του φόρου καυσίμων που είχε προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, το ΔΝΤ δήλωσε ότι τυχόν επιδοτήσεις ενέργειας θα πρέπει να είναι στοχευμένες και προσωρινές, και να χρηματοδοτούνται από αυξήσεις φόρων ή περικοπές δαπανών και όχι από νέο δανεισμό.

«Η διατήρηση της πορείας για τη μείωση του ελλείμματος θα είναι σημαντική δεδομένων των πιέσεων της αγοράς και των αυξημένων κινδύνων εφαρμογής», ανέφερε.

Πιο μπροστά, η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο διεύρυνσης της βάσης του φόρου προστιθέμενης αξίας και μεταρρύθμισης του φόρου ακίνητης περιουσίας, καθώς και να διατηρήσει αυστηρότερο έλεγχο στις αυξανόμενες δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας.

Το Ταμείο εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με την προσπάθεια του Ριβς να βελτιστοποιήσει τη χρηματοπιστωτική ρύθμιση, λέγοντας ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να διασφαλιστεί ότι ο σωρευτικός αντίκτυπος μιας σειράς τρεχόντων και προτεινόμενων μέτρων δεν θα αποδυναμώσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι προβλέψεις του ΔΝΤ για τον Απρίλιο αντιπροσώπευαν μείωση 0,5 ποσοστιαίας μονάδας από την προηγούμενη πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Βρετανίας το 2026. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των χωρών της Ομάδας των Επτά, λόγω κυρίως της υψηλής έκθεσης της χώρας στις διεθνείς τιμές ενέργειας.

Η μικρότερη υποβάθμιση 0,3 ποσοστιαίας μονάδας που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα ήταν η ίδια με την υποβάθμιση της Γερμανίας στην έκθεση του Απριλίου.

- Reuters