ΕΕ: Στασιμοπληθωριστικό σοκ «βλέπει» ο Ντομπρόβσκις – «Μικρά περιθώρια για μέτρα στήριξης»

Η ΕΕ θα υποβαθμίσει την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη λόγω του «στασιμοπληθωριστικού σοκ» που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε ο επίτροπος οικονομίας της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η ΕΕ θα υποβαθμίσει την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη λόγω του «στασιμοπληθωριστικού σοκ» που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε ο επίτροπος οικονομίας της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Μιλωντας στο CNBC, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας, ανέφερε πως στις εαρινές προβλέψεις της που αναμένονται αργότερα μέσα στην εβδομάδα, η Κομισιόν θα αναθεωρήσει καθοδικά τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη και ανοδικά αυτές για τον πληθωρισμό.

«Αντιμετωπίζουμε ένα στασιμοπληθωριστικό σοκ», ανέφερε τη Δευτέρα, στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της G7 στο Παρίσι ο κ. Ντομπρόβσκις

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος πρόσθεσε ότι το περιθώριο δράσης των υπευθύνων χάραξης πολιτικής είναι «πιο περιορισμένο τώρα», αφήνοντας λίγο χώρο για το είδος της ευρείας δημοσιονομικής αντίδρασης που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

«Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό τα μέτρα στήριξης που λαμβάνουμε να είναι προσωρινά και στοχευμένα και όχι αυτά που στην πραγματικότητα συντηρούν την υψηλή ζήτηση για ορυκτά καύσιμα», πρόσθεσε.

Οι στρατηγικοί αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται κατακόρυφα και τα αποθέματα ενδέχεται να μην ανακάμψουν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027, με φυσικές ελλείψεις να διαφαίνεται πιθανώς στην Ευρώπη μέχρι το τέλος αυτού του μήνα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, στην τελευταία μηνιαία ενημέρωσή του, προειδοποίησε ότι τα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως εξαντλούνται με ρυθμό ρεκόρ. «Η ταχεία συρρίκνωση των αποθεμάτων εν μέσω συνεχιζόμενων διαταραχών μπορεί να προμηνύει μελλοντικές αυξήσεις τιμών», δήλωσε ο Οργανισμός.

Ο Ντομπρόβσκις χαρακτήρισε την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου από την ΕΕ ως «συνεχιζόμενη» και πρόσθεσε ότι υπάρχουν ορισμένες ανησυχίες για ελλείψεις σε τομείς όπως τα καύσιμα καινοτομίας.

«Όσο πιο παρατεταμένη γίνεται η σύγκρουση, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος ορισμένων σημείων συμφόρησης στην προσφορά, γεγονός που ενισχύει το μήνυμά μας ότι η πολιτική αντίδραση δεν πρέπει να αυξήσει τη ζήτηση για ορυκτά καύσιμα», είπε.