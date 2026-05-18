Ελβετία:-Επιτάχυνση-της-ανάπτυξης-της-οικονομίας-στο-πρώτο-τρίμηνο-του-2026

Η οικονομία της Ελβετίας αναπτύχθηκε κατά 0,5% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, δήλωσε η κυβέρνηση τη Δευτέρα, σημειώνοντας επιτάχυνση από το τέλος του περασμένου έτους, προσθέτοντας ότι ο αντίκτυπος των υψηλών τιμών ενέργειας που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να αυξηθεί τα επόμενα τρίμηνα.

Η προκαταρκτική εκτίμηση του ΑΕΠ έδειξε επέκταση στους βιομηχανικούς και τους τομείς των υπηρεσιών, δήλωσε η Γραμματεία Οικονομικών Υποθέσεων της Κράτους (SECO).

Εκτός από την αύξηση που σημειώθηκε από την ανάπτυξη 0,2% στο προηγούμενο τρίμηνο, το ποσοστό του πρώτου τριμήνου ήταν επίσης πάνω από τον μέσο τριμηνιαίο ρυθμό ανάπτυξης της Ελβετίας, ο οποίος ανέρχεται σε 0,4%. Το ποσοστό διορθώθηκε εποχικά και για τον αντίκτυπο των αθλητικών εκδηλώσεων.

Η SECO, η οποία αναμένεται να δώσει τα πιο εμπεριστατωμένα στοιχεία για το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου την 1η Ιουνίου, δήλωσε ότι η ανάπτυξη στηρίχθηκε από την αύξηση των εξαγωγών, η οποία υποβοηθήθηκε από τους χαμηλότερους δασμούς των ΗΠΑ στις αρχές του έτους.

Ο αντίκτυπος του πολέμου

Ο οικονομολόγος Φίλιπ Βεγκμούλερ δήλωσε ότι η ανάπτυξη ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες, αναφερόμενος στις προβλέψεις της γραμματείας του κρατιδίου για ετήσια ανάπτυξη 1,0% για το 2026, κάτω από τον μακροπρόθεσμο ελβετικό μέσο όρο του 1,8%.

Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα, που συνδέεται με τις υψηλότερες τιμές ενέργειας που προκαλούνται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, μπορεί να επηρεάσει την ελβετική οικονομία στο μέλλον, είπε.

«Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου μπορεί να κάνουν ορισμένες πρώτες ύλες πιο ακριβές και υπήρξε μια μικρή επίδραση στο τρίμηνο», δήλωσε ο Βεγκμούλερ. «Αυτό μπορεί να γίνει πιο ορατό τους επόμενους μήνες.

«Αλλά γενικά η Ελβετία είναι λιγότερο εκτεθειμένη σε κρίσεις τιμών ενέργειας από άλλες χώρες, επειδή η ενέργεια αποτελεί μικρότερο μέρος του καλαθιού του πληθωρισμού και οι ελβετικές εταιρείες δεν είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες».

- Reuters