Ελλάκτωρ:-Στο-10,41%-το-ποσοστό-της-motor-oil,-αυξήθηκε-στο-64,626%-της-reggeborgh

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι η μέτοχος MΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (“ΜΟΗ”) γνωστοποίησε πως στις 15.05.2026 (ημερομηνία συναλλαγής), το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας κατήλθε των ορίων 20% και 15%, και επίσης επήλθε μεταβολή >3%.

Κατόπιν τούτου, η ΜΟΗ κατέχει πλέον 36.250.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,41% άμεσης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (έναντι 78.000.000 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστού 22,40% συμμετοχής, προ της συναλλαγής), χωρίς να υφίσταται έμμεση συμμετοχή.

Παράλληλα, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε ότι η μέτοχος REGGEBORGH INVEST B.V. (“REGGEBORGH”) γνωστοποίησε ότι, στις 15.05.2026 (ημερομηνία συναλλαγής), απέκτησε 41.750.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 11,9905% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC).

Κατόπιν των ανωτέρω, η REGGEBORGH κατέχει πλέον 225.022.350 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσοστό 64,626% άμεσης συμμετοχής επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας ΑΕ (έναντι 183.272.350 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστού 52,635% συμμετοχής, προ της συναλλαγής), χωρίς να υφίσταται έμμεση συμμετοχή.

Σημειώνεται ότι, η Reggeborgh είχε γνωστοποιήσει (16.01.2025 TR-1) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Εκδότρια την απόκτηση στις 13.01.2025 10.400.000 μετοχών, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 2,9868% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας. Κατόπιν τούτου, η Reggeborgh κατείχε 178.072.350 μετοχές, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 51,142% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, καθώς και δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (call option) επί 5.200.000 μετοχών, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 1,493% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, ήτοι συνολική θέση 52,635%.