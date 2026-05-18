Ενεργειακό mega deal 67 δισ. δολαρίων – Η NextEra αποκτά την Dominion

Η μετοχή της NextEra μετρά ράλι 16% φέτος, με κεφαλαιοποίηση στα 195 δισ. δολάρια. Η Dominion αξίζει 54 δισ. δολάρια με άλμα 5,4% για τον τίτλο της το 2026.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σε συμφωνία να καταβάλει περίπου 67 δισ. δολάρια σε μετοχές για την Dominion Energy κατέληξε η NextEra Energy, με το deal να αποτελεί μία άκρως σημαντική εξαγορά στην ενέργεια, καθώς δημιουργείται μια γιγαντιαία εταιρεία στον ευρύτερο τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που εκτείνεται από τη Φλόριντα μέχρι τα data centers στη Βιρτζίνια, σύμφωνα με το -.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, θα καταστήσει την NextEra κυρίαρχη εταιρεία κοινής ωφέλειας σε μια περιοχή των ΗΠΑ που καταγράφεται αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από νεόδμητες εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης. Η NextEra τόνισε σε ανακοίνωσή της ότι θα καταβάλει το ισοδύναμο των 75,98 δολαρίων ανά μετοχή για την Dominion, η οποία παρέχει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας σε Βιρτζίνια και Καρολίνες νήσοι.

Το ύψος του πολύκροτου deal υπογραμμίζει πώς η απότομη αύξηση της ζήτησης ενέργειας που βασίζεται στην ΑΙ ωθεί τον κλάδο να αναζητήσει όλο και μεγαλύτερο μέγεθος και επιρροή. Μάλιστα, η NextEra είναι ήδη η ισχυρότερη εταιρεία κοινής ωφέλειας των ΗΠΑ βάσει χρηματιστηριακής αξίας και ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ΑΠΕ της ισχυρότερης οικονομίας του κόσμου.

«Η NextEra Energy δημιουργήθηκε για αυτή τη στιγμή εξαιρετικής ανάπτυξης», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Τζον Κέτσαμ, υπενθυμίζοντας πως η συναλλαγή πρέπει να πάρει το «πράσινο φως» από τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της αύξησης των λογαριασμών των νοικοκυριών που προκαλείται από εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης που απαιτούν μεγάλη κατανάλωση ενέργειας.

Η ρυθμιστική αρχή ασφάλειας δικτύου των ΗΠΑ, η North American Electric Reliability, έχει προβλέψει ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη θερινή περίοδο θα αυξηθεί κατά 224 γιγαβάτ την επόμενη δεκαετία, ένα εντυπωσιακό άλμα που ισοδυναμεί με την προσθήκη περίπου 180 εκατ. κατοικιών. Η Dominion εξυπηρετεί 3,6 εκατ. κατοικίες και επιχειρήσεις στη Βιρτζίνια, τη Βόρεια Καρολίνα και τη Νότια Καρολίνα εμώ παρέχει επίσης φυσικό αέριο σε 500.000 πελάτες.

Η μετοχή της NextEra, με έδρα τη Φλόριντα μετρά ράλι 16% φέτος, με αποτέλεσμα η κεφαλαιοποίησή της να αγγίξει τα 195 δισ. δολάρια μέχρι την Παρασκευή. Η Dominion, εν τω μεταξύ, αξίζει 54 δισ. δολάρια με άλμα 5,4% για τον τίτλο της το 2026. Η συμφωνία «πιθανότατα θα αντιμετωπίσει σημαντικό ρυθμιστικό έλεγχο», επεσήμανε αναλυτής της Evercore ISI.