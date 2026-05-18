Επ. Ανταγωνισμού: Έγκριση εξαγοράς της Κρητικός από την Μασούτης – Οι δεσμεύσεις

Με ομόφωνη απόφαση της ολομέλειάς της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε, στις 15 Μαΐου, την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «Μασούτης» επί της εταιρείας «Κρητικός».

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Με ομόφωνη απόφαση της ολομέλειάς της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε, στις 15 Μαΐου, την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.-ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» (ΜΑΣΟΥΤΗΣ) επί της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ – ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ» (ΚΡΗΤΙΚΟΣ), κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του Ν. 3959/2011.

Αυτό γνωστοποίησε σήμερα η επιτροπή και αναλυτικά αναφέρει:

Η συγκέντρωση έγινε δεκτή κατόπιν ανάληψης δεσμεύσεων από την εξαγοράζουσα ΜΑΣΟΥΤΗΣ, οι οποίες περιλαμβάνουν την εκποίηση καταστημάτων και τη διακοπή χρήσης σημάτων σε διάφορα καταστήματα στην ελληνική επικράτεια.

Οι σχετικές αγορές που αφορούν στη συγκέντρωση είναι α) η αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ, η οποία διακρίνεται περαιτέρω στις υπο-κατηγορίες (i) της αγοράς διανομής ειδών σούπερ μάρκετ και (ii) της αγοράς εφοδιασμού ειδών σούπερ μάρκετ («αγορά ζήτησης»), και β) η αγορά χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ.

Προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες ανταγωνισμού από την πλευρά της ζήτησης πριν και μετά την υλοποίηση της συγκέντρωσης και να εντοπιστούν τυχόν αντι-ανταγωνιστικές επιπτώσεις αυτής σε τοπικό επίπεδο, εξετάστηκαν τα μερίδια αγοράς των ανταγωνιστών για το έτος 2025 στις «τοπικές αγορές», όπου βρίσκονται τα καταστήματα-στόχοι της ΚΡΗΤΙΚΟΣ στις Περιφερειακές αυτές ενότητες, ανά την ελληνική επικράτεια. Η σχετική γεωγραφική αγορά οριοθετήθηκε σε τοπικό επίπεδο με ακτίνα έως 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από το κατάστημα-στόχος στις δημοτικές ενότητες με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων (αστικές περιοχές), και με ακτίνα έως 30 λεπτά με το αυτοκίνητο, στις δημοτικές ενότητες με πληθυσμό κάτω από 10.000 κατοίκους (μη αστικές περιοχές).

Για τον σκοπό της αξιολόγησης αυτής, η υπηρεσία προέβη σε ψηφιακή χαρτογράφηση της αγοράς των σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Από την αξιολόγηση των δεδομένων, προέκυψαν οριζόντιες επικαλύψεις μεταξύ των μερών στις 54 από τις 74 Περιφερειακές Ενότητες της ελληνικής επικράτειας. Από την περαιτέρω αξιολόγηση των μεριδίων αγοράς, προέκυψε ότι σε 60 από τις 586 τοπικές αγορές όπου υπάρχει οριζόντια επικάλυψη ανάμεσα στις δραστηριότητες των μερών, το αθροιστικό μερίδιο αγοράς της νέας οντότητας που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης υπερβαίνει το 50%.

Σε 23 από τις ως άνω 60 τοπικές αγορές, όπου το μερίδιο αγοράς της νέας οντότητας υπερβαίνει το 50% μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, είτε η ΚΡΗΤΙΚΟΣ είτε η ΜΑΣΟΥΤΗΣ κατείχε, ήδη πριν από την εξεταζόμενη συγκέντρωση, μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 50%, ενώ η προσαύξηση του αθροιστικού μεριδίου μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης υπερβαίνει το 5% και ποικίλλει, καθώς κυμαίνεται από [5-15]% έως [45-55]%.

Διαβάστε επίσης: Σούπερ μάρκετ: Πώς «ξαναμοιράζει την τράπουλα» το deal Μασούτης – Κρητικός

Συνεπώς, ως προς τις ανωτέρω 23 τοπικές αγορές εκτιμήθηκε ότι ενισχύεται η δεσπόζουσα θέση που ήδη κατείχε ένα εκ των δυο μερών της συγκέντρωσης πριν από την πραγματοποίησή της και για τον λόγο αυτό προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού σε οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω τοπικών αγορών.

Στις λοιπές 37 από τις 60 τοπικές αγορές, όπου το μερίδιο της νέας οντότητας ανέρχεται άνω του 50%, το πρώτον, μετά την ολοκλήρωσή της, η συγκέντρωση εκτιμήθηκε ότι θα προκαλέσει μεταβολή στη δομή της αγοράς, με τη δημιουργία δεσπόζουσας θέσης της νέας οντότητας σε αυτές. Για το λόγο αυτό προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού σε οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω 37 εξεταζόμενων τοπικών αγορών.

Η εξαγοράζουσα εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη τις ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις της συγκέντρωσης στη λειτουργία του ανταγωνισμού, όπως αποτυπώνονται ανωτέρω, προέβη στη λήψη διορθωτικών μέτρων (δεσμεύσεις).

Συγκεκριμένα ανέλαβε την υποχρέωση όπως προχωρήσει στην εκποίηση (πώληση/μεταβίβαση επιχειρηματικής δραστηριότητας) πέντε καταστημάτων λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ της Κρητικός και ένα κατάστημα της Μασούτης. Τα καταστήματα βρίσκονται στο Ρέθυμνο και στη Χαλκιδική.

Περαιτέρω, ανέλαβε τη διακοπή χρήσης σημάτων από συνεργαζόμενα καταστήματα είτε με την Μασούτης (Express Market) είτε με την Κρητικός («Πρόοδος Μάρκετ», «CRM-ΑΡΙΑΔΝΗ», «Ελληνικά Μάρκετ», «ΗΛΙΟΣ» ή «ΚΡΗΤΙΚΟΣ»).

Τα καταστήματα, με τα οποία θα υπάρχει διακοπή χρήσης σημάτων, ανέρχονται σε 47 και αφορούν διάφορες περιοχές, όπως η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, το Ρέθυμνο, η Χαλκιδική, η Θάσος, τα Χανιά, η Λέρος, η Καβάλα, η Κέρκυρα, η Κάλυμνος κ.α.

Η Γνωστοποιούσα αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να διορίσει Επιβλέποντα Εντολοδόχο, ανεξάρτητο από τα μέρη και εγκεκριμένο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, για την ορθή εκπλήρωση των ως άνω όρων και δεσμεύσεων.

Οι προτεινόμενες δεσμεύσεις, αξιολογούνται ως αναλογικές με τα προβλήματα ανταγωνισμού που έχουν διαπιστωθεί στις προαναφερόμενες σχετικές αγορές, κατάλληλες και επαρκείς προκειμένου, με την υλοποίησή τους, η οποία μπορεί να επιτευχθεί σε σύντομο χρόνο και να ελεγχθεί αποτελεσματικά, να αρθούν οι παραπάνω διαπιστώσεις για πιθανά προβλήματα ανταγωνισμού λόγω της συγκέντρωσης.

Συγκεκριμένα, κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων της εξεταζόμενης συγκέντρωσης στις συγκεκριμένες τοπικές γεωγραφικές αγορές, στις οποίες οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση έχουν κοινή παρουσία, εγέρθηκαν θέματα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης, δεδομένου ότι το συνολικό μερίδιο της νέας οντότητας στις συγκεκριμένες τοπικές αγορές, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα ξεπερνά το 50% και θα έχει μονομερώς αυξημένη ισχύ, ενώ οι εναπομένουσες ανταγωνιστικές πιέσεις δεν αναμένεται να έχουν την αναγκαία ένταση ώστε να υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός προς τη νέα οντότητα που θα προκύψει από την υπό κρίση συγκέντρωση.

Όμως, μετά την υλοποίηση των προτεινόμενων δεσμεύσεων για εκποίηση των ανωτέρω 6 ιδιόκτητων καταστημάτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και τη διακοπή της συνεργασίας υπό τις προαναφερόμενες μορφές σε επίπεδο λιανικής με τα λοιπά 47 καταστήματα, εξαλείφονται οι σχετικοί προβληματισμοί, καθόσον το συνολικό μερίδιο της νέας οντότητας θα ανέρχεται πλέον σε ποσοστό μικρότερο του 50% στις σχετικές τοπικές αγορές. Επίσης, θα αυξηθούν οι ανταγωνιστικές πιέσεις με την είσοδο ενός νέου ανταγωνιστικού καταστήματος, που θα προκύψει από την εκποίηση καθενός από τα εκποιούμενα καταστήματα σε ανταγωνιστή και από την ένταξη των συνεργαζόμενων καταστημάτων σε δίκτυα λιανικής ανταγωνιστικών αλυσίδων ή από την ανεξάρτητη λειτουργία τους στην αγορά,, στην κάθε τοπική αγορά.

Συμπερασματικά, τα προαναφερόμενα διορθωτικά μέτρα είναι επαρκή, αναλογικά και κατάλληλα να επιλύσουν τα προβλήματα ανταγωνισμού που επισημάνθηκαν στις συγκεκριμένες τοπικές αγορές σε επίπεδο λιανικής πώλησης κατά την αξιολόγηση της συγκέντρωσης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Ολομέλεια, ομόφωνα ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 4Α του Ν. 3959/2011, την από 02.02.2026 (υπ’ αριθ. πρωτ. 602) γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της ΜΑΣΟΥΤΗΣ επί της ΚΡΗΤΙΚΟΣ κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του Ν. 3959/2011 υπό τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά μέτρα), στη βάση των δεσμεύσεων τις οποίες ανέλαβε η ΜΑΣΟΥΤΗΣ.

--