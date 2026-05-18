Επ. Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η αγορά της Rainbow Waters και Ροή Αγαθών Μεταφορική από την Osmosis Buyers

Εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την Osmosis Buyers του Ομίλου Culligan επί της εταιρείας με την επωνυμία Rainbow Waters και της εταιρείας με την επωνυμία Ροή Αγαθών Μεταφορική.

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση, η οποία αφορά την αγορά παραγωγής και προμήθειας λύσεων επεξεργασίας νερού (ανάντη αγορά) και την αγορά εμπορίας/διάθεσης προϊόντων επεξεργασίας νερού δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την από 15.5.2026 υπ’ αριθ. 910/2026 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, τη συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου, κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 περίπτωση (β) του Ν. 3959/2011 από την εταιρεία με την επωνυμία «Osmosis Buyers Limited», εταιρεία του Ομίλου CULLIGAN («CULLIGAN»), επί της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «RAINBOW WATERS» και της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΗ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση, η οποία αφορά την αγορά παραγωγής και προμήθειας λύσεων επεξεργασίας νερού (ανάντη αγορά) και την αγορά εμπορίας/διάθεσης προϊόντων επεξεργασίας νερού (κατάντη αγορά), παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Ειδικότερα, η Επιτροπή έκρινε ότι η σχετική γεωγραφική αγορά της παραγωγής και προμήθειας λύσεων επεξεργασίας νερού είναι παγκόσμια και η σχετική γεωγραφική αγορά της εμπορίας/διάθεσης προϊόντων επεξεργασίας νερού είναι η Ελληνική Επικράτεια. Η Επιτροπή επίσης έκρινε ότι δεν υπάρχει οριζόντια αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των δραστηριοτήτων των μερών και, ως εκ τούτου, δεν υφίστανται οριζόντια επηρεαζόμενες αγορές, ενώ υπάρχουν κάθετες συνδέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων των Μερών, καθώς η CULLIGAN δραστηριοποιείται στην ανάντη αγορά της παραγωγής και διάθεσης Bottled Water Coolers (BWC), Bottled Free Coolers (BFC) και Under the Sink (UTS), τα οποία αποτελούν προϊόντα εισροής για τις δραστηριότητες εμπορίας της RAINBOW WATERS.

Όπως προκύπτει από την ουσιαστική αξιολόγηση της συγκέντρωσης στις καθέτως επηρεαζόμενες αγορές που προκύπτουν από αυτή ((α) η αγορά παραγωγής και προμήθειας BWC και συναφών αναλωσίμων και ανταλλακτικών και β) η αγορά παραγωγής και προμήθειας BFC και συναφών αναλωσίμων και ανταλλακτικών), η Επιτροπή αποφάσισε ότι η συγκέντρωση δεν πρόκειται να επιφέρει μη συντονισμένα αποτελέσματα και να εμποδίσει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στις καθέτως συνδεόμενες αγορές που αφορούν στον εξοπλισμό των BWC και BFC, ενώ δεν θα επιφέρει συντονισμένα αποτελέσματα στις υπό κρίση αγορές, στις οποίες αφορούν οι εξεταζόμενες κάθετες σχέσεις.

Συνεπώς, κατά την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση επιπτώσεων ως προς τον ενδεχόμενο αποκλεισμό ανταγωνιστών από εισροές ή πελάτες, συνεπεία της συγκέντρωσης, η υπό εξέταση Συγκέντρωση δεν αναμένεται να παρεμποδίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις ως άνω επηρεαζόμενες αγορές προηγούμενης και επόμενης βαθμίδας που αφορούν τον εξοπλισμό σε προϊόντα επεξεργασίας νερού BWC και BFC.