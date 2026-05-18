Η-κατάρρευση-της-mfs:-Ένα-βρετανικό-«κανόνι»-απειλεί-τράπεζες-και-funds-σε-ΕΕ-και-ΗΠΑ

Πώς μια εταιρεία εκτός του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος κατάφερε να δημιουργήσει τόσο εκτεταμένη διασύνδεση με κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς ομίλους;

Πονοκέφαλο για μεγάλες τράπεζες και επενδυτικά funds σε Ευρώπη και ΗΠΑ προκαλεί η κατάρρευση της Market Financial Solutions, μιας σχετικά μικρής βρετανικής εταιρείας χρηματοδότησης στεγαστικών δανείων, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι οι ρωγμές στις αγορές πίστωσης μπορούν να μεταδοθούν στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα, σύμφωνα με το CNBC.

Η υπόθεση της MFS, ενός εξειδικευμένου βρετανικού δανειστή που δραστηριοποιούνταν στην αγορά βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης ακινήτων, έχει αφήσει πίσω της πιθανές ζημιές εκατοντάδων εκατ. δολαρίων για τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες και funds και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, με το μεγάλο ερώτημα να είναι πώς μια εταιρεία εκτός του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος κατάφερε να δημιουργήσει τόσο εκτεταμένη διασύνδεση με κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς ομίλους.

Η MFS ειδικευόταν στο bridge financing, με δάνεια μικρής διάρκειας που χορηγούνται συνήθως σε πελάτες με σημαντική ακίνητη περιουσία αλλά περιορισμένη ρευστότητα, οι οποίοι δυσκολεύονται να χρηματοδοτηθούν μέσω των παραδοσιακών τραπεζικών καναλιών. Η εταιρία με επικεφαλής τον Παρές Ράτζα είχε ένα χαρτοφυλάκιο δανείων πάνω από 2,4 δισ. στερλίνες, ενώ θεωρούνταν ένας από τους βασικούς «παίκτες» στη βρετανική αγορά bridge lending, με αποτίμηση 13,4 δισ. στερλίνες.

Η εταιρεία οδηγήθηκε σε διαδικασία αφερεγγυότητας τον Φεβρουάριο, εν μέσω σοβαρών καταγγελιών περί απάτης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται καταγγελίες για πρακτικές «double pledging» -δηλαδή περιπτώσεις όπου τα ίδια ακίνητα φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ως εγγύηση για πολλαπλά διαφορετικά δάνεια. Ταυτόχρονα, φέρεται να υπάρχει «τρύπα» ύψους 1,3 δισ. στερλινών μεταξύ της αξίας των εξασφαλίσεων και των υποχρεώσεων προς πιστωτές.

Οι πολύπλοκες χρηματοδοτικές δομές της MFS έχουν πλέον βρεθεί στο μικροσκόπιο εποπτικών αρχών και δικαστηρίων, καθώς περίπου 12 χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί από Ευρώπη και ΗΠΑ εμφανίζονται εκτεθειμένοι στην υπόθεση. Η Barclays αποκάλυψε στις οικονομικές της καταστάσεις ότι υπέστη πλήγμα 228 εκατ. στερλινών από την κατάρρευση της MFS, ενώ η Santander φέρεται να έχει έκθεση περίπου 267 εκατ. δολαρίων.

Η HSBC «χτύπημα» 400 εκατ. δολαρίων, η Elliott Management έχει έκθεση περίπου 200 εκατ. στερλινών, η Wells Fargo περίπου 143 εκατ. στερλίνες, η Jefferies περίπου 103 εκατ. στερλίνες, ενώ Avenue Capital και Castlelake εμφανίζονται επίσης εκτεθειμένες με δεκάδες εκατ. στερλίνες στον «αέρα». Το τελικό ύψος των ζημιών θα εξαρτηθεί από το ποσοστό ανάκτησης κεφαλαίων μέσα από τη διαδικασία εκκαθάρισης.

Η υπόθεση προκαλεί νέο κύμα ανησυχίας γύρω από την ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά private credit, δηλαδή τη χρηματοδότηση εκτός του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος μέσω funds, επενδυτικών εταιρειών και εξειδικευμένων δανειστών. Ειδικοί του κλάδου προειδοποιούν ότι οι πολύπλοκες αλυσίδες χρηματοδότησης καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την ακριβή αποτίμηση κινδύνου, ειδικά όταν τα δεδομένα είναι κατακερματισμένα μεταξύ διαχειριστών, τραπεζών, επενδυτικών οχημάτων και servicers.