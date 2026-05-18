Η-Μελόνι-καλεί-την-ΕΕ-να-αντιμετωπίσει-την-ενεργειακή-κρίση-ως-έκτακτη-αμυντική-ανάγκη

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πιέζει τις Βρυξέλλες να χαλαρώσουν τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ για να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις να απορροφήσουν το οικονομικό σοκ που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν και την άνοδο των τιμών της ενέργειας.

Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε την επιστολή της Ιταλίδας πρωθυπουργού, προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με αίτημα να επεκταθεί η εθνική ρήτρα διαφυγής για την άμυνα, ώστε να καλύπτει και μέτρα για την ενεργειακή κρίση.

Η Επιτροπή τόνισε ότι προτεραιότητά της είναι η πλήρης αξιοποίηση των ήδη διαθέσιμων κονδυλίων της ΕΕ για τον τομέα της ενέργειας.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας υποστήριξε ότι με τον ίδιο τρόπο που η συμφωνία σταθερότητας εξαιρεί τις αμυντικές δαπάνες από τον υπολογισμό της, το κόστος που σχετίζεται με την ενέργεια δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. «Πρέπει να έχουμε το πολιτικό θάρρος να αναγνωρίσουμε ότι σήμερα η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί επίσης ευρωπαϊκή στρατηγική προτεραιότητα», επέμεινε.

Ο Μπάλαζ Ουιβάρι, εκπρόσωπος της Κομισιόν, δήλωσε ότι «προτεραιότητα σε αυτό το στάδιο είναι η πλήρης αξιοποίηση των ήδη διαθέσιμων σημαντικών κονδυλίων της ΕΕ», εξηγώντας ότι περίπου 300 δισ. ευρώ έχουν ήδη διατεθεί για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας μέσω εργαλείων όπως το NextGeneration EU, το Ταμείο Πολιτικής Συνοχής και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, με περίπου 95 δισ. ευρώ να παραμένουν προς αξιοποίηση.

Όπως τόνισε ο κ. Ουιβάρι, «άρα υπάρχουν ακόμη περίπου 95 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτόν τον τομέα. Η κύρια προτεραιότητα τώρα είναι να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα αξιοποιήσουν τα υπόλοιπα διαθέσιμα κονδύλια. Πέρα από τη δημόσια χρηματοδότηση, εργαζόμαστε επίσης για την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων».

Τέλος, επεσήμανε ότι πρόσφατα το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων έγινε πιο ευέλικτο, «για να υποστηρίξουμε ακριβώς αυτού του είδους τις επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων και περιπτώσεων έλλειψης ενέργειας και υψηλών τιμών»

Με πληροφορίες από Euronews, -, Politico