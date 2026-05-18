Η-gina-rinehart-ποντάρει-100-εκατ.-δολάρια-σε-αμερικανικές-εταιρείες-κατασκευής-όπλων

Η Gina Rinehart, ο πλουσιότερος άνθρωπος της Αυστραλίας, επένδυσε σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικές εταιρείες κατασκευής όπλων και παράλληλα στήριξε δύο μεταλλευτικές εταιρείες κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η Gina Rinehart, ο πλουσιότερος άνθρωπος της Αυστραλίας, επένδυσε σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικές εταιρείες κατασκευής όπλων και παράλληλα στήριξε δύο μεταλλευτικές εταιρείες κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η ιδιωτική της εταιρεία, Hancock Prospecting, αγόρασε μετοχές των RTX, Northrop Grumman, L3Harris Technologies και Lockheed Martin, συνολικής αξίας 97 εκατομμυρίων δολαρίων στις 31 Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία που υπέβαλε στις αρμόδιες αρχές.

Η Hancock αύξησε επίσης τη συμμετοχή της στη Hudbay Minerals κατά 1,35 εκατομμύρια μετοχές και απέκτησε μερίδιο στη Newmont Corp. Οι συμμετοχές αυτές, μαζί με τις θέσεις της εταιρείας στις μεταλλευτικές Teck Resources και MP Materials, αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ του χρηματιστηριακού χαρτοφυλακίου της Hancock, αξίας περίπου 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με υπολογισμούς του -.

Ο δείκτης MSCI World Metals & Mining Index έχει καταγράψει απόδοση 19% φέτος έως το κλείσιμο της Παρασκευής, σε σύγκριση με άνοδο 8,2% του S&P 500. Αντίθετα, ο δείκτης MSCI World Aerospace & Defense Index έχει σημειώσει πτώση 3,5%.