Ισχυρή-επιτάχυνση-της-ανάπτυξης-για-την-sky-express-το-α’-τρίμηνο-του-2026

Αύξηση 19,4% στην επιβατική κίνηση και 34,5% στα έσοδα από τακτικές πτήσεις.

Με ιδιαίτερα δυναμική εκκίνηση μπήκε στο 2026 η SKY express, καταγράφοντας ισχυρή επιτάχυνση της ανάπτυξής της σε όλους τους βασικούς δείκτες.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, η εταιρεία σημείωσε αύξηση 19,4% στην επιβατική κίνηση και 34,5% στα έσοδα από τακτικές πτήσεις σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ρυθμοί ανάπτυξης ακόμη υψηλότεροι από την περσινή χρονιά, που επιβεβαιώνουν την επιτυχημένη στρατηγική και τη δυναμική της εταιρείας.

Ισχυρή ώθηση από το εξωτερικό – διψήφια ανάπτυξη σε όλους τους δείκτες

Η επιβατική κίνηση εξωτερικού αυξήθηκε κατά 37,2%, σχεδόν δέκα μονάδες πάνω από την αντίστοιχη αύξηση του 2025, αποτυπώνοντας τα αποτελέσματα της συστηματικής επέκτασης της SKY express σε νέες αγορές. Το διαρκώς αναπτυσσόμενο διεθνές δίκτυο της εταιρείας αριθμεί σήμερα 27 προορισμούς, ενισχύοντας τη θέση της ως πύλη εισόδου για τον διεθνή ταξιδιώτη στην Ελλάδα.

Παράλληλα, το συνολικό πτητικό έργο της εταιρείας ενισχύθηκε κατά 12,2% (εξαιρουμένων των πτήσεων δημόσιας υπηρεσίας – PSO), διπλασιάζοντας ουσιαστικά τον ρυθμό αύξησης σε σχέση με πέρυσι, χάρη στην αύξηση του στόλου, από τις πρόσφατες παραλαβές νέων αεροσκαφών.

Καμία αύξηση τιμών λόγω καυσίμων – Πτήσεις χωρίς άγχος με την SKY

Παρά τις πιέσεις στις τιμές των καυσίμων που έχουν προκύψει από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, η SKY express ήταν η πρώτη αεροπορική εταιρεία στην Ελλάδα και από τις πρώτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ανακοίνωσε ότι δεν θα αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων της λόγω καυσίμων. Οι τιμές διαμορφώνονται αποκλειστικά βάσει της ζήτησης. Η εταιρεία επέλεξε να απορροφήσει την ενεργειακή επιβάρυνση, αξιοποιώντας τη συνολικά θετική οικονομική της πορεία και τα αεροσκάφη νέας γενιάς του στόλου της, που μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου έως και 15%.

Επιπρόσθετα, με την καμπάνια «Το άγχος δεν έχει θέση στην SKY», η εταιρεία μετουσιώνει αυτή τη δέσμευση σε καθαρή υπόσχεση προς τον επιβάτη: οι τιμές των εισιτηρίων είναι τελικές, χωρίς επιπλέον χρεώσεις καυσίμων μετά την κράτηση. Ο επιβάτης γνωρίζει εξαρχής το ακριβές κόστος του ταξιδιού του και μπορεί να το προγραμματίσει με σιγουριά και ηρεμία. Προτεραιότητα παραμένει ο επιβάτης, ο ταξιδιωτικός πράκτορας και η στήριξη του ελληνικού τουρισμού συνολικά.

Η SKY express με την έναρξη της θερινής περιόδου, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη δυναμική της, αξιοποιώντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση από την εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο κ. Γεράσιμος Σκαλτσάς, Chief Commercial Officer της SKY express, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου του 2026 δεν επιβεβαιώνουν απλώς την ανοδική πορεία της SKY express, δείχνουν ότι αυτή η πορεία επιταχύνεται. Σε όλους τους βασικούς δείκτες καταγράφουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με πέρυσι, και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να σταθούμε δίπλα στον επιβάτη ακόμη και σε μια απαιτητική συγκυρία και με την καμπάνια “Το άγχος δεν έχει θέση στην SKY” δεσμευόμαστε εμπράκτως: το εισιτήριο που κλείνει ο επιβάτης είναι και το τελικό, χωρίς επιπλέον χρεώσεις λόγω αυξήσεων στα καύσιμα μετά την κράτηση. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στον στόλο μας, στο δίκτυό μας και στους ανθρώπους μας, με στόχο να προσφέρουμε στους επιβάτες μας ακόμη περισσότερες επιλογές, καλύτερη εμπειρία και ανταγωνιστικές τιμές, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη».