Κάλεσμα-Μελόνι-στην-Κομισιόν-για-ευελιξία-στον-προϋπολογισμό-της-ΕΕ-λόγω-ενεργειακής-κρίσης

Κάλεσμα στην Κομισιόν να διασφαλίσει την ευελιξία του προϋπολογισμού της ΕΕ σε μέτρα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους ενέργειας απηύθυνε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.

Η ιταλική κυβέρνηση επιδιώκει να συμπεριλάβει επενδύσεις και έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης στην εθνική ρήτρα διαφυγής, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε η Μελόνι στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία περιήλθε στην κατοχή του -.

Η εθνική ρήτρα διαφυγής, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως για τις αμυντικές δαπάνες, επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ να παρεκκλίνουν προσωρινά από τους κανόνες του προϋπολογισμού της Γηραιάς Ηπείρου υπό εξαιρετικές συνθήκες.

Η κίνηση της Ιταλίας θα μπορούσε να δημιουργήσει τριβές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία παρείχε στους «27» μια σειρά από επιλογές για την αντιμετώπιση της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης που δεν περιλαμβάνουν τη συγκεκριμένη πρόταση.

Το αίτημα της Ρώμης για αναστολή των κανόνων θα αφορούσε μέτρα αξίας περίπου 1,5% του ιταλικού ΑΕΠ, σύμφωνα με την Corriere della Sera. Η κυβέρνηση Μελόνι αναζητά νέους πόρους για να χρηματοδοτήσει την μείωση των φόρων στα καύσιμα, που κοστίζει περίπου 1 δισ. ευρώ κάθε μήνα και λήγει στις 22 Μαΐου.