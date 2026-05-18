Καφούνης:-Σύγχρονη-ΕΣΕΕ-για-το-Εμπόριο-του-2030

Πραγματοποιήθηκε στον Πύργο Ηλείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΣΕΕ.

Το σύγχρονο ελληνικό εμπόριο μετασχηματίζεται και ενωμένο αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής με οδηγό την ΕΣΕΕ. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλαν από τον Πύργο Ηλείας εκατοντάδες εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου από όλη τη χώρα, που συμμετείχαν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΣΕΕ στις 16 & 17 Μαΐου. Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν οι δομικές αλλαγές στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στις τάσεις των καταναλωτών ως αποτέλεσμα του συνεχόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας, που λαμβάνουν χώρα σε μία περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας και συμπιεσμένης αγοραστικής δύναμης. Υπό αυτό το πρίσμα αναλύθηκαν οι δυνατότητες και οι ανάγκες των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων, ώστε να ενισχύσουν την βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά τους και να προετοιμαστούν για τις απαιτήσεις της δεκαετίας του 2030, με σύμμαχο την πλήρως ανανεωμένη, σε δομή και υπηρεσίες προς τα μέλη, Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας.

Τον σχεδιασμό για τη νέα ΕΣΕΕ ανέλυσε στην ομιλία του ο Πρόεδρος κ. Σταύρος Καφούνης, αναφερόμενος στις οργανωτικές και καταστατικές αλλαγές, το νέο σύγχρονο λογότυπο και τη νέα ιστοσελίδα με προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες που ενσωματώνουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και το helpdesk συμβουλευτικής υποστήριξης μελών μέσα από το οποίο οι εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνουν απαντήσεις από έγκριτους επιστήμονες για σοβαρά αναπτυξιακά, χρηματοδοτικά, φορολογικά, εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα. Ο κ. Καφούνης εστίασε στα προτάγματα του εμπορικού κόσμου υπό το καθεστώς των έντονων πιέσεων που υφίστανται σήμερα οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, εξαιτίας του υπέρογκου λειτουργικού κόστους, ύστερα μάλιστα από δύο συνεχόμενα έτη αρνητικού πραγματικού τζίρου στο σύνολο του κλάδου. Υπογράμμισε ότι η Διοίκηση της ΕΣΕΕ, με ανανεωμένη ορμή μετά τη Γενική Συνέλευση θα συνεχίσει και θα εμπλουτίσει τις τεκμηριωμένες της παρεμβάσεις με διπλή στόχευση: Αφενός, την ελάφρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από αχρείαστα και αντιαναπτυξιακά φορολογικά βάρη και, αφετέρου, την ανάδειξη του εμπορίου σε στρατηγική προτεραιότητα της αναπτυξιακής πολιτικής των επομένων ετών, μέσα από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026 – 2030 και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028 – 2034. Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Εθνική Παρέμβαση της Συνομοσπονδίας για την εξαίρεση του λιανικού εμπορίου από το τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και στη μείωση της προκαταβολής φόρου, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα, αλλά και τη θέσπιση μίας πραγματικά ευνοϊκής ρύθμισης 120 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης δήλωσε: «Το ελληνικό εμπόριο είναι ενωμένο απέναντι στις προκλήσεις της σημερινής δύσκολης συγκυρίας και προετοιμάζεται συστηματικά για την δεκαετία του 2030, με την ανανεωμένη ΕΣΕΕ δυναμικά στο πλευρό του. Στη Γενική μας Συνέλευση, σε κλίμα ενότητας και αποφασιστικότητας, υπογραμμίσαμε πως η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας χρειάζεται το ισχυρό, σύγχρονο και βιώσιμο εμπόριο. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Πολιτεία οφείλει να δημιουργήσει για την εμπορική επιχείρηση ουσιαστικές προϋποθέσεις ανάπτυξης, παρέχοντας ισχυρότερα κίνητρα και εργαλεία ψηφιοποίησης, σε ένα σταθερό και φιλο-επιχειρηματικό οικονομικό περιβάλλον. Απαραίτητα βήματα είναι ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, η επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης και η ουσιαστική στήριξη του Εμπορίου με πόρους από τα εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Κεντρικό μήνυμα της Γενικής Συνέλευσης και βασική διεκδίκηση της ΕΣΕΕ είναι: Το εμπόριο να αποτελέσει στρατηγική προτεραιότητα της αναπτυξιακής πολιτικής».

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του έτους 2025, καθώς και τον προϋπολογισμό του έτους 2026. Παράλληλα με τις εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πραγματοποιήθηκε δράση εθελοντικής αιμοδοσίας, με τη συμμετοχή μελών της ΕΣΕΕ και του προσωπικού της Συνομοσπονδίας. Οργανώθηκε από την ΕΣΕΕ και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοσίας (ΠΟΣΕΑ), στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που έχουν συνυπογράψει για την ανάδειξη της σημασίας και την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας με τη συνδρομή του εμπορικού κόσμου.