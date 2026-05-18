Κομισιόν:-Ενέκρινε-ελληνικό-πρόγραμμα-405-εκατ.-ευρώ-για-στήριξη-εταιρειών-με-μεγάλη-κατανάλωση-ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τις κρατικές ενισχύσεις, το ελληνικό καθεστώς για τη μείωση των εισφορών ηλεκτρικής ενέργειας για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, ύψους 405 εκατ. ευρώ.

Το καθεστώς αποσκοπεί να μειώσει τον κίνδυνο μετεγκατάστασης των εν λόγω επιχειρήσεων σε χώρες εκτός ΕΕ, όπου εφαρμόζονται λιγότερο φιλόδοξες πολιτικές για το κλίμα, γεγονός που θα προκαλούσε αύξηση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αντικαθιστά ένα προηγούμενο παρόμοιο καθεστώς, το οποίο είχε εγκρίνει η Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2018.

Το νέο καθεστώς θα ωφελήσει επιχειρήσεις στους τομείς που απαριθμούνται στο παράρτημα 1 των κατευθυντήριων γραμμών του 2022 για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας (CEEAG). Οι τομείς αυτοί βασίζονται σε σημαντικό βαθμό στην ηλεκτρική ενέργεια και η έκθεσή τους στο διεθνές εμπόριο είναι ιδιαιτέρως μεγάλη. Οι επιλέξιμες δικαιούχοι θα λάβουν μείωση της εισφοράς μεταξύ 75 και 85%, ανάλογα με την έκθεσή τους στον κίνδυνο.

Η εφαρμοστέα μείωση δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα εισφορά κατώτερη των 0,5€/MWh. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να εφαρμόσουν ορισμένες συστάσεις ενεργειακού ελέγχου, να επενδύσουν τουλάχιστον το 50% της ενίσχυσης σε έργα που μειώνουν σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της εγκατάστασης, ή να καλύψουν τουλάχιστον το 30% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειάς τους από πηγές χωρίς ανθρακούχες εκπομπές.

Το καθεστώς προβλέπει επίσης μεταβατικούς κανόνες για τη σταδιακή κατάργηση της μείωσης της εισφοράς για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις που ενέπιπταν στο προηγούμενο καθεστώς, αλλά δεν είναι πλέον επιλέξιμες στο πλαίσιο του νέου. Θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2024 και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το καθεστώς με βάση τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, και ιδίως το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να στηρίζουν κάποιες οικονομικές δραστηριότητες υπό ορισμένες προϋποθέσεις), καθώς και με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές CEEAG (οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να χορηγούν ενισχύσεις με τη μορφή μειώσεων των εισφορών ηλεκτρικής ενέργειας στους ενεργοβόρους χρήστες).

Η Επιτροπή έκρινε ότι η ενίσχυση είναι αναγκαία και κατάλληλη προκειμένου να αποφευχθούν μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων. Επιπλέον, η ενίσχυση είναι αναλογική, δεδομένου ότι περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο, και έχει περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.